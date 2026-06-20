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Rukmini Vasanth AI Video: హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ బికినీ వీడియోలు..ఏఐ వీడియో క్రియేట్ చేసిన ముగ్గురు అరెస్ట్!

Rukmini Vasanth AI Video News: హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్‌ మార్ఫింగ్ వీడియోలు క్రియేట్ చేసిన కేసులో ముగ్గురు అరెస్ట్ చేశారు. నటి రుక్మిణి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన బెంగళూరు నగర సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 20, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:37 AM IST
Rukmini Vasanth AI Video: హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ బికినీ వీడియోలు..ఏఐ వీడియో క్రియేట్ చేసిన ముగ్గురు అరెస్ట్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ బికినీ వీడియోలు..ఏఐ వీడియో క్రియేట్ చేసిన ముగ్గురు అరెస్ట్!
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