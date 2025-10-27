English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Roja Thalapathy Vijay: మాజీ మంత్రి రోజా సినిమాలు మానేయడానికి కారణం అతడే..తలపతి విజయ్‌పై బాంబు పేల్చిన రోజా!

RK Roja on Vijay Thalapaty: వైసీపీ మాజీ మంత్రి, నటి రోజా ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తాను సినిమాలను వదిలి వెళ్ళడానికి తలపతి విజయ్ కారణమని చెప్పింది. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళ రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 27, 2025, 10:56 AM IST

RK Roja on Vijay Thalapaty: వైసీపీ మాజీ మంత్రి, నటి రోజా ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తాను సినిమాలను వదిలి వెళ్ళడానికి తలపతి విజయ్ కారణమని చెప్పింది. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళ రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

హీరోయిన్‌గా రోజా.. తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం సహా భాషల్లో 150కి పైగా చిత్రాలలో నటించిన ప్రఖ్యాత నటి రోజా ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతోంది. 1990లలో ప్రముఖ నటిగా ఉన్న రోజా, తరువాత రాజకీయ రంగంలోకి ప్రవేశించింది. ఈ కారణంగా ఆమె క్రమంగా సినిమాల్లో నటించడం తగ్గించింది. ప్రస్తుతం, ఆమె ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాజీ మంత్రిగా ఉన్నారు. ఈ పరిస్థితిలో ఆమె సినిమాలను విడిచిపెట్టడానికి తమిళ అగ్రకథానాయకుడు విజయ్ కారణమని ఆమె చెప్పింది.

విజయ్ అడిగిన ప్రశ్న 
ఒక ఇంటర్వ్యూలో, రోజా తన సినిమా అనుభవాన్ని పంచుకుంది. "నేను నెంజినిలే చిత్రంలో ఒక పాట కోసం నటుడు విజయ్‌తో కలిసి నృత్యం చేసాను. అతను చాలా సిగ్గుపడేవాడు. అతను ఎవరితోనూ పెద్దగా మాట్లాడడు. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత, 'కావలన్' చిత్రంలో నేను నటి అసిన్ తల్లిగా నటించాను. విజయ్ నన్ను చూసి షాక్ అయ్యాడు. "మేడమ్... మీరు నా అత్తగా నటిస్తున్నారా?" అని అడిగాడు. అతను "మేము ఇప్పటికీ మిమ్మల్ని హీరోయిన్‌గా చూస్తున్నాము." ఆ మాటలు నాకు చాలా హృదయ విదారకంగా ఉన్నాయి." చిత్ర బృందం మొదట ఆ పాత్ర గురించి తనకు చెప్పినప్పుడు, వారు ఏమీ అనడం లేదని" తాను భావించానని రోజా చెప్పింది. 

"టాలీవుడ్‌లో నటుడు గోపీచంద్ తో కలిసి నటించినప్పుడు నాకు కూడా అదే అనుభవం ఎదురైంది. ఆయన కూడా 'నువ్వు హీరోయిన్ లా కనిపిస్తున్నావు. అత్తగా నటించడం మాకు సరిపోదు' అని అన్నారు" అని ఆమె అన్నారు. ఆ తర్వాతే నేను సినిమాలో అమ్మ లేదా అత్తగారి పాత్రలు అంగీకరించకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను.

మళ్లీ సినిమాలో రోజా నటిస్తుందా?
"నాకు ఇప్పటికీ సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం. 'బాహుబలి'లో రమ్యకృష్ణ లాంటి బలమైన పాత్ర వస్తే, నేను మళ్ళీ నటించడం గురించి ఆలోచిస్తాను. అభిమానులు ఇప్పటికీ నన్ను హీరోయిన్ గానే భావిస్తార"ని నటి రోజా అన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఇంటర్వ్యూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. "నటి రోజా మళ్ళీ తెరపైకి రావాలి" అని ఆమె అభిమానులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు.

Also Read: Salman Khan Terrorist: బాలీవుడ్ నటుడు సల్మాన్‌ఖాన్‌‌కు ఘోర అవమానం..హీరోని ఉగ్రవాదిగా ప్రకటించిన పాకిస్థాన్..

ALso Read: Cobra Vs Mongoose: నడిరోడ్డుపై భీకర యుద్ధం..పాము-ముంగిస పోరాటంలో గెలుపు ఎవరిదో చూడండి!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

