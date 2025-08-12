English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Allu vs Mega Viral Video: మరోసారి బట్ట బయలైన మెగా వర్సెస్ అల్లు గొడవలు.. వీడియోతో సహా ఇదే ప్రూఫ్..!

Allu Arjun  మెగా ఫ్యామిలీ మధ్య అలానే అల్లు ఫ్యామిలీ మధ్య ఏదో గొడవలు జరుగుతున్నాయని అప్పుడు చాలా వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. కానీ పుష్ప సినిమా విడుదల తరువాత అల్లు అర్జున్ ని అరెస్ట్ చేయగా అప్పుడు చిరంజీవి అల్లు అర్జున్ ని వెళ్లి మరీ కలవడం ఈ రూమర్స్ కి చెక్ పెట్టినట్టు అయింది.. కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు మరో హీరో ఈ గొడవకు తెర లేపారు…

Written by - Vishnupriya Chowdhary | Last Updated : Aug 12, 2025, 08:44 AM IST

Allu vs Mega Viral Video: మరోసారి బట్ట బయలైన మెగా వర్సెస్ అల్లు గొడవలు.. వీడియోతో సహా ఇదే ప్రూఫ్..!

Allu Arjun vs Sai Dharam Tej Viral Video 
అల్లు అర్జున్కి అలానే మెగా ఫ్యామిలీకి మధ్య ఏవో తేడాలు వచ్చాయి అని వార్తలు తెగ వైరల్ అయ్యాయి. వీటన్నిటికీ ముఖ్య కారణం.. ముందుగా నాగబాబు పెట్టిన ట్వీట్ అయితే ఆ తరువాత సాయి ధరంతేజ్ అల్లు అర్జున్ ని అన్ ఫాలో కావడం. 

పవన్ కళ్యాణ్ కి వ్యతిరేకంగా.. వైయస్సార్సీపి పార్టీ సభ్యుని అల్లు అర్జున్ సపోర్ట్ చేయడం వల్ల.. వారిద్దరికీ ఆగ్రహం వచ్చింది అని కూడా వార్తలు వినిపించాయి. 

అయితే పుష్ప సినిమా విడుదల తర్వాత అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయినప్పుడు చిరంజీవి అక్కడికి వెళ్లడంతో.. మెగా ఫ్యామిలీకి అలానే అల్లు ఫ్యామిలీకి తేడాలు ఏమీ లేవు అని శుభం కార్డు వేశారు.

చిరంజీవి అయితే కలిశారు కానీ.. నాగబాబు, సాయిధరమ్ తేజ్ అలానే రామ్ చరణ్ కూడా ఆ తరువాత అల్లు అర్జున్ గురించి మాట్లాడింది ఇప్పటివరకు లేదు.

ఈ క్రమంలో ఈ మధ్య ఒక ఈవెంట్లో.. సెలబ్రిటీలు అందరూ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ పాడిన పుష్ప సాంగ్ కి డాన్స్ వేస్తూ ఉండగా.. సాయి ధరం తేజ్ మాత్రం అల్లు అర్జున్ పాట రాగానే కనీసం ఒక్క స్టెప్పు కూడా వెయ్యలేదు. స్టేజి పైన అతను ఒక్కడు మాత్రమే.. ఆ సాంగ్ కి డాన్స్ వేయకుండా నిలబద్దారు.  దాంతో అల్లు అర్జున్ అభిమానులు ఇంత ఇన్ సెక్యూరిటీ ఏంటి.. మా హీరో ఇంటర్నేషనల్ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్లినా మా హీరో పాట వస్తుంది అంటూ కామెంట్లో పెడుతున్నారు. మరి కొంతమంది ఇంకా వీరి మధ్య గొడవలు సద్దుమనగా లేదు అన్నదానికి ఇదే ప్రూఫ్ అని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.

Allu Arjun vs Mega Familyallu arjunMega FamilyAllu Arjun viral video 2025Allu Arjun latest updates

