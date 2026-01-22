English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Singer S Janaki Son Death: ఎస్. జానకి కుటుంబంలో విషాదం.. ఆమె కుమారుడు కన్నుమూత

Singer S Janaki Son Death: ఎస్. జానకి కుటుంబంలో విషాదం.. ఆమె కుమారుడు కన్నుమూత

Singer S Janaki Son Death: లెజెండరీ గాయని ఎస్. జానకి కుటుంబంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆమె కుమారుడు మురళి అకస్మాత్తుగా మరణించడంతో సంగీత.. సినీ రంగాలు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాయి.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 22, 2026, 11:27 AM IST

Trending Photos

Gajini Heroine Asin Rare Photos: గజిని భామ గుర్తుందా.. ఇప్పుడు అమ్మ అయ్యాక ఎలా ఉందో చూడండి
5
Asin Rare Photos
Gajini Heroine Asin Rare Photos: గజిని భామ గుర్తుందా.. ఇప్పుడు అమ్మ అయ్యాక ఎలా ఉందో చూడండి
POCO C75 5G: రూ.2,299 చెల్లించి.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో POCO C75 5G మొబైల్ పొందండి!
6
Poco C75 5G
POCO C75 5G: రూ.2,299 చెల్లించి.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో POCO C75 5G మొబైల్ పొందండి!
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. ఈనెల 25న ప్రత్యేక దర్శనాలు రద్దు..!
5
Tirumala Ratha Saptami
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. ఈనెల 25న ప్రత్యేక దర్శనాలు రద్దు..!
Iranian Rial vs Indian Rupee: ఈ దేశంలో అడుగుపెట్టగానే రూ.100 కాస్త రూ.12 లక్షలగా మారుతాయి.. మీరు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న వెంటనే లక్షాధికారి అవుతారు..!!
7
Iran
Iranian Rial vs Indian Rupee: ఈ దేశంలో అడుగుపెట్టగానే రూ.100 కాస్త రూ.12 లక్షలగా మారుతాయి.. మీరు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న వెంటనే లక్షాధికారి అవుతారు..!!
Singer S Janaki Son Death: ఎస్. జానకి కుటుంబంలో విషాదం.. ఆమె కుమారుడు కన్నుమూత

Singer S Janaki Son Death: లెజెండరీ గాయని ఎస్. జానకి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆమె కుమారుడు మురళి అకస్మాత్తుగా మరణించారు. ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే సినీ.. సంగీత రంగాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. మురళి మరణం ఎస్. జానకి కుటుంబాన్ని తీవ్రంగా కలిచివేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

మురళి గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్టు సమాచారం. అయితే ఆయన మరణానికి గల పూర్తి వివరాలు ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడి కాలేదు. కుమారుడి మృతి వార్త తెలుసుకున్న ఎస్. జానకి తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. తల్లి–కొడుకు మధ్య ఉన్న అనుబంధం ఎంతో గాఢమని.. మురళి ఆమెకు ఎంతో అండగా ఉండేవాడని కుటుంబ సన్నిహితులు చెబుతున్నారు.

ఈ విషాద వార్తపై ప్రముఖ గాయని కే.ఎస్. చిత్రా స్పందించారు. మురళి మృతిపై ఆమె తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు. చిత్రా తన ట్వీట్‌లో,
“ఈ రోజు ఉదయం మురళి అన్న అకస్మాత్తుగా మరణించారన్న వార్త నన్ను షాక్‌కు గురి చేసింది. మా ప్రియమైన జానకి అమ్మ గారి సోదరుడిని కోల్పోయినట్టే అనిపిస్తోంది. అమ్మగారికి ఈ బాధను తట్టుకునే శక్తిని దేవుడు ఇవ్వాలి. మురళి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి. ఓం శాంతి” అని రాశారు. ఈ ట్వీట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

మురళి మరణంపై పలువురు సంగీత దర్శకులు, గాయకులు, సినీ ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు. ఎస్. జానకి గారి కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని, ఈ కష్ట సమయంలో దేవుడు వారికి ధైర్యం ఇవ్వాలని కోరారు. అభిమానులు కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా సానుభూతి సందేశాలు తెలియజేస్తున్నారు.

సంగీత రంగంలో తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన ఎస్. జానకి గారికి ఇది తీరని లోటుగా మారింది. కుమారుడిని కోల్పోయిన బాధ నుంచి ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు ప్రార్థిస్తున్నారు. మురళి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు.

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

TwitterFacebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

S Janaki son Murali deathMurali sudden demiseS Janaki latest newsS Janaki family tragedyKS Chithra tweet on Murali

Trending News