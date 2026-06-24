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Samantha: తినాలని ఉన్న తినలేకపోయా.. నరకం చూసా: సమంత

Samantha Struggles: మయోసైటిస్‌తో రెండేళ్ల పాటు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న సమంత, తినాలని ఉన్నా ఆరోగ్య కారణాలతో ఇష్టమైన ఆహారం తినలేకపోయానని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఆరోగ్యంగా ఉన్న ఆమె, మా ఇంటి బంగారం విజయంతో పాటు తన పోరాట గాథతో అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకుంటున్నారు .

Written ByVishnupriya
Published: Jun 24, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:28 AM IST
Samantha: తినాలని ఉన్న తినలేకపోయా.. నరకం చూసా: సమంత

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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