  • Sahakutumbaanaam: ‘స:కుటుంబానాం’ మూవీ ప్రీమియర్స్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్.. ఈ రోజే విడుదల..

Sahakutumbaanaam: ‘స:కుటుంబానాం’ మూవీ ప్రీమియర్స్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్.. ఈ రోజే విడుదల..

Sahakutumbaanaam Premiers: రామ్ కిరణ్, మేఘ ఆకాష్ జంటగా యాక్ట్ చేసిన  చిత్రం ‘సఃకుటుంబానాం’. ఈ చిత్రంలో నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్, హాస్యబ్రహ్మ బ్రహ్మానందం, శుభలేఖ సుధాకర్, సత్య, రాజశ్రీ నాయర్, రచ్చ రవి, గిరిధర్, తాగుబోతు రమేష్, భద్రం ఇతరులు కీ రోల్స్ లో నటించారు.  హెచ్ ఎన్ జి సినిమాస్ ఎల్ ఎల్ పి బ్యానర్ పై ఉదయ్ శర్మ రచన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే వేసిన ప్రీమియర్స్ కు సూపర్ రెస్సాన్స్ వచ్చింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 1, 2026, 07:45 AM IST

Sahakutumbaanaam: ‘స:కుటుంబానాం’ మూవీ ప్రీమియర్స్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్.. ఈ రోజే విడుదల..

Sahakutumbaanaam: ఈ మధ్య కాలంలో కుటుంబ నేపథ్యంలో చిత్రాలు రావడమే గగనమైపోయిపోయింది. అలాంటి చిత్రాల్లో ‘స:కుటుంబానాం’ సినిమా ఒకటి. ఈ చిత్రాన్ని మహదేవ్ గౌడ్, నాగరత్న నిర్మాతలుగా ప్రేక్షకుల ముందుకు కొత్త యేడాది సందర్భంగా జనవరి 1వ తేదీన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. విడుదల దగ్గర పుడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను ఒక రోజు ముందుగానే కొన్ని ఫ్యామిలీస్ కు స్పెషల్  కుటుంబాలకు ప్రీమియర్స్ వేయగా మంచి స్పందన లభించింది. కుటుంబ సమేతంగా వచ్చిన ఆడియన్స్ ను  థియేటర్ హౌస్ ఫుల్ కావడం విశేషమన్నారు. ప్రేక్షకులంతా ఈ చిత్రం కుటుంబ సమేతంగా చూడదగింది. ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ మరింత అందంగా, అర్థమయ్యే విధంగా ప్రేక్షకులకు చూపించడాన్ని ప్రేక్షకులు మెచ్చుకుంటున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా  ప్రీమియర్ షో చూసిన ప్రేక్షకులు అదే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.  

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

మణిశర్మ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు. మధు దాసరి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అందించారు. ఎడిటర్ గా శశాంక్ మలి చేశారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా  ట్రైలర్ కు సామాజిక మాధ్యమం ద్వారా మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. కొత్త యేడాది సందర్భంగా 2026 జనవరి 1వ తేదీన ఆడియన్స్  ముందుకు రానుంది. 2026 సంవత్సరంలో అందరి జీవితాలు మరింత వెలుగు పొందాలని ప్రేక్షకులకు న్యూ ఇయర్ విషెస్ తెలుపుతూ "సఃకుటుంబానాం" చిత్ర బృందం కొత్త యేడాది  సందర్భంగా జనవరి 1వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలిపారు.  

ఈ సినిమాలో రామ్ కిరణ్ హీరోగా నటించారు.  మేఘా ఆకాష్ కథానాయికగా నటించారు. రాజేంద్రప్రసాద్, బ్రహ్మానందం, సత్య, శుభలేఖ సుధాకర్, రాజశ్రీ నాయర్, రచ్చ రవి, గిరిధర్, తాగుబోతు రమేష్, భద్రం యాక్ట్ చేశారు. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

