Singer S Janaki Son Death: ఎస్. జానకి కుటుంబంలో విషాదం.. ఆమె కుమారుడు కన్నుమూత

Singer S Janaki Son Death: లెజెండరీ గాయని ఎస్. జానకి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆమె కుమారుడు మురళి అకస్మాత్తుగా మరణించారు. ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే సినీ.. సంగీత రంగాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. మురళి మరణం ఎస్. జానకి కుటుంబాన్ని తీవ్రంగా కలిచివేసింది.
మురళి గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్టు సమాచారం. అయితే ఆయన మరణానికి గల పూర్తి వివరాలు ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడి కాలేదు. కుమారుడి మృతి వార్త తెలుసుకున్న ఎస్. జానకి తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. తల్లి–కొడుకు మధ్య ఉన్న అనుబంధం ఎంతో గాఢమని.. మురళి ఆమెకు ఎంతో అండగా ఉండేవాడని కుటుంబ సన్నిహితులు చెబుతున్నారు.
ఈ విషాద వార్తపై ప్రముఖ గాయని కే.ఎస్. చిత్రా స్పందించారు. మురళి మృతిపై ఆమె తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు. చిత్రా తన ట్వీట్లో,
“ఈ రోజు ఉదయం మురళి అన్న అకస్మాత్తుగా మరణించారన్న వార్త నన్ను షాక్కు గురి చేసింది. మా ప్రియమైన జానకి అమ్మ గారి సోదరుడిని కోల్పోయినట్టే అనిపిస్తోంది. అమ్మగారికి ఈ బాధను తట్టుకునే శక్తిని దేవుడు ఇవ్వాలి. మురళి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి. ఓం శాంతి” అని రాశారు. ఈ ట్వీట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
మురళి మరణంపై పలువురు సంగీత దర్శకులు, గాయకులు, సినీ ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు. ఎస్. జానకి గారి కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని, ఈ కష్ట సమయంలో దేవుడు వారికి ధైర్యం ఇవ్వాలని కోరారు. అభిమానులు కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా సానుభూతి సందేశాలు తెలియజేస్తున్నారు.
సంగీత రంగంలో తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన ఎస్. జానకి గారికి ఇది తీరని లోటుగా మారింది. కుమారుడిని కోల్పోయిన బాధ నుంచి ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు ప్రార్థిస్తున్నారు. మురళి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు.
