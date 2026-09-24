/Sai Dharam Tej Accident: 5 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ తెరపైకి.. సాయిధరమ్ తేజ్ యాక్సిడెంట్ వెనుక ఆ వ్యక్తి వివాదం!

Sai Dharam Tej Accident: మెగా హీరో సాయిధరమ్ తేజ్ జీవితంలో జరిగిన ఘోర బైక్ యాక్సిడెంట్కు ఐదేళ్లు పూర్తయ్యాయి. 2021లో జరిగిన ఈ ప్రమాదం తర్వాత తేజ్ కొంతకాలం ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకున్నారు. ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడి మళ్లీ సినిమాల్లోకి వచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రమాదం జరిగి ఐదేళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా సాయిధరమ్ తేజ్ తనకు అండగా నిలిచిన అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
అయితే తేజ్ చేసిన ఈ సోషల్ మీడియా పోస్టుతో మరోసారి సయ్యద్ అబ్దుల్ ఫర్హాన్ పేరు చర్చలోకి వచ్చింది. యాక్సిడెంట్ జరిగిన సమయంలో తేజ్కు సాయం చేసి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడంలో అబ్దుల్ కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి.
తాజాగా అబ్దుల్ గురించి కొందరు ప్రశ్నలు లేవనెత్తడంతో సాయిధరమ్ తేజ్ స్పందించారు. అబ్దుల్కు తాను ఇప్పటికే ఆర్థికంగా సాయం చేశానని తెలిపారు. అలాగే అబ్దుల్, అతని తండ్రిని కూడా సత్కరించినట్లు చెప్పారు. తనకు ఇతర మార్గాల్లో ఇబ్బంది కలిగించవద్దని, ఉద్యోగంపై మరియు కుటుంబ బాధ్యతలపై దృష్టి పెట్టాలని అబ్దుల్ కోరినట్లు తేజ్ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
అయితే నిఖిల్ అనే సోషల్ మీడియా యూజర్ అబ్దుల్కు సంబంధించిన పాత వీడియోను షేర్ చేస్తూ ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. అబ్దుల్ గతంలో ఉద్యోగం, సహాయం గురించి మాట్లాడిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ పోస్టు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో సాయిధరమ్ తేజ్ మరోసారి స్పందించాల్సి వచ్చింది.
ఈ మొత్తం వ్యవహారానికి 2023లో జరిగిన పరిణామాలే కారణం. అప్పట్లో అబ్దుల్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ సాయిధరమ్ తేజ్ను తాను కలవలేదని, ఆయన నుంచి ఫోన్ కూడా రాలేదని చెప్పినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అంతేకాకుండా మెగా కుటుంబం తనకు భారీగా డబ్బు ఇచ్చిందంటూ వచ్చిన వార్తలు తనకు ఇబ్బందులు తెచ్చాయని అబ్దుల్ పేర్కొన్నారు.
ఆ వార్తల కారణంగా తన సహోద్యోగులు, బంధువులు డబ్బు గురించి పదే పదే ప్రశ్నించారని, చివరకు తాను ఉద్యోగం కూడా వదిలేయాల్సి వచ్చిందని అప్పట్లో అబ్దుల్ చెప్పాడు. కొంతకాలం ఉద్యోగం లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నట్లు వివరించాడు.
అయితే సాయిధరమ్ తేజ్ మాత్రం తనను ప్రమాద సమయంలో ఆదుకున్న అబ్దుల్ను మర్చిపోలేదని, అతడికి సోదరుడిలా అండగా ఉంటానని గతంలో చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఐదేళ్ల తర్వాత ఈ పాత విషయం మరోసారి సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.