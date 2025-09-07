English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Salman Khan Video: మరో వివాదంలో సల్మాన్ ఖాన్.. బిగ్ బాస్ షోలో ఏకంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను పట్టుకుని.. వీడియో వైరల్..

Salman khan vs donald Trump:  కండలవీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ ఫెమస్ రియాలీటి షో బిగ్ బాస్ వేదికగా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ పై వేసిన పంచ్ లు ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచాయి. ఇవి పక్కా కావాలని అన్నారని కూడా నెటిజన్లు ఈ వీడియోను వైరల్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 7, 2025, 03:21 PM IST
  • ట్రంప్ పై ఇన్ డైరెక్ట్ గా ఫైర్ అయిన సల్లు భాయ్..
  • రచ్చగా మారిన వీడియో..

Salman Khan Video: మరో వివాదంలో సల్మాన్ ఖాన్.. బిగ్ బాస్ షోలో ఏకంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను పట్టుకుని.. వీడియో వైరల్..

Salman khan slams to us president donald trump video: బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ హిందీ బిగ్ బాస్ కు హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తున్నాడు.ఈ క్రమంలో ఆయన ఇటీవల అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ను ఉద్దేశించి చేసిన విమర్శలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఆయన పరోక్షంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను ఉద్దేశించి విమర్శలు చేశారంటూ సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

ఈ నేపథ్యంలో.. బిగ్‌బాస్ 19వ సీజన్ వీకెండ్ ఎపిసోడ్‌లో హోస్ట్ సల్మాన్ ఖాన్, హౌస్‌మేట్స్‌ మధ్య జరుగుతున్న గొడవలపై వారికి క్లాస్ పీకుతున్నారు. ఇంట్లో గొడవలకు కారణమవుతూనే, తామే శాంతి దూతలుగా చెప్పుకుంటున్న కొందరు కంటెస్టెంట్‌లను ఉద్దేశించి ఫైర్ అయ్యారు. 

 

ఈ క్రమంలో, "ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతోందో చూడండి. సమస్యలను సృష్టించే వారే ఇప్పుడు శాంతి బహుమతి కావాలని అడుగుతున్నారంటూ సల్మాన్ పంచ్ లు పేల్చారు. కావాలనే దేశాల మధ్య గొడవలు అయ్యేలా సిట్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి, ఆతర్వాత ఏదో పెద్దన్నలా శాంతి మాటలు చెప్తున్నట్లు.. వెనకుండి వెపన్స్ లను అందిస్తూ.. మరల పైకీ మాత్రం సుద్దపూసల్లా వ్యవహరిస్తు శాంతి బహుమతి అంటే ఎలా అని సల్లుభాయ్ ఫైర్ అయ్యారు. అయితే.. ఇక్కడ

సల్మాన్ ఖాన్ ఎవరి పేరునూ ప్రస్తావించకపోయినా, ఈ వ్యాఖ్యలు నేరుగా డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను ఉద్దేశించినవేనని నెటిజన్లు తమకు తామేఊహించుకుని ఈ వీడియోను తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ట్రంప్ భారత్, పాక్ ల మధ్య యుద్దాన్ని తానే ఆపానని తనకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి ఇవ్వాలని కొంత కాలంగా పబ్లిక్ గానే కోరుతున్న విషయం తెలిసిందే.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం సల్మాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు మాత్రం ట్రంప్ ను భలే కడిగేసావ్ అంటూ కొంత మంది కామెంట్లు చేస్తుండగా.. మరికొంత మంది మాత్రం అసలే ట్రంప్ అదో టైప్ బుదరలో రాయివేయడం అవసరమా..అంటూ మరికొంత మంది సల్లు భాయ్ కు జాగ్రత్తలు చెబుతున్నారు.

 

