Roja selvamani reveals gap between hero Venkatesh: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ రోజా తరచుగా వార్తలలో ఉంటారు. కూటమి ప్రభుత్వంపై, సీఎం చంద్రబాబుపై తరచుగా పదునైన విమర్శలు చేస్తారు. అంతే కాకుండా పవన్ కళ్యాణ్ పై కూడా తనదైన స్టైల్ లో ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేస్తారు. అయితే.. రోజా రాజకీయాల్లోకి రాకముందు వెండితెరను ఏలిన అగ్ర హీరోయిన్లలో ఒకరిగా చెప్పుకొవచ్చు. ఈ భామ.. 90ల కాలంలో టాలీవుడ్లో చిరంజీవి, బాలయ్య, నాగార్జున వంటి టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలతో ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో నటించి అభిమానులను ఫిదా చేశారు.
తనకంటూ ఒకఫాలోయింగ్ ను, బ్రాండ్ ఇమేజ్ ను క్రియేట్ చేసుకున్నారు .అయితే.. తెలుగులో మాత్రమే కాకుండా.. తమిళంలో విజయ్ కాంత్, శరత్ కుమార్, రజినీకాంత్ లతో కూడా జంటగా నటించారు . అయితే.. రోజా తెలుగులో విక్టరీ వెంకటేష్తో మాత్రం చాలా తక్కువ సినిమాల్లో మాత్రమే స్క్రీన్ మీద కన్పించారు. వీరిద్దరి మధ్య ఒక షూటింగ్ విషయంలో గ్యాప్ వచ్చినట్లు తెలుస్తొంది. దీనిపై తాజాగా.. రోజా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘పోకిరి రాజా’ మూవీలో ఇద్దరిపై చిత్రీకరించిన ఒక పాట ఫిల్మ్ ల్యాబ్లో పాడైపోయింది. దీంతో ఆ పాటను రీషూట్ చేయాల్సి వచ్చింది.
అప్పుడు రోజా తన భర్త సెల్వమణి పుట్టిన రోజు ఉన్న కూడా షూటింగ్ కు వచ్చింది. అయితే... షూటింగ్ కు వెళ్లాక.. మూవీ యూనిట్ రెండు రోజుల పాటు ఎలాంటి షూటింగ్ చేయలేదు. పూర్తిగా ప్లాన్ లేకుండా రెండు రోజుల పాటు టైమ్ ను వెస్ట్ చేశారు.ఈ విషయంపై రోజా కోపంతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాని చెప్పారు. ఆ సమయంలో మూవీ యూనిట్ తమ తప్పును కప్పిపుచ్చుకొవడానికి వెంకటేష్ కు మరోలా చెప్పి ఉండొచ్చని తనకు తర్వాత తెలిసందన్నారు.
దర్శకుడు సెల్వా సినిమాకు డేట్స్ సర్దుబాటు చేయాల్సివచ్చిందని, కొంత మంది మధ్యవర్తులు తప్పుడు ప్రచారం చేయడంతో వెంకటేష్ ఈ విషయంలో కాస్తంత నొచ్చుకున్నట్లు తనకు తెలిసిందన్నారు. ఈ మిస్ కమ్యునికేషన్ వల్లనే తమిళంలో హీట్ అయిన ‘ఉన్నిడతిల్ ఎన్నై కొడుత్తేన్’ తెలుగు రీమేక్ ‘రాజా’లో తన స్థానంలో సౌందర్యను తీసుకున్నారని రోజా తాజా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చారు.
ఈ విషయంపై ఎప్పుడు తాను వెంకటేష్ తో నేరుగా మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించలేదని, నిజం ఎప్పటికైనా తెలుస్తుందనే నమ్మకంతో మౌనంగా ఉన్నానని తెలిపారు. ఆ తర్వాత వెంకీతో కలిసి మూవీస్ లలో నటించలేనన్నారు.
కానీ వెంకటేష్ ఎప్పుడు కలిసిన తనతో అప్యాయంగా మాట్లాడతారని చెప్పారు. గతంలో మంత్రి అయిన తర్వాత విమానంలో కలిసినప్పుడు, వెంకటేశ్ ఎంతో గౌరవంగా 'యు డిజర్వ్ ఇట్' అంటూ ప్రశంసించారని రోజా అసలు నిజంను బైటపెట్టారు.
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