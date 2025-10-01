English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samantha News: "ఆ వయసులో చెప్పుకోలేని తప్పు చేశా"..హీరోయిన్ సమంత షాకింగ్ కామెంట్స్!

Samantha On 30 Years: సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే నటి సమంత ఇటీవల పోస్ట్ చేసిన ఒక పోస్ట్ అనేక సందేహాలకు తావిస్తోంది. తన పోస్ట్‌లో సామ్ 20-30 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గురించి తన ఆలోచనల గురించి రాసింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 1, 2025, 05:37 PM IST

Samantha On 30 Years: సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే నటి సమంత ఇటీవల పోస్ట్ చేసిన ఒక పోస్ట్ అనేక సందేహాలకు తావిస్తోంది. తన పోస్ట్‌లో సామ్ 20-30 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గురించి తన ఆలోచనల గురించి రాసింది.

నటి సమంత తన సుదీర్ఘ పోస్ట్‌లో "నాకు 20 ఏళ్ల వయసులో నిజమైన ప్రేమ గురించి ఎవరూ చెప్పలేదు. 30 ఏళ్ల వయసులో స్త్రీ చూసే ప్రతిదీ భిన్నంగా ఉంటుంది. 30 ఏళ్ల తర్వాత, మీరు ప్రపంచాన్ని చూసే విధానం మాత్రమే కాకుండా, మీ అందం, మీ ప్రకాశం కూడా మారుతుంది. అందుకే మీరు మీ ఇరవైలలో జీవితాన్ని ఆస్వాదించాలి" అని సామ్ అన్నారు.

"నా 20 ఏళ్లు విశ్రాంతి లేకుండా గడిపాను. గుర్తింపు కోసం నేను తహతహలాడుతున్నాను. అది నా జీవితాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసింది. ఆ సమయంలో నేను నన్ను ఎంతగా కోల్పోయానో ఎవరికీ తెలియదు. అప్పుడు నాకు ప్రేమ గురించి తెలియదు. నిజమైన ప్రేమ మనలోనే ఉందని, బయటి నుండి రాదు అని ఎవరూ నాకు చెప్పలేదు. నిజమైన ప్రేమ మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడమేనని తరువాత నేను గ్రహించాను" అని సమంత రాసింది.

"30 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత నా మనస్తత్వం మారిపోయింది. అదేవిధంగా.. నేను ప్రతిదాని వెంట పరుగెత్తడం మానేశాను. గత తప్పుల జ్ఞాపకాలను మోయడం మానేశాను. నేను బహిరంగంగా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు వేర్వేరు వ్యక్తులుగా ఉండటం కూడా మానేశాను. నేను పరుగెత్తడం మానేసి జీవితాన్ని ఆస్వాదించాలనుకుంటున్నాను" అని సమంత అన్నారు. ఆమె పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

టాలీవుడ్‌లో స్టార్ హీరోయిన్‌గా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న నటి సమంత తన కెరీర్‌లో అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలను అందించారు. వివాహం తర్వాత కూడా ఆమె సినిమాల్లో నటించడం కొనసాగించారు. కానీ హీరో నాగ చైతన్య నుండి విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత కొంతకాలం విరామం తీసుకున్నారు హీరోయిన్ సమంత.

'పుష్ప: ది రైజ్' సినిమాలో సమంత తొలిసారి ఐటెం సాంగ్‌లో డ్యాన్స్ చేసిందనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. 'ఊ అంటావా మావా.. ఊ అంటావా మావా' పాటలో సమంత హాట్ లుక్, డ్యాన్స్ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఆ పాట సినిమా విజయంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది.

విభిన్నమైన పాత్రలు చేస్తూ, కెరీర్‌లో కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించడం ద్వారా తాను ఎల్లప్పుడూ మరింత నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటానని నటి సమంత చెబుతోంది. ఈ విషయంలో ఆమె వినూత్నమైన అడుగులు వేస్తోంది. ఇటీవలే 'శుభం' సినిమాతో సమంత నిర్మాతగా మారింది. ఆమె కొత్త బ్యానర్‌ను స్థాపించి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది. ఇది ఆమెకు మొదటి సినిమా అయినప్పటికీ.. కమర్షియల్‌గా 'శుభం' ఆమెకు గొప్ప విజయాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. మరోవైపు, సమంత అనేక వెబ్ సిరీస్‌లతో కూడా బిజీగా ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఆమె దర్శకత్వంలో కూడా అడుగుపెడుతుందని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

