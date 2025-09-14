English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sai Dharam Tej: పేరెంట్స్‌తో మాట్లాడే స్వేచ్ఛ పిల్లలకు ఇవ్వాలి: సాయి ధరమ్ తేజ్

Sai Durga Tej: హైదరాబాద్‌లో జరిగిన అభయం మసూం సమ్మిట్ లో సుప్రీమ్ హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్.. మాట్లాడుతూ.. ముఖ్యమైన సందేశం ఇచ్చారు. పిల్లలతో తల్లిదండ్రులు ఎక్కువ సమయం గడపాలని, వారికీ తమ భావాలు చెప్పుకునే స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలని ఆయన అన్నారు. 

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Sep 14, 2025, 09:52 AM IST

Trending Photos

Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
5
govt employees
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Rahu Powerful Effect: బలపడిన రాహువు.. ఈ రాశుల వారికి ఎన్నెన్నో కోరికలు నెరవేరుతాయి.. ఇక డబ్బుకు లోటు ఉండదు..
5
Rahu Transit
Rahu Powerful Effect: బలపడిన రాహువు.. ఈ రాశుల వారికి ఎన్నెన్నో కోరికలు నెరవేరుతాయి.. ఇక డబ్బుకు లోటు ఉండదు..
Rithu Chowdary: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వారానికి రూ.2,30,000.. రూ.700 కోట్లకు పైగా ఆస్తి..నటి ఎవరో తెలుసా?
7
Bigg Boss Remuneration
Rithu Chowdary: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వారానికి రూ.2,30,000.. రూ.700 కోట్లకు పైగా ఆస్తి..నటి ఎవరో తెలుసా?
Sai Dharam Tej: పేరెంట్స్‌తో మాట్లాడే స్వేచ్ఛ పిల్లలకు ఇవ్వాలి: సాయి ధరమ్ తేజ్

Sai Dharam Tej Speech : హైదరాబాద్‌లో శనివారం జరిగిన అభయం మసూం సమ్మిట్ ఈవెంట్‌లో పిల్లల భద్రత, వారి భవిష్యత్తు గురించి ముఖ్యమైన చర్చలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమాన్ని కాన్ఫిడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ (CII)లో భాగంగా యంగ్ ఇండియన్స్ (Yi) నిర్వహించారు. సుప్రీమ్ హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్, మంత్రి సీతక్క, యంగ్ ఇండియన్స్ కో-చైర్మన్ భవిన్ పాండ్య, నేషనల్ చైర్మన్ తరంగ్ ఖురానా, సీఐఐ తెలంగాణ చైర్మన్ శివ ప్రసాద్ రెడ్డి తదితరులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.

Add Zee News as a Preferred Source

సాయి ధరమ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ ..“మన పిల్లలను మనమే కాపాడుకోవాలి. నేటి సోషల్ మీడియాలో చిన్నారులపై చెడ్డ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. వాటికి కూడా లైక్స్ పెడుతూ నవ్వుకుంటున్నారు. ఇలాంటి సమాజం మనం కోరుకుంటున్నామా? నేను ఆ విషయం మీద మీడియా రియాక్ట్ అవుతుందని అనుకున్నాను, కానీ ఎవరూ స్పందించలేదు. అందుకే నేను ముందుకొచ్చాను. వాక్ స్వేచ్ఛ ఉండాలి కానీ ఎదుటివారికి నొప్పి కలిగించేలా కాకూడదు.

2015లో ‘థింక్ పీస్’ సంస్థతో కలిసి అరకులో ఒక స్కూల్ కట్టాను. కొంతమంది పిల్లలను దత్తత తీసుకొని వారి చదువు, భవిష్యత్తు చూసుకుంటున్నాను. నేను చిన్నప్పుడు అమ్మతో అన్నీ పంచుకునేవాడిని. నా సెకండ్ క్లాస్‌లోని లవ్ స్టోరీ కూడా చెప్పాను. అలాంటి స్వేచ్ఛనే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఇవ్వాలి. ‘గుడ్ టచ్’, ‘బ్యాడ్ టచ్’ విషయాలు ఇంట్లో పేరెంట్స్, స్కూల్లో టీచర్లు చెప్పాలి” అని ఆయన చెప్పారు.

అలాగే ..“ప్రస్తుతం అందరూ సోషల్ మీడియాలోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారు. కనీసం వారంలో ఒక రోజు అయినా ఫ్యామిలీతో కలసి గడపాలి. పిల్లల సోషల్ మీడియా అకౌంట్లను పేరెంట్స్ నంబర్లకు లేదా ఆధార్ కార్డ్‌కి లింక్ చేయాలి. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి చిన్నారికి అందాలి.

నా సినిమాల్లో కూడా మార్పు తీసుకొచ్చాను. విన్నర్ మూవీ తర్వాత టీజింగ్ సాంగ్స్ చేయలేదు. ప్రేమిస్తే పొగడాలి కానీ ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ మేము పెద్ద వాళ్లు కాబట్టి పట్టించుకోం, కానీ పిల్లలు ప్రభావితం అవుతారు. అందుకే వారిని అలాంటి నెగెటివ్ విషయాల నుంచి దూరంగా ఉంచాలి” అని తేజ్ అన్నారు.

తన పెళ్లి గురించి వస్తున్న రూమర్లపై ..“నా పెళ్లి గురించి నేను స్వయంగా ప్రకటిస్తాను. మీడియా ఊహాగానాలు అవసరం లేదు” అని నవ్వుతూ చెప్పారు.

Also Read: EPFO Update: దీపావళికి ముందే పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు శుభవార్త..ATMలో పీఎఫ్ డబ్బు విత్‌డ్రా చేయోచ్చా?

Also Read: Make In India: కేవలం 500 రూపాయలతో మేక్ ఇన్ ఇండియా 5G స్మార్ట్‌ఫోన్..ఎక్కడ కొనాలంటే?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

sai dharam tej speechAbhayam Masoom Summit Hyderabadparents and children relationship

Trending News