Sai Dharam Tej: “ఫోటోలు చూసి కూడా పట్టించుకోలేదు.. మనోజ్ అన్న ఆఫీసులోనే నా లైఫ్ మారింది”: సాయిధరమ్ తేజ్..

Sai Dharam Tej Career: సాయి ధరమ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ హైదరాబాదులో జరిగిన ఆటో ఎక్స్పోర్ట్ 2015 కార్యక్రమంలో తన జీవితం గురించి ఎన్నో విషయాలను పంచుకున్నారు. ముందుగా సినిమా ప్రపంచంలో తను పడిన కష్టాల గురించి చెబుతూ.. “నేను సినీ రంగంలోకి రావడానికి చాలా కష్టపడ్డాను. నా ఫోటోలు, ప్రొఫైల్ తీసుకుని ఎన్నో ఆఫీస్లకు తిరిగాను. కొందరు నా ఫోటోల్ని చూసి పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. కానీ ఒకసారి మనోజ్ అన్న ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు దర్శకుడు వైవీఎస్ చౌదరి గారు నన్ను చూసి అవకాశం ఇచ్చారు. అలా ‘రేయ్’ సినిమా ప్రారంభమైంది,” అని అన్నారు.
“ఆ సమయంలో చాలా ఆర్థిక సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. అయినా ప్రయత్నం ఆపలేదు. ఒకసారి సినిమా షూటింగ్ మధ్యలో ప్రముఖ నటుడు.. మరణించడంతో మళ్లీ జగపతి బాబు గారితో షూట్ చేయాల్సి వచ్చింది. రాజకీయ కారణాలతో ఆ సినిమా కూడా ఆలస్యమైంది. కానీ నేను ఎప్పుడూ నా కలను వదిలిపెట్టలేదు,” అని చెప్పుకొచ్చారు.
సాయి తేజ్ మాట్లాడుతూ..“నా జీవితంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓ గురువులా ఉన్నారు. ఆయన నాకు చిన్నప్పటి నుంచే మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు. యాక్టింగ్, జిమ్నాస్టిక్స్, డ్యాన్స్, కిక్ బాక్సింగ్.. ఏ విషయంలోనైనా ఆయన నాకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు. కాలేజీలో ఉన్న మంచి టీచర్లా ఎప్పుడూ నన్ను ప్రేరేపిస్తుంటారు,” అని అన్నారు.
అలాగే ఆయన తన జీవితం పట్ల ఉన్న దృక్పథం గురించి చెబుతూ, “నేను ప్రతీ సిట్యువేషన్ను లైట్గా తీసుకుంటాను. ఎంత కష్టమైన పరిస్థితి వచ్చినా నవ్వుతూ దాన్ని ఎదుర్కొంటాను. యాక్సిడెంట్ తరువాత చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాను. మాటలు సరిగా రావడం కూడా కష్టంగా ఉండేది. అయినా దాన్ని కూడా సీరియస్గా తీసుకోలేదు. హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా సరదాగా ‘చిల్ అవ్వడానికి వెళ్లాను’ అని చెప్పేవాడిని,” అని అన్నారు.
“దయచేసి అందరూ హెల్మెట్ ధరించండి. వేగంగా వెళ్ళకండి. జాగ్రత్తగా డ్రైవింగ్ చేయండి. నేను ఎదుర్కొన్న కష్టాలు మరెవరూ ఎదుర్కోకూడదు,” అని అభిమానులకు సందేశం ఇచ్చారు ఈ హీరో.
సినిమాల విషయానికి వస్తే, “నాకు ‘రిపబ్లిక్’ సినిమా చాలా ఇష్టం. ముఖ్యంగా ఆ సినిమా క్లైమాక్స్ నా హృదయానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. అలాంటి కథలు మళ్లీ వస్తే తప్పకుండా చేస్తాను,” అని చెప్పారు. అదే విధంగా, సోషల్ మీడియా గురించి మాట్లాడుతూ, “సోషల్ మీడియా అకౌంట్లకు ఆధార్ లింక్ చేయడం మనందరి బాధ్యత,” అని అభిప్రాయపడ్డారు.
తన ఫేవరెట్ వాహనాల గురించి మాట్లాడుతూ, “నా గ్యారేజ్లో ఉన్న రాయల్ ఎన్ ఫీల్డ్, మహేంద్ర థార్ అంటే చాలా ఇష్టం. అలాగే 1968 షెల్బీ జీటీ 500 మస్టాంగ్ మోడల్ నా డ్రీమ్ కారు. ఎప్పుడో ఒకరోజు ఆ కారుని తప్పకుండా కొనుగోలు చేస్తాను,” అని అన్నారు.
