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Samantha: సమంత కొత్త అవతారం.. ఇక వంటింట్లోనూ సామ్ హవానే!

Samantha:హీరోయిన్ సమంత మరో కొత్త రంగంలోకి అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. సినిమాలతో పాటు తనకు నచ్చిన రంగాల్లో ప్రయోగాలు చేస్తున్న సామ్.. ఇప్పుడు వంటకు సంబంధించిన కొత్త ప్రాజెక్ట్‌తో అభిమానులను సర్‌ప్రైజ్ చేయబోతున్నారనే వార్తలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 15, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:17 PM IST
Samantha: సమంత కొత్త అవతారం.. ఇక వంటింట్లోనూ సామ్ హవానే!
Image Credit: samantha cooking show(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Samantha: సమంత కొత్త అవతారం.. ఇక వంటింట్లోనూ సామ్ హవానే!
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