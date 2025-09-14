Sai Dharam Tej Speech : హైదరాబాద్లో శనివారం జరిగిన అభయం మసూం సమ్మిట్ ఈవెంట్లో పిల్లల భద్రత, వారి భవిష్యత్తు గురించి ముఖ్యమైన చర్చలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమాన్ని కాన్ఫిడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ (CII)లో భాగంగా యంగ్ ఇండియన్స్ (Yi) నిర్వహించారు. సుప్రీమ్ హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్, మంత్రి సీతక్క, యంగ్ ఇండియన్స్ కో-చైర్మన్ భవిన్ పాండ్య, నేషనల్ చైర్మన్ తరంగ్ ఖురానా, సీఐఐ తెలంగాణ చైర్మన్ శివ ప్రసాద్ రెడ్డి తదితరులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.
సాయి ధరమ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ ..“మన పిల్లలను మనమే కాపాడుకోవాలి. నేటి సోషల్ మీడియాలో చిన్నారులపై చెడ్డ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. వాటికి కూడా లైక్స్ పెడుతూ నవ్వుకుంటున్నారు. ఇలాంటి సమాజం మనం కోరుకుంటున్నామా? నేను ఆ విషయం మీద మీడియా రియాక్ట్ అవుతుందని అనుకున్నాను, కానీ ఎవరూ స్పందించలేదు. అందుకే నేను ముందుకొచ్చాను. వాక్ స్వేచ్ఛ ఉండాలి కానీ ఎదుటివారికి నొప్పి కలిగించేలా కాకూడదు.
2015లో ‘థింక్ పీస్’ సంస్థతో కలిసి అరకులో ఒక స్కూల్ కట్టాను. కొంతమంది పిల్లలను దత్తత తీసుకొని వారి చదువు, భవిష్యత్తు చూసుకుంటున్నాను. నేను చిన్నప్పుడు అమ్మతో అన్నీ పంచుకునేవాడిని. నా సెకండ్ క్లాస్లోని లవ్ స్టోరీ కూడా చెప్పాను. అలాంటి స్వేచ్ఛనే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఇవ్వాలి. ‘గుడ్ టచ్’, ‘బ్యాడ్ టచ్’ విషయాలు ఇంట్లో పేరెంట్స్, స్కూల్లో టీచర్లు చెప్పాలి” అని ఆయన చెప్పారు.
అలాగే ..“ప్రస్తుతం అందరూ సోషల్ మీడియాలోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారు. కనీసం వారంలో ఒక రోజు అయినా ఫ్యామిలీతో కలసి గడపాలి. పిల్లల సోషల్ మీడియా అకౌంట్లను పేరెంట్స్ నంబర్లకు లేదా ఆధార్ కార్డ్కి లింక్ చేయాలి. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి చిన్నారికి అందాలి.
నా సినిమాల్లో కూడా మార్పు తీసుకొచ్చాను. విన్నర్ మూవీ తర్వాత టీజింగ్ సాంగ్స్ చేయలేదు. ప్రేమిస్తే పొగడాలి కానీ ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ మేము పెద్ద వాళ్లు కాబట్టి పట్టించుకోం, కానీ పిల్లలు ప్రభావితం అవుతారు. అందుకే వారిని అలాంటి నెగెటివ్ విషయాల నుంచి దూరంగా ఉంచాలి” అని తేజ్ అన్నారు.
తన పెళ్లి గురించి వస్తున్న రూమర్లపై ..“నా పెళ్లి గురించి నేను స్వయంగా ప్రకటిస్తాను. మీడియా ఊహాగానాలు అవసరం లేదు” అని నవ్వుతూ చెప్పారు.
