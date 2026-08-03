/Salman Khan: ఒకే గదిలో 60 మంది, అక్కడ బల్లులు కూడా.!.. షాకింగ్ అనుభవం బైటపెట్టిన సల్మాన్ ఖాన్..!

Salman Khan opens about his jail life: కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ మరోసారి వార్తలలో నిలిచారు. కొన్ని రోజుల క్రితం ముంబైలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. దానిలో ఆయన చాలా పాలిపోయి గుర్తు పట్టలేనంతగా మారిపోయారు. ఆయన ఫోటో ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ గా మారింది. దీంతో అభిమానులు సల్మాన్ ఖాన్ కు ఏమైందని తెగ ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన స్వయంగా తన హెల్త్ పై క్లారిటీ ఇచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది.
Salman khan talking about his jail time is wild.
50-70 people in a small area just one Indian style commode chipkali everywhere and it was overflowing with dirt and water.
Literal nightmare Can't even imagine surviving that. 💔 https://t.co/eELD0w7JAL pic.twitter.com/6PpDmKCUJa
— Yash Negi (@yashsystum) August 3, 2026
ఈ నేపథ్యంలో సల్మాన్ ఖాన్ మరోసారి వార్తలలో నిలిచారు. తాజాగా.. తన సోదరుడు సోహైల్ ఖాన్ పాల్గొంటున్న స్ట్రీమింగ్ రియాలిటీ షో ‘అలయన్స్’ సెట్స్కు వెళ్లారు. అక్కడి షోలో పోటీదారులతో మాట్లాడారు. గతంలో తాను అనుభవించిన జోధ్ పూర్ సెంట్రల్ జైలు జీవితం గురించి షాకింగ్ విషయాల్ని బైటపెట్టారు.
చాలా ఏళ్ల క్రితం నేను కృష్ణజింక వేట కేసులో జైలుకు వెళ్లినట్లు చెప్పారు. ఆ సమయంలో జైలుకు వెళ్లినప్పుడు చిన్న గదిలో 50 నుంచి 60 మంది ఉండేవాళ్లని చెప్పారు. దానిలో ఒక్కటే బాత్రూమ్, ఇండియన్ స్టైల్ టాయిలెట్ ఉండేదని చెప్పుకొచ్చాడు. కొన్నిసార్లు పెద్ద పెద్ద బల్లులు కనిపించేవన్నారు. నీరు, మురుగు కూడా నిండిపోయి ఉండేదని సల్మాన్ మాట్లాడారు.
1998 నుంచి 2018 మధ్య కృష్ణజింక, చింకారా వేట కేసులకు సంబంధించి సల్మాన్ పలుమార్లు జోధ్పూర్ సెంట్రల్ జైలులో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. 1998లో ‘హమ్ సాథ్ సాథ్ హై’ సినిమా చిత్రీకరణ సమయంలో రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్ లో కృష్ణజింకలను వేటాడారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న విషయం తెలిసిందే.
ఈ ఘటనపై బిష్ణోయ్ సమాజం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. దీంతో ఇప్పటికే గ్యాంగ్స్టర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ నుంచి సల్మాన్కు పలుమార్లు బెదిరింపులు వచ్చాయి. పలు మార్లు కండల వీరుడిపై దాడులు జరిగిన విషయం కూడా తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో సల్మాన్ ఖాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
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