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Maa Inti Bangaaram 4th Day Collections: ‘మా ఇంటి బంగారం’ మరో సంచలనం.. రూ. 50 కోట్ల క్లబ్బులో సామ్ మూవీ..

Maa Inti Bangaaram 4th Day collections: సమంత రెండో మ్యారేజ్ తర్వాత విడుదలైన చిత్రం ‘మా ఇంటి బంగారం’. నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి రాజ్ నిడుమూరు కథను అందించారు. ఈ  సినిమా గత శుక్రవారం విడుదలై పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా 4 రోజుల్లో రూ. 50 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించి సంచలనం రేపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 23, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:45 PM IST
Maa Inti Bangaaram 4th Day Collections: ‘మా ఇంటి బంగారం’ మరో సంచలనం.. రూ. 50 కోట్ల క్లబ్బులో సామ్ మూవీ..
Image Credit: Maa Inti Bangaaram (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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