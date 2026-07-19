Salman Khan Health News: బాలీవుడ్ భాయ్జాన్ సల్మాన్ ఖాన్ తాజా శారీరక రూపాన్ని చూసి అభిమానులు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు. ముంబైలో జరిగిన ఒక బహిరంగ కార్యక్రమంలో సల్మాన్ కనిపించిన తీరు, ఆయన ఆరోగ్యంపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీసింది.
అసలేం జరిగింది?
శుక్రవారం ముంబైలో జరిగిన 'స్లమ్ రీహాబిలిటేషన్ అథారిటీ'(SRA) నూతన ఐటీ సర్వర్ రూమ్ ప్రారంభోత్సవానికి సల్మాన్ ఖాన్ హాజరయ్యారు. అక్కడ లబ్ధిదారులకు ఇంటి తాళాలను కూడా అందజేశారు. అయితే, ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలు బయటకు రావడంతో నెటిజన్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నెటిజన్లు, అభిమానుల కామెంట్స్..
వైరల్ అవుతున్న వీడియోల్లో సల్మాన్ ఖాన్ బాగా సన్నబడటం, ముఖంలో అలసట స్పష్టంగా కనిపించడంతో నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. "ఆయన తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నారు, దేవుడే కాపాడాలి" అని కొందరు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"సినిమాల్లో 50 మందిని ఒంటిచేత్తో కొట్టే భాయ్.. ఇప్పుడు 80 ఏళ్ల వయసు పైబడిన ముసలాయనలా కనిపిస్తున్నారు, సరిగ్గా నడవలేకపోతున్నారు" అని మరికొందరు కామెంట్ చేశారు. "మొదట ఈయన సల్మాన్ ఖాన్ అంటే నమ్మలేకపోయాను, పక్కన బాడీగార్డ్ షేరా ఉండటంతో గుర్తుపట్టాను" అని ఒక అభిమాని రాసుకొచ్చారు.
మద్దతుగా నిలుస్తున్న మరికొందరు..
మరోవైపు, కొందరు అభిమానులు సల్మాన్కు మద్దతుగా నిలుస్తూ ప్రశంసిస్తున్నారు. "బాలీవుడ్ స్టార్లు సాధారణంగా తమ వయసును దాచడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తారు. కానీ సల్మాన్ తన 60 ఏళ్ల వయసును ఎంతో హుందాగా, సహజంగా అంగీకరిస్తూ కెమెరాల ముందుకు రావడం అభినందనీయం. గతంలో రజనీకాంత్ మాత్రమే ఇలాంటి ధైర్యం చేశారు" అని పేర్కొంటున్నారు.
సల్మాన్ ఖాన్ తదుపరి చిత్రాల అప్డేట్స్..
1) 'మాతృభూమి' చిత్రంలో భారీ మార్పులు..
సల్మాన్ ఖాన్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై అపూర్వ లఖియా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'మాతృభూమి' చిత్రంలో సల్మాన్ ఆర్మీ కల్నల్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించి కొన్ని కీలక అప్డేట్స్ ఇవే.. గతంలో దీనికి 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గాల్వాన్' అనే టైటిల్ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు టైటిల్ మార్చడంతో పాటు చైనా, గాల్వాన్ లోయ ప్రస్తావనలను తొలగించి రీషూట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఈ సినిమా సెన్సార్ (CBFC) సమస్యల వల్ల నిరవధికంగా వాయిదా పడిందంటూ వస్తున్న వార్తలను నిర్మాణ సంస్థ పూర్తిగా తోసిపుచ్చింది. సినిమాను ఇంకా సెన్సార్కే పంపలేదని, అవన్నీ నిరాధారమైన వదంతులని స్పష్టం చేసింది. ఇందులో చిత్రంగదా సింగ్ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తోంది.
2) వంశీ పైడిపల్లి ప్రాజెక్ట్ (SVC63)
సల్మాన్ ఖాన్ తన తదుపరి చిత్రం కోసం ఈద్ 2027 ముహూర్తాన్ని ఖరారు చేసుకున్నారు. స్టార్ డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో రాబోయే ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్లో సల్మాన్ సరసన స్టార్ హీరోయిన్ నయనతార నటించనుంది.
(గమనిక: ఇటీవల విడుదలైన రితేష్ దేశ్ముఖ్ 'రాజా శివాజీ' చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 'జీవ మహాల' అనే పరాక్రమ యోధుడి అతిథి పాత్రలో కనిపించి మెప్పించిన సంగతి తెలిసిందే).
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