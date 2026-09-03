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రోమాంచకం’ మూవీ రివ్యూ.. సందీప్ రెడ్డి సినిమా ఎలా ఉందంటే..!!

Romanchakam Movie Review: గత కొన్నేళ్లు డైరెక్టర్స్ నిర్మాతల అవతారం ఎత్తుతున్నారు. అంతేకాదు వాళ్లే న్యూ టాలెంట్‌ను ప్రోత్సహిస్తూ సినిమాలు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ కోవలో సందీప్ రెడ్డి వంగా తన భద్రకాళి ఫిల్మ్స్ పతాకంపై వేణుగోపాల్ రెడ్డి దర్శకుడిగా సుమంత్ ప్రభాస్ హీరోగా అనంతకి హీరో హీరోయిన్లుగా ‘రోమాంచకం’ మూవీ నిర్మించారు. బుధవారం సాయంత్రం ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించారు. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 03, 2026, 05:24 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:40 AM IST
రోమాంచకం’ మూవీ రివ్యూ.. సందీప్ రెడ్డి సినిమా ఎలా ఉందంటే..!!
Image Credit: Romanchakam Movie Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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