/S.Janaki Last Video: గాయని ఎస్.జానకి చివరి వీడియో..జానకమ్మ పాదాల చెంత సింగర్ సునీత..ఇరువురి మధుర స్మృతులు!

Singer S.Janaki Last Video: ఏడు దశాబ్దాల పాటు తన అమృత గాత్రంతో కోట్లాది మంది శ్రోతలను మైమరపించిన ప్రఖ్యాత గాయని, గానకోకిల ఎస్.జానకి (జానకమ్మ) భౌతికంగా మనకు దూరమయ్యారు. అయితే, ఆమె జీవిత చరమాంకంలోనూ సంగీతాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించారనడానికి నిదర్శనంగా నిలిచిన ఒక అపురూపమైన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతోంది.
జానకమ్మ పాదాల చెంత సునీత..
ఇటీవల చెన్నైలోని జానకమ్మ నివాసానికి ప్రముఖ గాయని సునీత వెళ్లారు. అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పటికీ జానకమ్మ తనను చూడటానికి వచ్చిన సునీతను ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరించారు. ఆ సమయంలో సునీత.. జానకమ్మ పాదాల చెంత కూర్చొని ఎంతో మధురంగా పాటలు పాడారు.
సింగర్ సునీత పాడుతున్నంత సేపూ జానకమ్మ ముఖంలో ఒక తెలియని తృప్తి, ఆనందం కనిపించాయి. అనారోగ్యాన్ని సైతం మర్చిపోయి చిరునవ్వుతో చప్పట్లు కొడుతూ, సునీతను ఎంతో ఉత్సాహంగా అభినందించారు.
కన్నీరు పెట్టిస్తున్న దృశ్యాలు
సంగీత ప్రపంచంలోని ఇద్దరు అద్భుతమైన గాయనుల మధ్య జరిగిన ఈ భావోద్వేగ భరితమైన సంభాషణ, ఆత్మీయ కలయికకు సంబంధించిన విజువల్స్ నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. "చివరి క్షణం వరకు ఆమె పాటలతోనే బతికారు.. పాటలతోనే ప్రయాణం ముగించారు" అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు.
ముగిసిన అమృత గాత్ర ప్రస్థానం
ఈ మధురమైన సంఘటన జరిగిన కొన్ని రోజులకే జానకమ్మ అనారోగ్యంతో తుదిశ్వాస విడిచారు. తమ గుండెల్లో నిలిచిపోయే వేలాది పాటలను అందించిన జానకమ్మ ఇకలేరనే వార్తను అభిమానులు, సంగీత కళాకారులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు.
ఆమె భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా.. సునీత పాడిన పాటను వింటూ ఆమె చప్పట్లు కొట్టిన ఆ 'చివరి వీడియో' మాత్రం అందరినీ కదిలిస్తోంది. భారతీయ సినీ సంగీత ప్రపంచంలో జానకమ్మ వదిలివెళ్లిన శూన్యం ఎప్పటికీ పూడ్చలేనిది. ఆమె పాడిన పాటలు ఉన్నంత కాలం జానకమ్మ ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో జీవించే ఉంటారు.
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