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‘మా ఇంటి బంగారం’ తర్వాత సమంత మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్.. కొత్త ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్‌లో సామ్..

Samantha Another Crazy Project: సమంత ప్రస్తుతం వరుసగా హిట్ చిత్రాలతో దూసుకుపోతుంది. రీసెంట్‌గా ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమాతో మరోసారి బాక్సాఫీస్ దగ్గర తన స్టామినా ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో సమంత సరికొత్త ప్రాజెక్ట్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 04, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:22 PM IST
‘మా ఇంటి బంగారం’ తర్వాత సమంత మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్.. కొత్త ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్‌లో సామ్..
Image Credit: Samantha Crazy Project (Instagram/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘మా ఇంటి బంగారం’ తర్వాత సమంత మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్.. కొత్త ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్‌లో సామ్..
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