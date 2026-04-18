Band Melam OTT Streaming: జీ5 ఓటీటీలో 'బ్యాండ్ మేళం' స్ట్రీమింగ్ కు ముహూర్తం ఫిక్స్..

Band Melam OTT Streaming Date locked: డిఫరెంట్ కంటెంట్ తో దూసుకుపోతున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ స్వదేశీ ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫామ్ జీ5. ఈ యేడాది పలు క్రేజీ చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఈ మధ్య బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఓ మోస్తరుగా అలరించిన  ‘బ్యాండ్ మేళం’ మూవీ  జీ5 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్ అయింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 18, 2026, 01:05 PM IST

Band Melam OTT News: వైవిధ్యమైన కంటెంట్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటోన్న టాప్ ఓటీటీ మాధ్య‌మం జీ5. ఈ ఓటీటీలో త్వరలో  మ‌రో క్రేజీ చిత్రం ‘బ్యాండ్ మేళం’ మూవీ రాబోతుంది.  కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేష‌న్ బ్యాన‌ర్‌పై కావ్య కోన‌, శ్రావ్య కోన నిర్మించారు. ఈ చిత్రంతో  స‌తీష్ జ‌వ్వాజి ద‌ర్శ‌కుడుగా పరిచయం అయ్యాడు. ఈ సినిమాలో కోర్ట్ చిత్రంతో మెప్పించిన హ‌ర్ష్ రోష‌న్‌, శ్రీదేవి అప‌ల్ల‌ జంట ఈ సినిమాలో కనువిందు చేశారు. 

పూర్తి గ్రామీణ వాతావరణం నేపథ్యంలో ‘బ్యాండ్ మేళం’ సినిమా తెరకెక్కింది. చిన్నప్పటి నుంచి గిరి (హర్ష్ రోషన్), రాజి (శ్రీదేవి అపల్ల) ఫ్రెండ్స్ గా కలిసి మెలిసి పెరుగుతారు. క్రమంగా వారి ఫ్రెండ్ షిప్ లవ్ గా మారుతుంది. కొన్ని అనుకోని పరిస్థితుల్లో గిర ఓ లోకల్ మ్యూజిక్ బ్యాండ్ ను స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఈ సినిమాలో మన సంస్కృతి, సంప్ర‌దాయాలతో పాటు సంగీతం వంటి అంశాల‌ను ట్ చేసాడు. ప్రస్తుత సామాజిక ప‌రిస్థితుల్లో ప్రేమ‌కు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర‌య్యాయ‌నే విష‌యాన్ని హృద్యంగా తెరపై ఆవిష్కరించారు. 

మట్టివాసనతో కూడిన కథ,  కథనాలు, హార్ట్ ను టచ్ చేసే  భావోద్వేగాలతో ‘బ్యాండ్ మేళం’ సినిమా ప్రాంతీయ కథలను ఆవిష్కరించే జీ5 తెలుగు ఒరిజినల్స్, ప్రీమియర్ల జాబితాలో మరో చ‌క్క‌టి చిత్రంగా చేరబోతుంది. 

ఈ సంద‌ర్భంగా హర్ష్ రోషన్ మాట్లాడుతూ “బ్యాండ్ మేళం ఒక సింపుల్‌గా క‌నిపించే  లవ్ స్టోరీ. ఇది ప్రేక్ష‌కుల‌కు మంచి అనుభూతినిస్తుంది. ఇలాంటి సినిమా జీ5 ద్వారా  ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నారు. 

శ్రీదేవి అపల్ల మాట్లాడుతూ “బ్యాండ్ మేళం చిత్రంలో నేను చేసిన రాజి పాత్రలో ఆప్యాయత, అమాయకత్వం, ధైర్యం అన్నీ క‌నిపిస్తాయి. అలాగే కథలోని భావోద్వేగాలు అంద‌రికీ తమ జీవితంతో పెనువేసుకొన్నాయి.  జీలో స్ట్రీమింగ్ కావడం వల్ల ‘బ్యాండ్ మేళం’ వివిధ ప్రాంతాల ప్రేక్షకులకు మ‌రింత చేరువ కానుందని చెప్పుకొచ్చింది.  ఇక థియేటర్స్ లో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన వారు ఏప్రిల్ 24 నుంచి తెలుగు ZEE5లో ‘బ్యాండ్ మేళం’ను తప్పక చూడండని చెప్పుకొచ్చారు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

