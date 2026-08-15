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Samantha: ప్రెగ్నెన్సీలో సమంతకు వింత సమస్య.. చివరికి ఇలా చేసిందట!

Samantha: సమంత ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. గర్భధారణ సమయంలో ఎదురైన ఓ సమస్య కారణంగా ఆమె ప్రత్యేకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే సమంత ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించిన ఈ వార్తల్లో అధికారికంగా ధృవీకరించబడిన వివరాలు లేవు. తాజా సమాచారం ఏంటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 15, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:42 PM IST
Samantha: ప్రెగ్నెన్సీలో సమంతకు వింత సమస్య.. చివరికి ఇలా చేసిందట!
Image Credit: Samantha Pregnancy(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Samantha: ప్రెగ్నెన్సీలో సమంతకు వింత సమస్య.. చివరికి ఇలా చేసిందట!
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