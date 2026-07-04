Samantha New Projcet With ott: సమంత మళ్లీ ఫామ్లోకి వచ్చేసింది. దాదాపు మూడేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమాతో నిజంగానే బంగారం అనిపించింది. ఈ సినిమా లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీస్లో సరికొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. అంతేకాదు రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులోకి ప్రవేశించనుంది. గత నెలలో ‘పెద్ది’ వంటి బడా సినిమా తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కు ఎగ్జిబిటర్స్కు ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా పెద్ద ఊరట నిచ్చింది. అంతేకాదు ఓ హీరో లెవల్లో మూడేళ్ల లాంగ్ తర్వాత వెండితెరపై కథానాయికగా రీ ఎంట్రీ ఇచ్చి అదరగొట్టేసింది.
ప్రస్తుతం సమంత ప్రెగ్నెంట్తో ఉంది. ఆ తర్వాత వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్ చేయడానికి ఓకే చెబుతుంది. మన దేశంలో ప్రముఖ ఓటీటీ మాధ్యమాల్లో ఒకటైన సోనీ లివ్ తమిళంలో ఓ కొత్త ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తోంది. ఆ పాత్రలో సమంత మెయిన్ లీడ్లో యాక్ట్ చేస్తుండటం విశేషం. ఈ మేరకు సోనీ లివ్ క్రేజీ అనౌన్స్మెంట్ చేసింది.
మరోసారి ఓటీటీలో సమంత..
అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ విషయాన్ని నిర్మాతలు రివీల్ చేయలేదు. గతంలో సమంత.. ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2, సీటీడెల్ వంటి క్రేజీ ఓటీటీల్లో నటించి మంచి పేరు సంపాదించుకుంది. తాజాగా సోనీ లివ్లో బిగ్గెర్ దెన్ లైఫ్ తరహాలో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉండబోతున్నట్టు సమాచారం. సమంత ఓ వైపు సినిమాలు..మరోవైపు వ్యాపారాలు.. స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలు.. మరోవైపు ఫ్యామిలీ బాధ్యతలు చూసుకుంటూ అన్నింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడూ కొత్తగా ఆలోచించడం, పాత్ బ్రేకింగ్ నిర్ణయాల్ని తీసుకోవడం సమంతకు అలవాటే. ఈ క్రమంలోనే సమంత ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్కి ఓకే చెప్పడం విశేషం. తమిళ్లో సోనీ లివ్లో సమంత చేయబోతోన్న ప్రాజెక్ట్ మీద భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఈ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి చాలా తక్కువ వివరాలు వెల్లడించినప్పటికీ ప్రేక్షకులు, అభిమానులు మాత్రం దీని గురించి సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుకుంటున్నారు.
ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ గురించి సమంత తన సోషల్ మీడియాలో విషయాన్ని పోస్ట్ చేస్తూ.. ‘మార్పును స్వీకరించడం, ప్రయాణాన్ని నమ్మడం, కొత్త ఆరంభాలకు స్వాగతం పలకడం వంటి విషయాలను ఈ ఏడాది నాకు గుర్తు చేసిందన్నారు. సోనీ లివ్ తమిళ్తో కలిసి ఈ కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నందుకు సమంత హ్యాపీగా ఉందన్నారు. మేము కలిసి ఎంతో ఆసక్తికరమైన ఒక విషయంపై కలిసి పని చేస్తున్నాం. త్వరలోనే దానిని మీ అందరితో పంచుకోవడానికి నేను ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్టు చెప్పింది. సోనీ లివ్ తమిళ్తో కలిసి సమంత చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని వివరాలను వెల్లడించనున్నారు.
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