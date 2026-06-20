/Rukmini Vasanth AI Video: హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ బికినీ వీడియోలు..ఏఐ వీడియో క్రియేట్ చేసిన ముగ్గురు అరెస్ట్!

Rukmini Vasanth AI Video News: కన్నడ నటి రుక్మిణి వసంత్ వీడియోను మార్ఫ్ చేసిన కేసులో ముగ్గురు వ్యక్తులను కర్ణాటక పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజన్స్ (ఏఐ)ను ఉపయోగించి.. హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ కు సంబంధించిన అభ్యంతరకరమైన రీతిలో వీడియో క్రియేట్ చేశారు. దీనిపై ఫిర్యాదు అందుకున్న బెంగళూరు నగర సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు తాజాగా నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
తనను కించపరిచే ఉద్దేశంతో AI టెక్నాలజీతో అభ్యంతరకరమైన (బికినీ వీడియో) కంటెంట్ను సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ చేశారు. ఇదే విషయమై సదరు నటి రుక్మిణి వసంత్ సీరియస్గా స్పందించడమే కాకుండా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.మార్ఫ్ చేసిన చిత్రాలు, వీడియోలు తన ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించాయని.. తన ప్రైవసీని ఉల్లంఘించాయని, మానసిక వేధింపులకు గురిచేశాయని.. అంతే కాకుండా తనను ప్రజల ముందు తప్పుగా చిత్రీకరించాయని ఆమె తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీనిపై దర్యాప్తు చేసిన బెంగళూరు నగర సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టం, భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS)లోని వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు (క్రైమ్ నం. 36/2026) నమోదు చేసిన తర్వాత, ఈ కంటెంట్ను సృష్టించి ప్రచారం చేసిన వారిని గుర్తించడానికి ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు ముగ్గురు నిందితులను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నేరానికి పాల్పడటానికి ఉపయోగించినట్లు భావిస్తున్న మూడు మొబైల్ ఫోన్లను వారి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
అరెస్టు అయిన నిందితులను కర్ణాటకలోని బాగల్కోట్ జిల్లా చిలకముఖి గ్రామానికి చెందిన రవికుమార్ (24).. శివమొగ్గ జిల్లా తీర్థహళ్లి తాలూకాకు చెందిన చంద్రకాంత్ (33) ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని కామాక్షిపాళ్యలో నివసిస్తున్నట్లు తెలిసింది. అలాగే బెంగళూరులోని మహాలక్ష్మి నగర్కు చెందిన రంజిత్ (25)గా గుర్తించారు. నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరిచామని, తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.
రుక్మిణి వసంత్ చివరిగా 'కాంతార: ఎ లెజెండ్ చాప్టర్-1' చిత్రంలో కనిపించారు. రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో రుక్మిణి కీలక పాత్రలో నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. తాజాగా ఎన్టీఆర్-ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో రూపొందుతోన్న 'డ్రాగన్'సినిమాలోనూ హీరోయిన్గా నటిస్తుంది ఈ కన్నడ బ్యూటీ.
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