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Samantha Pregnancy: ప్రెగ్నెన్సీని కన్ఫామ్ చేసిన సమంత.. మెటర్నిటీ లీవ్‌పై కీలక ప్రకటన

Samantha Pregnancy: తల్లి కాబోతున్నానని సమంత అధికారికంగా ప్రకటించారు. ‘మా ఇంటి బంగారం’ సక్సెస్ మీట్‌లో ఈ శుభవార్తను పంచుకున్న ఆమె, త్వరలో మెటర్నిటీ లీవ్ తీసుకోనున్నట్లు వెల్లడించారు. సినిమా విజయంతో పాటు వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఆనందకరమైన దశను ఆస్వాదిస్తున్న సమంతకు అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 25, 2026, 12:47 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:47 AM IST
Samantha Pregnancy: ప్రెగ్నెన్సీని కన్ఫామ్ చేసిన సమంత.. మెటర్నిటీ లీవ్‌పై కీలక ప్రకటన
Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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ప్రెగ్నెన్సీని కన్ఫామ్ చేసిన సమంత.. మెటర్నిటీ లీవ్‌పై కీలక ప్రకటన
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