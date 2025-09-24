Manchu Manoj: కర్నాటక సీఎం తో పాటు కన్నడ స్టార్ హీరో శివన్నను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన మంచు మనోజ్..

Manchu Manoj: మంచు మనోజ్ కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్ కుమార్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. మనోజ్ తన సతీమణి భూమా మౌనికతో కలిసి శివరాజ్ కుమార్ ఫ్యామిలీ సభ్యులను కలిసారు. మనోజ్, శివరాజ్ కుమార్ కుటుంబాల మధ్య మంచి అనుబంధం ఉంది. మనోజ్, శివరాజ్ కుమార్ కుటుంబ సభ్యుల ఫ్రెండ్లీ మీటింగ్ ఫొటోస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మనోజ్, శివరాజ్ కుమార్ ఫ్యాన్స్ ఈ ఫొటోస్ ను షేర్ చేస్తున్నారు. క్యాన్సర్ కు చికిత్స తీసుకుని కోలుకుంటున్న శివరాజ్ కుమార్ హెల్త్ గురించి మనోజ్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని మనోజ్ ఆకాంక్షించారు. ఇటీవల మిరాయ్ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకున్నారు మనోజ్. ఈ నేపథ్యంలో మనోజ్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు శివరాజ్ కుమార్. ఈ సినిమాలో లామా పాత్రలో ఇరగదీసాడు.
అటు శివన్నతో మీటింగ్ తర్వాత కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్యను మర్యాద పూర్వకంగ కలిసారు. అంతేకాదు ఆయనకు శాలువతో సత్కరించారు. రీసెంట్ గా మంచు మనోజ్.. బ్లాక్ స్వార్డ్ క్యారెక్టర్ ప్రేక్షకుల్ని మెస్మరైజ్ చేసింది. "మిరాయ్" పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రికార్డ్ కలెక్షన్స్ సాధిస్తోంది. అంతేకాదు రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ను దాటి రూ. 150 కోట్ల వైపు పరుగులు పెడుతుంది. ఈ సినిమా తర్వాత మనోజ్ కు వరుస అవకాశాలు పలకరిస్తున్నాయి. దీంతో మనోజ్.. ఆచితూచి సినిమాలు చేస్తున్నాడు.
అంతేకాదు రీసెంట్ గా మంచు మనోజ్.. కోట్లాది హిందూవులు పోరాడి సాధించుకున్న అయోధ్య రామ మందిరాన్ని సందర్శించి రాములోరి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అయోధ్యలోని పండితులతో కలిసారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ నిర్మాణ విశేషాలను తెలుసుకున్నారు. మిరాయ్ సినిమాలో రాముడి ప్రస్తావనకు వాళ్లకు వివరించారు.
Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.