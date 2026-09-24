Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Sai Dharam Tej Accident: 5 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ తెరపైకి.. సాయిధరమ్ తేజ్ యాక్సిడెంట్ వెనుక ఆ వ్యక్తి వివాదం!

Sai Dharam Tej Accident: 5 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ తెరపైకి.. సాయిధరమ్ తేజ్ యాక్సిడెంట్ వెనుక ఆ వ్యక్తి వివాదం!

Sai Dharam Tej Accident: సాయిధరమ్ తేజ్ బైక్ యాక్సిడెంట్‌కు ఐదేళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన తేజ్.. అబ్దుల్ ఫర్హాన్ గురించి వచ్చిన ప్రశ్నలకు స్పందించారు. దీంతో 2023లో తెరపైకి వచ్చిన పాత వివాదం మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 24, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:20 PM IST
Sai Dharam Tej Accident: 5 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ తెరపైకి.. సాయిధరమ్ తేజ్ యాక్సిడెంట్ వెనుక ఆ వ్యక్తి వివాదం!
Image Credit: Sai Dharam Tej Accident(Source: X)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
గేమ్ ఛేంజర్‌గా కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్ట్.. చిత్తూరు జిల్లాకు ప్రయోజనాలు ఏంటి..?
2
3
4
5