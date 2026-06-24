/Samantha: తినాలని ఉన్న తినలేకపోయా.. నరకం చూసా: సమంత

Samantha Personal Life : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఇటీవల విడుదలైన ఆమె చిత్రం మా ఇంటి బంగారం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధిస్తూ ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందుతోంది. ఇదే సమయంలో సమంత తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న అత్యంత కష్టమైన రోజుల గురించి, ముఖ్యంగా మయోసైటిస్తో చేసిన పోరాటం గురించి భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు.
ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో సమంత తన ఆరోగ్య సమస్యల గురించి నిజాయితీగా వెల్లడించారు. మయోసైటిస్ వ్యాధి నిర్ధారణ అయిన తర్వాత తన జీవితం పూర్తిగా మారిపోయిందని చెప్పారు. ఆ సమయంలో చాలా మంది తాను ఎందుకు అంతగా బరువు తగ్గుతున్నానని అడిగేవారని తెలిపారు. కొందరు అయితే సన్నబడేందుకు ప్రత్యేక డైట్ చేస్తున్నానని కూడా భావించారని చెప్పారు.
అయితే నిజం మాత్రం పూర్తిగా భిన్నమని సమంత వెల్లడించారు. దాదాపు రెండు సంవత్సరాల పాటు తాను తీవ్రమైన శారీరక, మానసిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నానని చెప్పారు. తాను కావాలనే బరువు తగ్గలేదని, నిజానికి తనకు ఇష్టమైన ఆహారాన్ని తినాలని ఎంతో అనిపించేదని తెలిపారు. కానీ ఆరోగ్య పరిస్థితుల కారణంగా చాలా ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు.
ఆ రెండు సంవత్సరాలు తన జీవితంలో నరకం లాంటి రోజులుగా అనిపించాయని సమంత అన్నారు. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏమి జరుగుతుందో బయటివారికి తెలియదని, తాను ఎలాంటి బాధను అనుభవించానో చాలా మందికి అర్థం కాలేదని చెప్పారు. అయినప్పటికీ ఆ కష్టాలను ఎదుర్కొని ముందుకు సాగినట్లు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం తాను చాలా మెరుగైన పరిస్థితిలో ఉన్నానని సమంత చెప్పారు. ఇప్పుడు తనకు నచ్చిన ఆహారాన్ని తింటున్నప్పటికీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నానని తెలిపారు. అధికంగా తినకుండా సమతుల్య జీవనశైలిని పాటిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఇక మా ఇంటి బంగారం సినిమా విషయానికి వస్తే, ఈ చిత్రం థియేటర్లలో మంచి స్పందనను అందుకుంటోంది. మూడో రోజు భారతదేశంలో రూ.10.10 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించింది. మూడు రోజుల మొత్తం కలెక్షన్లు రూ.23.1 కోట్లకు చేరాయి. విదేశాల్లో కూడా మంచి ఆదరణ లభించడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం దాదాపు రూ.41.79 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది.
దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ద్వారా సమంత మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వెండితెరపైకి తిరిగి వచ్చారు. ఆరోగ్య సమస్యలను జయించి విజయవంతమైన కమ్బ్యాక్ చేసిన సమంతను అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు. తెరపై మాత్రమే కాదు, నిజ జీవితంలో కూడా ఆమె ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
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