Yash - Kothalavadi: నిర్మాతగా మారిన కేజీఎఫ్ స్టార్ యశ్ అమ్మ పుష్ప అరుణ్ కుమార్.. ‘కొత్తలవాడి’ మూవీతో ఇండస్ట్రీ ఎంట్రీ..

Yash Mother turns as producer:రాకింగ్ స్టార్ య‌ష్ గురించి ప్ర‌త్యేక‌మైన ప‌రిచ‌యాలు అక్కర్లేదు. ఆయ‌న అమ్మ‌గారు శ్రీమ‌తి పుష్ప అరుణ్‌కుమార్ ఇప్పుడు నిర్మాత‌గా మారారు. కొత్త టాలెంట్‌ను ఎంక‌రేజ్ చేయ‌టానికి ఆమె PA ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ పేరుతో చిత్ర నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగు పెట్టారు. క‌న్న‌డ చిత్ర సీమలో ఫేమస్ నటుడు డాక్టర్ రాజ్‌కుమార్‌, ఆయ‌న స‌తీమ‌ణి పార్వ‌తమ్మ రాజ్‌కుమార్‌ల స్ఫూర్తితో కొత్త బ్యాన‌ర్‌ను స్థాపించి కొత్తవారికి అవ‌కాశం ఇవ్వ‌టానికి పుష్ప అరుణ్‌కుమార్ నిర్మాత‌ అవతారం ఎత్తారు.

తాజాగా ఆమె నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కొత్తలవాడి’. టాలెంటెడ్ యాక్ట‌ర్ పృథ్వీ అంబార్ హీరోగా యాక్ట్ చేస్తోన్న ఈ సినిమా ప్రామిసింగ్ ఫిల్మ్ మేక‌ర్ సిరాజ్ ర‌చ‌న‌, ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెరకెక్కుతోంది. లాస్ట్ మంత్ లో ఈ మూవీ ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేసారు. తాజాగా విడుదల చేసిన పోస్ట‌ర్‌కు అద్భుత‌మైన స్పంద‌న వ‌చ్చి సినిమాపై ఆసక్తి రేకిత్తించింది.



‘కొత్తలవాడి’ సినిమాపై ఉన్న అంచ‌నాల‌ను మ‌రింత‌గా పెంచుతూ మేక‌ర్స్ బుధ‌వారం (మే 21వ తేదీ ) రోజున టీజ‌ర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. టీజ‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తే సినిమా పాత్ర‌ల్లోని ఇన్‌టెన్సిటినీ తెలియ‌జేసేలా ఓ స‌రికొత్త ప్ర‌పంచాన్ని ప‌రిచ‌యం చేశారు మేకర్స్. మాస్ అండ్ క‌మ‌ర్షియ‌ల్ ఎలిమెంట్స్‌తో టీజ‌ర్ అట్రాక్టివ్ గా ఉంది. సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్ కార్తీక్ అందించిన సూప‌ర్బ్ విజువ‌ల్స్‌, అభినంద‌న్ క‌శ్య‌ప్ కంపోజ్ చేసిన ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఆడియెన్స్‌ను మెప్పిస్తున్నాయి. హీరో పృథ్వీ అంబ‌ర్ ర‌గ్డ్‌, ఎన‌ర్జిటిక్ లుక్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. 90 సెక‌న్ల పాటు ఉన్న ఈ టీజ‌ర్ సినిమాపై ఉన్న అంచ‌నాల‌ను మ‌రింత‌గా పెంచింది. రూటెడ్‌, ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ క‌థ‌తో ‘కొత్తలవాడి’ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు.

‘కొత్తలవాడి’ అనేది కర్ణాటకలోని చామరాజనగర్ జిల్లాలోని గుండ్లుపేట్ తాలూకులో ఉన్న ఒక గ్రామం పేరు. అందుక‌నే ఇక్కడ చిత్రం ఎక్కువ భాగాన్ని పిక్చరైజ్ చేశారు. సినిమా క‌థ‌కు సంబంధించిన స్థానికత, దాని మూలాలకు నిజమైన రీతిలో ఉండేలా బృందం స్థానిక యాసను కూడా సంభాష‌ణ‌ల్లో యూజ్ చేశారు.

The Official Teaser of #Kothalavadi is OUT NOW!

Witness the power of @AmbarPruthvi ! 💥 Experience the thrill!

