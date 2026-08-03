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Salman Khan: ఒకే గదిలో 60 మంది, అక్కడ బల్లులు కూడా.!.. షాకింగ్ అనుభవం బైటపెట్టిన సల్మాన్ ఖాన్..!

Salmankhan on blackbuck poaching case: కండల వీరుడు సల్మాన్ తాజాగా.. అలయన్స్ సెట్స్ లో  అక్కడి వారితో చేసి కామెంట్స్ వైరల్గా మారాయి. ముఖ్యంగా గతంలో తాను అనుభవించిన జైలు జీవితం గురించి బైటపెట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 03, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:19 PM IST
Salman Khan: ఒకే గదిలో 60 మంది, అక్కడ బల్లులు కూడా.!.. షాకింగ్ అనుభవం బైటపెట్టిన సల్మాన్ ఖాన్..!
Image Credit: salmankhan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Salman Khan: ఒకే గదిలో 60 మంది, అక్కడ బల్లులు కూడా.!.. షాకింగ్ అనుభవం బైటపెట్టిన సల్మాన్ ఖాన్..
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