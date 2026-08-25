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Irumudi 100 Crores: సెంచరీ కొట్టేసిన రవన్న.. రవితేజ కెరీర్‌లో రూ.వంద కోట్ల 'ఇరుముడి'

Ravi Teja All Time Record Collections With Irumudi Movie Just 4 Days And Collects Rs 100 Crores: తండ్రీ కుమార్తె మధ్య ఉండే చక్కటి అనుబంధాన్ని ఇతివృత్తంగా చేసుకుని తెరకెక్కించిన ఇరుముడి సినిమా ప్రేక్షకుల విశేష స్పందన లభిస్తోంది. దీంతో కలెక్షన్లు రికార్డు స్థాయిలో లభిస్తున్నాయి. నాలుగు రోజులకే రూ.వంద కోట్లు లభించాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 25, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:50 PM IST
Irumudi 100 Crores: సెంచరీ కొట్టేసిన రవన్న.. రవితేజ కెరీర్‌లో రూ.వంద కోట్ల 'ఇరుముడి'
Image Credit: Rs 100 Crores Of Irumudi Movie

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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