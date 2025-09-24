English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Manchu Manoj: కర్నాటక సీఎం తో పాటు కన్నడ స్టార్ హీరో శివన్నను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన మంచు మనోజ్..

Manchu Manoj: తెలుగు రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నాడు. చాలా యేళ్ల తర్వాత ‘భైరవం’ సినిమాతో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన మంచు మనోజ్.. రీసెంట్ గా ‘మిరాయ్’ సినిమాలో విలన్ పాత్రలో ఇరగదీసాడు. అంతేకాదు ఈ సినిమా సక్సెస్ కావడంతో పాటు మనోజ్ నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాలను సందర్శిస్తున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 24, 2025, 12:00 AM IST

Manchu Manoj: మంచు మనోజ్ కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్ కుమార్ ను మర్యాద పూర్వకంగా  కలిశారు. మనోజ్ తన సతీమణి భూమా మౌనికతో కలిసి శివరాజ్ కుమార్ ఫ్యామిలీ సభ్యులను కలిసారు. మనోజ్, శివరాజ్ కుమార్ కుటుంబాల మధ్య మంచి అనుబంధం ఉంది. మనోజ్, శివరాజ్ కుమార్ కుటుంబ సభ్యుల ఫ్రెండ్లీ మీటింగ్ ఫొటోస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మనోజ్, శివరాజ్ కుమార్ ఫ్యాన్స్ ఈ ఫొటోస్ ను షేర్ చేస్తున్నారు. క్యాన్సర్ కు చికిత్స తీసుకుని కోలుకుంటున్న శివరాజ్ కుమార్ హెల్త్ గురించి  మనోజ్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని మనోజ్ ఆకాంక్షించారు. ఇటీవల మిరాయ్ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకున్నారు మనోజ్. ఈ నేపథ్యంలో మనోజ్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు శివరాజ్ కుమార్. ఈ సినిమాలో లామా పాత్రలో ఇరగదీసాడు. 

అటు శివన్నతో మీటింగ్ తర్వాత కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్యను మర్యాద పూర్వకంగ కలిసారు. అంతేకాదు ఆయనకు శాలువతో సత్కరించారు. రీసెంట్ గా మంచు మనోజ్.. బ్లాక్ స్వార్డ్ క్యారెక్టర్ ప్రేక్షకుల్ని మెస్మరైజ్ చేసింది. "మిరాయ్" పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రికార్డ్ కలెక్షన్స్ సాధిస్తోంది. అంతేకాదు రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ను దాటి రూ. 150 కోట్ల వైపు పరుగులు పెడుతుంది. ఈ సినిమా తర్వాత మనోజ్ కు వరుస అవకాశాలు పలకరిస్తున్నాయి. దీంతో మనోజ్.. ఆచితూచి సినిమాలు చేస్తున్నాడు. 

అంతేకాదు రీసెంట్ గా మంచు మనోజ్.. కోట్లాది హిందూవులు పోరాడి సాధించుకున్న అయోధ్య రామ మందిరాన్ని సందర్శించి రాములోరి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అయోధ్యలోని పండితులతో కలిసారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ నిర్మాణ విశేషాలను తెలుసుకున్నారు. మిరాయ్ సినిమాలో రాముడి ప్రస్తావనకు వాళ్లకు వివరించారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Manchu ManojManchu Manoj Met Shiva Raj kumarManchu Manoj met Chief Minister SiddaramaiahKarnataka Chief Minister SiddaramaiahMirai

