/Sai Durga Tej: వినాయకుడి సన్నిధిలో కేక్ కటింగ్.. మెగా హీరోపై భక్తుల మండిపాటు

Sai Durga Tej: సాయి దుర్గ తేజ్ కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయక స్వామిని దర్శించుకున్నారు. సాయి దుర్గ తేజ్ ఆలయానికి వచ్చిన సమయంలో అభిమానులు, జనసేన కార్యకర్తలు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఆయనను చూసేందుకు అభిమానులు ఆసక్తి చూపించారు. కొంతసేపు అభిమానులతో కలిసి సాయి దుర్గ తేజ్ మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ఏఈవో రవి, ఆలయ అర్చకులు, జనసేన నాయకుడు పూల ప్రభాకర్, అభిమానులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
అయితే ఈ పర్యటనకు సంబంధించిన ఓ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఆలయ గెస్ట్హౌస్లో అభిమానులతో కలిసి కేక్ కట్ చేస్తున్న దృశ్యాలు అందులో కనిపించాయి. ఈ వీడియోపై కొంతమంది భక్తులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాణిపాకం వంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంలో ఇలాంటి ప్రైవేట్ వేడుకలకు ఎలా అనుమతి ఇచ్చారంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.
చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులు కేక్ తీసుకొచ్చారని, ఈ సందర్భంగా సాయి దుర్గ తేజ్ కేక్ కట్ చేశారని ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఈ వేడుక ఆలయ ప్రాంగణంలోని గెస్ట్హౌస్లో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియో బయటకు రావడంతో భక్తుల మధ్య చర్చ మొదలైంది.
ఆలయ పరిసరాల్లో భక్తులు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని కోరుకుంటారని పలువురు అంటున్నారు. ప్రముఖులు ఆలయానికి వచ్చినప్పుడు స్వామివారిని దర్శించుకోవడం, పూజలు చేయడం సాధారణమేనని, కానీ ఆలయ పరిసరాల్లో ఇతర వేడుకలు నిర్వహించడం సరికాదని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా కేక్ కటింగ్ వంటి కార్యక్రమాలు ఆలయ సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయా అనే ప్రశ్నలు కూడా వస్తున్నాయి.
మరోవైపు సాయి దుర్గ తేజ్ అభిమానులు మాత్రం ఈ విషయాన్ని పెద్దగా వివాదం చేయాల్సిన అవసరం లేదని అంటున్నారు. ఆయన స్వామివారిని దర్శించుకుని తన సినిమా విజయం కోసం ప్రార్థించారని చెబుతున్నారు. కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమం ఆలయంలోని ప్రధాన పూజా ప్రదేశంలో కాకుండా గెస్ట్హౌస్లో జరిగిందని గుర్తు చేస్తున్నారు.
అయితే ఈ వ్యవహారంపై ఆలయ అధికారులు ఎలా స్పందిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఆలయ ప్రాంగణంలో వేడుకలకు సంబంధించి ఏమైనా ప్రత్యేక నిబంధనలు ఉన్నాయా? ఉంటే వాటిని ఉల్లంఘించారా? అనే విషయాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం కేక్ కటింగ్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో కాణిపాకంలో జరిగిన ఈ ఘటనపై చర్చ కొనసాగుతోంది.
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