Ari Movie Review : సాయి కుమార్, అనసూయల ‘అరి’ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా..

Ari Movie Review :‘పేపర్ బాయ్’ తరువాత డైరెక్టర్ జయశంకర్ ‘అరి’ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. సాయి కుమార్, అనసూయ వంటి వారు యాక్ట్ చేయడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. తొలిసారి కామ, క్రోధ, మోహ, లోభ, మద, మాత్సర్యం వంటి అరి షడ్వర్గాల కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘అరి’ ఈ రోజే టాకీస్ లలోకి వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
కోటీశ్వరుడైన విప్రనారాయణ పాశ్వాన్ (సాయి కుమార్) ఓ ప్రకటన చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు. ఆ ప్రకటన ఏముందంటే.. ‘ఇక్కడ అందరి కోరికలు తీర్చబడును’ ఉంటుంది. పాశ్వాన్ మాత్రమే కాదు.. టీ అమ్ముకొని బతికే అమూల్ కుమార్ (వైవాహర్ష) కూడా దీన్ని చూసి ఒకింత సాక్ అవుతాడు. వీళ్లతో పాటు ఎయిర్ హోస్టెస్ అయిన ఆత్రేయి (అనసూయ), ఓ హౌస్ వైఫ్ లక్ష్మీ ( సురభి ప్రభావతి), చైతన్య అనే పోలీస్ ఆఫీసర్ (శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్), గుంజన్ (శుభలేఖ సుధాకర్) అనే సీనియర్ సిటీజన్ ఇలా చాలా మంది ఆ ప్రకటన చూసి ఆకర్షితులవుతారు. ఈ ఆరుగురిది ఒక్కో చిత్రమైన కోరిక. వీరి కోరికలను ఓ లైబ్రరీలో ఉండే ఓ వ్యక్తి (వినోద్ వర్మ) విని వాళ్లందరికి ఒక్కో పని అప్పగిస్తాడు. తమకు అప్పగించింది ప్రమాదకరమైన పనులని తెలిసినా.. వాటిని పూర్తి చేసే పనిలో పడతారు. ఇంతకీ లైబ్రరీలో ఉన్న వ్యక్తి వీరికి ఇచ్చిన టాస్క్ లు ఏమిటి.. ? వారు ఆ టాస్క్ లను ఎలా పూర్తి చేసారు.. ? ఇంతకీ ఈ ప్రకటన ఇచ్చింది ఎవరు..? అనేది తెలియాంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
'అరి' చిత్రం మానవుడిలోని ఆరు అంతర్గత శత్రువులైన అరిషడ్వర్గాల చుట్టూ దర్శకుడు అల్లుకున్న కథతో ఎంగేజ్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. మనిషిలోని ఆరు బలహీనతలకు ప్రతీకగా ఆరు కీలక పాత్రల్లో చూపించే ప్రయత్నాన్ని మెచ్చుకోవాలి. ప్రతి పాత్రలో ఓ కోరిక అంతకు మించి బలమైన లోపాన్ని చూపించాడు. ఇందులో పాత్రలను చూస్తే ప్రేక్షకులు తమను తాము పోల్చుకునేలా ఉన్నాయి. ప్రస్తుత సమాజాంలోని మనుషుల స్వరూప, స్వభావాలను పూర్తిగా ఆవిష్కరించింది. ముఖ్యంగా అరిషడ్గవర్గమైన కామంతో రగిలే పాత్రలో అమూల్ కుమార్(హర్ష చెముడు) పాత్ర ప్రస్తుతం సమాజాంలో ఉన్న యూత్ కు ప్రతిబింబంగా నిలుస్తుంది. ఎయిర్ హోస్టెస్ పాత్రలో మాత్సర్యం.. వృద్ధుడి పాత్రలో లోభాన్ని.. నిధి అన్వేషణలో ఉండే క్రోధం ఉండే పాత్రలో సీఐ చైతన్య క్యారెక్టర్.. లక్ష్మి చనిపోయిన భర్తను తిరిగి బతికించుకోవాలనే మోహాన్ని.. మదం అహంకారంతో విర్రవీగపోయే పాత్రలో విప్రనారాయణ పాత్ర ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది. తన వారసులు తనలాగే అదే హోదాతో బతాకాలనే తాపత్రయం ఆయనలో కనిపిస్తుంది. పిల్లల పెంపకంలో తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఎలా ఉంటుందో చూపెట్టాడు. ప్రస్తుతం బీజీ లైఫ్ లో తమ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారనే తెలియకుండా బతికేస్తున్నారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం సమాజంలో మనుషుల ప్రవర్తను తన సినిమాలో చెప్పే మంచి ప్రయత్నాన్ని మెచ్చుకోవాలి. ఫస్ట్ హాఫ్ కాస్త గందరగోళం అనిపించినా.. క్లైమాక్స్ లో ఆరుగురిని ఒకే చోట కలపడం వంటి అంత్రాపాలజీ స్టోరీతో ఎండ్ చేయడం విశేషం. అలాంటి అద్భుతమైన సందేశాన్ని ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ సినిమాకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. సినిమాటోగ్రఫీ అదిరిపోయింది.
"అసలు మనిషి ఇలా ఆలోచించాలి, ఇలా జీవించాలి" అనే ఆలోచనలను ప్రేక్షకుల్లో దర్శకుడు జయశంకర్ బలంగా నాటుతాడు. తాను చెప్పదలుచుకున్న సందేశాన్ని క్లైమాక్స్లో గొప్పగా ఆవిష్కరించారు. ప్రీ-క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులకు గూస్ బంప్స్ ఇవ్వడం ఖాయం. సినిమా చూసి బయటకు వచ్చే ప్రేక్షకుడు ఒక మంచి సినిమా చూశామనే సంతృప్తితో బయటకు వస్తాడు. ఇది యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్ అయినందున, ఈ సినిమా అన్ని భాషల్లోనూ రీమేక్కు అవకాశం ఉంది.
నటీనటులు విషయానికొస్తే..
ఆర్టిస్టుల విషయానికొస్తే.. వినోద్ వర్మ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి. కేవలం కళ్లతో హావభావాలు పలికించాడు. ఈ సినిమా విప్రనారాయణ పాశ్వాన్ పాత్రలో సాయి కుమార్ ఒదిగిపోయిన తీరును మెచ్చుకోకుండా ఉండలేము. ఈ సినిమాకు మెయిన్ పిల్లర్ గా నిలిచారు. ఎయిర్ హోస్టెస్ ఆత్రేయి పాత్రలో అనసూయ పండించిన నటన బాగుంది. సీఐగా శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, హర్ష చెముడు, లోభంతో రగిలేపోయే పాత్రలో శుభలేఖ సుధాకర్ ఇలా ప్రతి పాత్ర ఆడియన్స్ కు కనెక్ట్ అవుతోంది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ఆలోచింపజేసే ‘అరి’..
రేటింగ్: 2.75/5
Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే..
Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.