/Sakshi Shivanand: రాత్రికి రాత్రే కనిపించకుండా పోయిన మహేష్ హీరోయిన్..మాఫియా బెదిరింపులు, ఇప్పుడేం చేస్తుందో తెలుసా?

Sakshi Shivanand News: సినీ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్లుగా ఉండి ఓ వెలుగు వెలిగిన తారలు ఇప్పుడు కనుమరుగైపోయారు. ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్న ఎందరో నటీమణులు నేడు సినీ పరిశ్రమకు పూర్తిగా దూరమయ్యారు. అటువంటి హీరోహీరోయిన్లలో సాక్షి శివానంద్ ఒక ఫేమస్ హీరోయిన్. అప్పట్లో చిరంజీవి, బాలకృష్ణ వంటి స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో తళుక్కున మెరిసింది. తన నటనతోనే కాకుండా అందంతో మెప్పించిందీ ఈ బ్యూటీ. అయితే ఆమె ఎన్నో సినిమాల్లో నటిస్తూ ఆ తర్వాత అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమైంది. అయితే ఇంతకీ ఆ కథ ఏంటనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1977 ఏడాదిలో ముంబైలో జన్మించిన సాక్షి శివానంద్.. బాలీవుడ్లోనే కాకుండా తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం భాషల సినిమాల్లో నటిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుందీ నటి. 'అన్నా వదిన' సినిమాతో తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెట్టిన సాక్షి శివానంద్.. ఆతర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మాస్టర్' సినిమాలో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత తెలుగులో వరుస ఆఫర్లు వచ్చిపడ్డాయి.
అప్పట్లో.. హీరోయిన్ సాక్షి శివానంద్ స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో అండర్వరల్డ్ మాఫియాకు సంబంధించిన షాకింగ్ నిజాన్ని బయటపెట్టింది. తాను నటించాల్సిన సినిమాకు అండర్వరల్డ్ సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిసి ఆయన తీవ్రంగా భయపడ్డారు. అంతేకాకుండా, మాఫియా సంబంధాలున్న నిర్మాతల నుంచి వరుసగా ఫోన్ కాల్స్ రావడం మొదలవడంతో, ప్రాణభయంతో ఆయన వెంటనే తన ఫోన్ నంబర్ను మార్చుకుని, రాత్రికి రాత్రే బాలీవుడ్కు వీడ్కోలు పలికి దక్షిణాదికి బయలుదేరారు.
దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టిన సాక్షి శివానంద్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మాస్టర్' చిత్రంతో అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత, ఆమె తెలుగులో మహేష్ బాబు, జగపతి బాబు, రాజశేఖర్ వంటి స్టార్ నటులతో నటించి స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగారు. కన్నడలో ఉపేంద్రతో సహా పలువురు ప్రముఖ నటులతో కూడా ఆమె తెరను పంచుకున్నారు. అయితే, ఈ విజయం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. సాగర్ను వివాహం చేసుకున్న తర్వాత, ఆమె చిత్ర పరిశ్రమకు పూర్తిగా దూరమయ్యారు.
చాలా ఏళ్ల పాటు వార్తల్లో లేని సాక్షి శివానంద్ పేరు 2019లో మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చింది. కానీ ఈసారి ఏ సినిమా వల్ల కాదు.. ఆమె సొంత సోదరి, నటి శిల్పా ఆనంద్ (ఓహన్నా శివానంద్) చేసిన తీవ్రమైన ఆరోపణల కారణంగా వార్తల్లో నిలిచింది. బుల్లితెరపై 'దిల్ మిల్ గయే' టీవీ షోతో గుర్తింపు పొందిన శిల్పా ఆనంద్.. తన అక్క సాక్షి శివానంద్, ఆమె అత్త భావనపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. వారిద్దరూ కలిసి తనను చంపాలని చూస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో అప్పట్లో ఓ పోస్ట్ పెట్టింది. దీంతో హీరోయిన్ సాక్షి శివానంద్ గురించి వార్తల్లో చర్చ నడిచింది. మొత్తం మీద వెండితెరపై దేవతలా ప్రకాశించిన నటి సాక్షి శివానంద్ జీవితం అండర్వరల్డ్ భయం, హఠాత్ వివాహాలు, కుటుంబ కలహాలతో నిండిపోయింది. ఇవి ఇప్పటికీ ఆమె అభిమానులను తీవ్రంగా బాధిస్తున్నాయి.
