Ravi Teja Irumudi Movie: ఇంట్లో ఆడపిల్ల ఉంటే ఇల్లు కళగా ఉంటుంది. అదే సినిమాగా తీస్తే కనకమహాలక్ష్మి కాసుల వర్షం కురిపిస్తుంది. అది రవితేజ, శివ నిర్వాణ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన 'ఇరుముడి' సినిమా కలెక్షన్లతో రుజువు అవుతోంది. తండ్రీ కుమార్తె మధ్య ఉన్న అనుబంధంపై శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించిన ఇరుముడి సినిమా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తోంది. రవితేజ కెరీర్లోనే రికార్డు హిట్గా నిలుస్తోంది. విడుదలైన నాలుగు రోజుల్లోనే రూ.వంద కోట్లు కొల్లగొట్టింది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాణ బృందం ప్రకటించింది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద పాజిటివ్ టాక్తో దూసుకెళ్తుండడంతో కుటుంబ ప్రేక్షకులు కూడా థియేటర్కు వస్తున్నారు. తొలి మూడు రోజుల్లోనే రూ.80 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన ఈ సినిమా మంగళవారం రూ.వంద కోట్ల మైలురాయిని దాటేసింది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.100 కోట్లు కొల్లగొట్టినట్లు మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ప్రకటించింది. తండ్రీ, కూతురి మధ్య కథకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. కథ నచ్చడంతో ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు బారులు తీరుతుండడంతో ఈ సినిమా థియేటర్ల సంఖ్య పెరుగుతోంది.
తొలి షో నుంచే పాజిటివ్ టాక్ అందుకున్న ఈ సినిమా రూ.వంద కోట్ల మార్క్ను నాలుగు రోజుల్లోనే చేరుకుంది. ప్రియా భవానీ శంకర్ హీరోయిన్గా.. బేబీ నక్షత్ర రవితేజ కూతురి పాత్రలో ఆకట్టుకోగా చక్కటి కుటుంబ సినిమాగా ఇరుముడి ప్రేక్షకాదరణ పొందుతోంది. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం కూడా తోడవడంతో సినిమాకు ఊహించని కలెక్షన్లు వస్తున్నాయి. విక్రమార్కుడు తర్వాత ఆ స్థాయిలో కలెక్షన్లు రవితేజ నటించిన ఇరుముడి సినిమాకు వస్తున్నాయి. మొదటి రోజే దాదాపు 60 శాతానికి పైగా రివకరీ సాధించిన ‘ఇరుముడి’ సినిమా రెండో రోజు ప్రవేశించే సమయానికే బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుంది. తొలి రోజు రూ.20 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు పొందిన ఈ సినిమా రెండో రోజు రూ.13 కోట్లకు పైగా షేర్ అందుకుంది. మూడో రోజు అంచనాలకు మించి రూ.15 కోట్ల కలెక్షన్లు రాబట్టింది.
With the blessings of Lord Ayyappa and the love from the audience, #Irumudi hits a century ❤🔥❤🔥
100 CRORES GROSS WORLDWIDE 🔥🔥
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— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) August 25, 2026
రూ.100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించడంతో రవితేజ చాలా రోజుల తర్వాత 'ఇరుముడి'తో భారీ బంపర్ హిట్ సినిమా పొందాడు. ధమాకా తర్వాత రవితేజ రూ.100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించిన రెండో సినిమాగా రికార్డు నెలకొల్పింది. అంతకుముందు చిరంజీవితో నటించిన ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ సినిమా మూడో రూ.వంద కోట్లు సాధించిన సినిమా. మంచి మౌత్టాక్తో దూసుకెళ్తున్న ఇరుముడి సినిమా వసూళ్లల్లోనూ అదే స్థాయిలో దూసుకెళ్తుండగా శుక్రవారం విడుదల అవుతున్న 'టాక్సిక్' కొంత ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. యశ్ నటించిన ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఉండడంతో కొంత ఇరుముడికి ఆదరణ తగ్గేలా ఉంది. అయినా కూడా వారం తర్వాత మళ్లీ ఇరుముడి కలెక్షన్లు పుంజుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.