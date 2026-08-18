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Sai Durga Tej: వినాయకుడి సన్నిధిలో కేక్ కటింగ్.. మెగా హీరోపై భక్తుల మండిపాటు

Sai Durga Tej: ప్రముఖ సినీ నటుడు సాయి దుర్గ తేజ్ కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయక స్వామిని దర్శించుకున్నారు. తన కొత్త సినిమా విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటూ ఆయన స్వామివారిని దర్శించుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు సాయి దుర్గ తేజ్‌కు వేదమంత్రాలతో ఆశీర్వాదం అందించారు. అనంతరం తీర్థప్రసాదాలతో పాటు స్వామివారి ఫొటోలను అందజేశారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 18, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:16 AM IST
Sai Durga Tej: వినాయకుడి సన్నిధిలో కేక్ కటింగ్.. మెగా హీరోపై భక్తుల మండిపాటు
Image Credit: Sai Durga Tej(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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