Maa Inti Bangaram Trailer:సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మా ఇంటి బంగారం సినిమా ట్రైలర్ ఈరోజు విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, యాక్షన్, ప్రేమ ఇలా అన్ని అంశాలు కలిపి ట్రైలర్ను చాలా ఆసక్తికరంగా తీర్చిదిద్దారు. ముఖ్యంగా సమంత రాయలసీమ కోడలుగా కనిపించిన తీరు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.
ట్రైలర్ ప్రారంభంలో సమంత ఓ సాంప్రదాయ కుటుంబంలో కోడలిగా అడుగుపెడుతుంది. ఇంట్లో అందరూ సంప్రదాయాలకు ఎంతో విలువ ఇస్తుంటారు. కానీ సమంతకు వంటలు, ఇంటి పనులు లాంటివి పెద్దగా రావు. దీంతో కుటుంబంలో కొన్ని సరదా సన్నివేశాలు కనిపిస్తాయి. అయితే ఆ తర్వాత కథ ఒక్కసారిగా యాక్షన్ మోడ్లోకి వెళ్లిపోతుంది.
ఫ్లాష్బ్యాక్లో సమంత ఎన్నో ఫైట్స్ చేస్తూ కనిపిస్తుంది. ఆమె గతంలో ఏదో రహస్యమైన మిషన్లో పనిచేసినట్టు ట్రైలర్ ద్వారా హింట్ ఇచ్చారు. “నాకు ఏది రాకపోయినా… నా ప్రాణం పెట్టైనా ఫ్యామిలీని కాపాడుకోవడం వచ్చు” అనే డైలాగ్ ట్రైలర్లో హైలైట్గా నిలిచింది.
ఇక చివర్లో భర్తతో మాట్లాడుతూ “ఇంకొకరిని కొడతా చూడు… ప్రేమతో అబ్బా” అని రాయలసీమ యాసలో చెప్పే సీన్ చాలా క్యూట్గా అనిపించింది. అదే సమయంలో సమంతలోని మాస్ యాంగిల్ కూడా బాగా చూపించారు. ఫ్యామిలీ లేడీగా కనిపిస్తూనే యాక్షన్ హీరోయిన్గా అదరగొట్టిందని అభిమానులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్లోని Prasads Multiplex లో భారీగా జరిగింది. మధ్యాహ్నం 4:30 గంటలకు ఈవెంట్ ప్రారంభమై, సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో ట్రైలర్ను ఆన్లైన్లో విడుదల చేశారు. సమంత అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.
ఈ సినిమాకు నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కథ, స్క్రీన్ప్లేను Raj Nidimoru అందించారు. సంగీతాన్ని Santhosh Narayanan సమకూర్చారు. ఈ చిత్రంలో గుల్షన్ దేవయ్య, శ్రీముఖి, గౌతమి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మా ఇంటి బంగారం సినిమా జూన్ 19న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఈసారి సమంత మరోసారి బలమైన హిట్ కొట్టేలా కనిపిస్తోంది.
