/Samantha: సమంతకు ఈసీ నోటీసులు.. అసలు కారణం ఇదే!

Samantha: టాలీవుడ్కు చెందిన పలువురు ప్రముఖ నటీనటులు, క్రీడాకారులకు ఎన్నికల సంఘం నోటీసులు జారీ చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. విక్టరీ వెంకటేశ్, మహేశ్ బాబు, సమంత, విజయ్ దేవరకొండ, ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, నమ్రత శిరోద్కర్, ఆనంద్ దేవరకొండ వంటి ప్రముఖుల పేర్లు ఈ జాబితాలో ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ నోటీసులకు కారణం ఏంటన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితాలను మరింత పారదర్శకంగా, కచ్చితంగా మార్చేందుకు ఎన్నికల సంఘం ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ (SIR) చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఓటర్ల వివరాలను అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ఒకే వ్యక్తికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ చోట్ల ఓటు ఉండటం, మరణించిన వ్యక్తుల పేర్లు కొనసాగడం, ఇతర ప్రాంతాలకు శాశ్వతంగా వెళ్లిపోయిన వారి వివరాలు ఉండటం వంటి అంశాలను గుర్తించి జాబితాలను సవరించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.
ఈ క్రమంలో ఓటర్ల వివరాల్లో ఏవైనా సందేహాలు కనిపిస్తే సామాన్యులైనా, ప్రముఖులైనా సంబంధిత అధికారుల నుంచి వివరణ కోరుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. టాలీవుడ్ ప్రముఖులకు వచ్చినట్లు చెబుతున్న నోటీసులు కూడా ఇదే ప్రక్రియలో భాగమని సమాచారం. ఓటరు పేరు, తండ్రి పేరు, చిరునామా లేదా గతంలో నమోదైన వివరాలతో ప్రస్తుత రికార్డులు సరిపోకపోవడం వంటి అంశాలపై అధికారులు వివరణ కోరినట్లు తెలుస్తోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖ క్రీడాకారుల పేర్లు కూడా ఈ వ్యవహారంలో వినిపిస్తున్నాయి. వీవీఎస్ లక్ష్మణ్, మిథాలీ రాజ్, పుల్లెల గోపీచంద్, సైనా నెహ్వాల్ తదితరులకు కూడా నోటీసులు వెళ్లినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
నోటీసులు అందుకున్న వారు సంబంధిత ధ్రువపత్రాలతో ఎన్నికల అధికారుల ముందు హాజరై తమ వివరాలను నిర్ధారించుకోవాల్సి ఉంటుందని తెలుస్తోంది. వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావడం సాధ్యం కాని సందర్భాల్లో నిబంధనల ప్రకారం ప్రతినిధిని పంపే అవకాశం కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఈ సవరణ ప్రక్రియలో భాగంగా ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాపై ప్రజల నుంచి అభ్యంతరాలు, సూచనలు స్వీకరిస్తున్నారు. అనంతరం పరిశీలన పూర్తయిన తర్వాత తుది ఓటర్ల జాబితాను సిద్ధం చేయనున్నారు. అయితే ప్రముఖులకు నోటీసులు జారీ అయినట్లు వస్తున్న వార్తలపై ఎన్నికల సంఘం నుంచి లేదా ఆయా సెలబ్రిటీల నుంచి అధికారిక స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
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