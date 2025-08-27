Item Song: నిమిషానికి రూ. 1,00,00,000 తీసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్?..సౌత్ ఇండియాలోనే ఈమె టాప్!

Samantha Item Song Remuneration: సినిమాల్లో ప్రాణం కథ మాత్రమే కాదు.. ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేయడంలో పాటలు, సంగీతం కూడా ప్రధానపాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అందులోనూ మోడ్రన్ కల్చర్ లో భాగంగా సినిమాల్లో ఐటెం సాంగ్స్ ని ఇరికిస్తున్నారు. అవసరం ఉన్నా లేకున్నా అందాల ఆరబోతను ప్రధానంగా చేసుకొని.. ఐటెం సాంగ్స్ ను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఈ డిమాండ్ కారణంగా ఐటెం సాంగ్స్ లో నటించే వారు కూడా పారితోషకాన్ని కోట్ల రూపాయలు పుచ్చుకుంటున్నారు.
ఐటెం సాంగ్స్ కు ప్రత్యేకంగా స్టార్ హీరోయిన్స్ తో నటింపజేస్తున్న నిర్మాతలు ఎక్కువ పారితోషకాన్ని ఇస్తున్నారు. దీంతో ఇదే అదునుగా హీరోయిన్లు కూడా వారి రెమ్యూనరేషన్లను పెంచేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా తాజాగా టాలీవుడ్ లో ఓ వార్త సంచనలం రేపుతోంది. ఓ ఐటెం సాంగ్ లో నటించినందుకు స్టార్ హీరోయిన్ సమంత ఏకంగా నిమిషానికి కోటి రూపాయలు రెమ్యూనరేషన్ పుచ్చుకుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
సమంత నటించిన చాలా సినిమాలు యావరేజ్ గా నిలిచినప్పటికీ.. ఆమె నటించిన ఐటెం సాంగ్ హిట్ అయింది. ఆమె రాక తర్వాత ఐటెం సాంగ్స్ లో నటించేందుకు స్టార్ హీరోయిన్లు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మొన్న సమంత.. నిన్న శ్రీలీల.. నేడు పూజా హెగ్డే.. ఇలా స్టార్ హీరోయిన్లు అందరూ ఐటెం సాంగ్స్ బాట పడుతున్నారు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సినిమాలో ఐటెం డ్యాన్సులు ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఆక్రమించాయి. దీంతో ఇందులో నటిస్తున్న హీరోయిన్లు కూడా పారితోషకాన్ని పెంచేస్తున్నారు.
అల్లు అర్జున్ నటించిన పుష్ప సినిమాలోని 'ఊ.. అంటావా మావ.. ఊఊ అంటావా మావ' ఐటెం సాంగ్ యమా ఫేమస్ అయ్యింది. ఇప్పటికీ ఈ పాట చాలా మందికి ఫేవరెట్ గా నిలిచింది. ఈ పాట కోసం స్టార్ హీరోయిన్ సమంత అత్యధిక పారితోషకం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ పాటలో ఐదు నిమిషాలు కనిపించినందుకు గానూ.. ఆమె దాదాపుగా రూ. 5 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నట్లు టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. అంటే నిమిషానికి కోటి రూపాయలు పారితోషకం తీసుకున్నట్లు లెక్క. సమంత కెరీర్లో ఇదే తొలి ఐటెం సాంగ్. ఈ పాట సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వడంతో ఈ ట్రెండ్ ఇప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్లు అందరూ అదే బాట పడుతున్నారు.
