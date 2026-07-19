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Salman Khan Health: అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న సల్మాన్ ఖాన్..భాయ్‌జాన్ ఆరోగ్యంపై అభిమానుల్లో తీవ్ర ఆందోళన!

Salman Khan Health News: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారా? ఇప్పుడు ఇదే వార్త హిందీ చిత్రసీమలో వైరల్‌గా మారింది. అందుకు కారణం ఆయన తాజాగా ఓ ఈవెంట్‌లో చిక్కిపోయినట్లు కనిపించారు. దీనిపై ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 19, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:53 PM IST
Salman Khan Health: అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న సల్మాన్ ఖాన్..భాయ్‌జాన్ ఆరోగ్యంపై అభిమానుల్లో తీవ్ర ఆందోళన!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Salman Khan Health: అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న సల్మాన్ ఖాన్..భాయ్‌జాన్ ఆరోగ్యంపై అభిమానుల్లో తీవ్ర ఆందోళన!
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