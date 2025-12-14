Samantha Raj Video: హనీమూన్ ట్రిప్ కు వెళ్తున్న సమంత, రాజ్ నిడిమోరు..?.. ఎయిర్ పోర్టులో జంటగా.. వీడియో వైరల్..

Samantha and raj nidimoru spotted in airport video: సమంత, రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లి డిసెంబర్ 1 న కోయంబత్తురులోని ఈషా ఫౌండేషన్ లో చాలా సింపుల్ గా జరిగింది. భూతశుద్ది క్రతువు పద్దతిలో కొద్ది మంది అతిథులు, స్నేహితులమధ్య పెళ్లివేడుక జరిగింది. సమంత తమ ఇంటికి కోడలిగా రావడం ఎంతో ఆనందగా ఉందని రాజ్ నిడిమోరు సామ్ పై ప్రశంసలు కురిపించారు. అంతేకాకుండా.. సమంత, రాజ్ నిడిమోరులకు ఇద్దరికి డెవోషనల్ భావాలు, వర్క్ లో డెడికేషన్ కూడా చాలా ఒకరి అలవాట్లు మరోకరితో మ్యాచ్ అవుతాయని అన్నారు.
మొత్తంగా కొత్త జంటపై ఫ్యాన్స్ తో పాటు, కుటుంబ సభ్యులు, సినిమా ప్రముఖులు ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సమంత పెళ్లయిన నాలుగు రోజులకే మరల షూటింగ్ కు వెళ్లడం అప్పట్లో సంచలనంగా మారింది. సామ్ డెడికేషన్ పట్ల అభిమానులు ఫిదా అయ్యారు. అందరు పెళ్లి తర్వాత గ్యాప్ తీసుకుని హనీమూన్ లు లేదా ఇతరట్రిప్ లకు వెళ్తారు .
కానీ సమంత షూటింగ్ కు వెళ్లడం అప్పట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే..ఈ జంట తొలిసారి ఇద్దరు కలిసి ముంబై ఎయిర్ పోర్ట్ లో కన్పించారు.పెళ్లి తర్వాత తొలిసారి ఈ జంట ఎక్కడికో ట్రిప్ వేశారు. చాలా సింపుల్గా, సాధారణ దుస్తుల్లో కనిపించిన వీరిని చూసి ఫోటోగ్రాఫర్లు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సమంత జోడి కూడా నవ్వుతూ ధన్యవాదాలు చెప్పారు.
మొత్తంగా సమంత , రాజ్ నిడిమోరు ఎయిర్ పోర్టు లో కన్పించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై కొంత మంది సామ్ జోడి హనీమూన్ కు వెళ్తున్నారంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు.. రాజ్ అండ్ డీకే దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'రక్త్ బ్రహ్మాండ్' అనే వెబ్ సిరీస్లో సమంత నటిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్పై మూవీ టీమ్ భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు.