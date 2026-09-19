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Roja: హీరో వెంకటేష్‌తో నాకున్న గొడవ ఇదే.!. అసలు నిజం బైటపెట్టిన వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ రోజా..!

Roja on Venkatesh: వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్,  నటి రోజా 90ల కాలంలో టాలీవుడ్‌లో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోయిన హీరోయిన్లలో ఒకరిగా చెప్పుకొవచ్చు.  ఈ భామ.. చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున వంటి టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలతో నటించి హిట్ లు కొట్టారు. కానీ వెంకటేష్ తో మాత్రం ఏదో గ్యాప్ రావడం వల్ల వీరిద్దరు తెరమీద ఎక్కువగా కన్పించలేదు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 19, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:47 PM IST
Roja: హీరో వెంకటేష్‌తో నాకున్న గొడవ ఇదే.!. అసలు నిజం బైటపెట్టిన వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ రోజా..!
Image Credit: roja(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Roja: హీరో వెంకటేష్‌తో నాకున్న గొడవ ఇదే.. అసలు నిజం బైటపెట్టిన వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ రోజా..
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