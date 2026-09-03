/రోమాంచకం’ మూవీ రివ్యూ.. సందీప్ రెడ్డి సినిమా ఎలా ఉందంటే..!!

Romanchakam Review Rating Public Talk: ‘రోమాంచకం’ మూవీ టైటిల్తోనే సందీప్ రెడ్డి అండ్ టీమ్ ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ను కూడా వెరైటీగా నిర్వహించడంతో ప్రేక్షకుల్లో ఈ మూవీపై అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. ఒక రోజు ముందుగానే మేకర్స్ ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించారు. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ అంచనాలను అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
అన్వేష్ (సుమంత్ ప్రభాస్) ప్రేమికులను కలిపే ఓ స్టార్టప్ నడుపుతుంటాడు. ఈ క్రమంలో చెన్నైకు చెందిన మైథిలి (అనంతిక సనీల్ కుమార్)తో ఆన్లైన్ పరిచయంలో ప్రేమలో పడతాడు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్లో అన్వేష్కు కలిసేందకు వచ్చిన మైథిలీ కనిపించకుండా పోతుంది. అసలు మైథీలీ ఏమైంది. ఆమెను వెతికే క్రమంలో హీరో దోస్తులు ఎలాంటి ప్రాబ్లెమ్స్ ఫేస్ చేశారు. మరి చివరకు మైథిలీ వీళ్లకు దొరుకుతుందా.. ? చివరకు హీరో, హీరోయిన్లు ఒకటయ్యరా లేదా అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
గత కొన్నేళ్లుగా తెలుగులో తెలంగాణ నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు వస్తున్నాయి. కథ, కథనం బాగుంటే ప్రేక్షకులకు నెత్తిన పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ కోవలో హైదరాబాద్ కు చెందిన తెలంగాణ యువకుడికి చెన్నై కు చెందిన తమిళ యువతి ఆన్ లైన్ పరిచయం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కథను రాసుకోవడం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. ఓ సాదాసీదా లవ్ స్టోరీలో ఓ ట్విస్ట్తో ఈ సినిమాపై ఆసక్తిరేకిత్తించడంలో దర్శకుడు మెప్పించాడు. హీరోయిన్.. హైదరాబాద్ వచ్చిన సమయంలో హీరోకు తనకో సమస్య ఉందని చెప్పడం.. ఆ తర్వాత కనిపించకుండా పోవడం వంటి సీన్స్ ఉత్కంఠ రేకిత్తించాయి. ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్తో సెకండ్ హాఫ్ ఏమవుతుందనే ఉత్కంఠ రేకిత్తించాడు. అందులో హీరో అండ్ గ్యాంగ్ చేసే కామెడీ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేస్తుంది.
అంతేకాదు ఇక్కడ తెలంగాణ అని కాకుండా హైదరాబాద్లో లోకల్గా మాములు పబ్లిక్ మాట్లాడునే మాటలనే హీరోతో పాటు హీరో ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడటం వంటివి లోకల్ ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అవుతాయి. ఇక ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్లో హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య సీన్స్ కొంచెం లాగ్ ఉన్నా.. అందులో కామెడీ పండించే ప్రయత్నం చేశాడు. మొత్తంగా ఓ మాములు లవ్ స్టోరీలో ఓ చిన్న ట్విస్ట్... అందులోంచి కామెడీతో చివరకు నడిపించడంలో దర్శకుడు పనితనం కనిపిస్తుంది. ఇక హైదరాబాదీ తెలంగాణ యువకులు చాలా మంది ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు. వారి మాట తీరు, యాస అన్ని పర్ఫెక్ట్గా సింక్ అయ్యాయి. ఇక పోలీస్ ఆఫీసర్ నంజుడప్పతో సీన్స్ ప్రేక్షకులను నవ్వు తెప్పిస్తాయి. ఇక్కడ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలపై దర్శకుడిక ఏ మేరకు పట్టు ఉందో తెలుస్తుంది. కెమెరా వర్క్ బాగుంది. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య రొమాన్స్ సోసోగా ఉండటం ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులు చూసేలా ఉన్నాయి. కొన్ని డైలాగ్స్ ఇబ్బంది కరంగా ఉన్నాయి. క్లైమాక్స్లో కొన్ని సీన్స్ ల్యాగ్ అనిపిస్తున్నాయి. ఓవరాల్గా ఈ వీకెండ్ సినిమా చూడాలనుకునే వాళ్లకు ‘రోమాంచంక’ బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
సుమంత్ ప్రభాస్.. హైదరాబాదీ తెలంగాణ యువకుడి పాత్రలో జీవించాడు. అత్యంత సహజంగా నటించాడు. తెలంగాణ భాష, యాసపై అతని పట్టు ఏంటో తెలిసింది. నటుడిగా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. గతంలో కొన్ని సినిమాలు చేసినా.. ఇందులో మాత్రం డిఫరెంట్గా కనిపించాడు. హీరోయిన్గా నటించిన అనంతిక క్యూట్ లుక్స్తో ఆకట్టుకుంది. హీరోయిన్ కజిన్ పాత్రలో నటించిన నటి కూడా గ్లామరస్గా కనిపించింది. హీరో ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ పాత్రలో నటించిన వాళ్లు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. రెగ్యులర్ ఆర్టిస్టులు కాకుండా కొత్తవాళ్లు నటించడం ఫ్రెష్గా ఉంది. నంజుండప్ప పాత్రలో నటించిన ఉపేంద్ర లిమాయే.. తన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో మరోసారి అదరగొట్టాడు. సంక్రాంతి వస్తున్నాం తర్వాత మరో హిల్లేరియస్ పాత్రలో మెప్పించాడు. మిగిలిన నటీనటుల పర్వాలేదనపించారు.
పంచ్ లైన్ .. ‘రోమాంచకం’.. ఆకట్టుకునే యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్’..
రేటింగ్: 3/5
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