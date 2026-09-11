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Samantha: సమంతకు ఈసీ నోటీసులు.. అసలు కారణం ఇదే!

Samantha: సమంతకు EC నోటీసులు వచ్చాయంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. అసలు ఈ నోటీసులు ఎందుకు వచ్చాయి? ఈ వార్తలో నిజమెంత, సమంతకు సంబంధించిన అసలు విషయం ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 11, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:32 PM IST
Samantha: సమంతకు ఈసీ నోటీసులు.. అసలు కారణం ఇదే!
Image Credit: Samantha Ruth Prabhu Gets EC Notice(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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