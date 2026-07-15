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‘రాజా ది రాజా’కు వారే కృష్ణార్జునులు: సాయికుమార్

Raja The Raja: రుత్విక్, విశాఖ ధీమన్ జంటగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘రాజా ది రాజా’. జూలై 17న మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా థియేటర్లలో రిలీజ్ కాబోతుంది. అనిల్ బోయిదాపు డైరెక్షన్‌లో  వృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై కె. నిహారిక దాసరి నిర్మించిన ఈ యూత్ ఫుల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్‌ను కె. శ్రీలతా రెడ్డి సమర్పకురాలిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. జోరుగా సాగుతున్న ఈ సినిమా  ప్రమోషన్స్ అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో నటుడు సాయికుమార్ ఈ సినిమా టెక్నికల్ టీమ్‌ను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:35 PM IST
‘రాజా ది రాజా’కు వారే కృష్ణార్జునులు: సాయికుమార్
Image Credit: Sai Kumar (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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