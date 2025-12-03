Samantha: బిగ్ షాకింగ్..సమంతకి పెళ్లి కాలేదా.. జరిగింది నిశ్చితార్థం మాత్రమేనా..!

Samantha Engagement Or Marriage : సమంత.. ఫ్యామిలీ మాన్ దర్శకుడు రాజు నిడిమోరి.. పెళ్లి చేసుకున్నారు అంటూ డిసెంబర్ 1న ఉదయం వార్తలు వైరల్ అవ్వసాగాయి. ఇవంతా నిజమై ఉండదులే అని అందరూ అనుకుంటున్న సమయంలో సమంతని స్వయంగా ఫోటోలు షేర్ చేసి ఆశ్చర్యపరిచింది.
ఈ ఫోటోలో కింద ఆరోజు డేట్ వేసి లవ్ సింబల్ పెట్టింది. ఇక దాంతో సమంతకు పెళ్లి అయిపోయింది అని అప్పటినుంచి ఆమె షేర్ చేసిన ఫోటోలు అన్నీ కూడా.. ప్రతి ఒక్కరూ షేర్ చేస్తూ ఉన్నారు.
Samantha Raj Nidimoru : కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటి అంటే సమంత ఎక్కడా కూడా తనకు పెళ్లయిందని పెట్టలేదు. దర్శకుడు రాజ్ కూడా ఈ పోస్టులు ఏవి తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయలేదు. మరి వీరిద్దరికీ అయింది కేవలం నిశ్చితార్థమేనా అనేది ఎంతో మందిలో ఉండే సందేహం.
ఫోటోలలో కూడా వీళ్ళిద్దరూ రింగు పట్టుకొని అలానే పూలమాలలు వేసుకొని కనిపించారే తప్ప.. సమంత తాళి కట్టుకున్నట్టు ఎక్కడ కనిపివ్వలేదు. భూత శుద్ధ పద్ధతిలో జరిగిన కానీ.. రాజ్ సమంతకు తాళి కట్టాడా లేదా అనేది అందరి సందేహం.
కాబట్టి సమంతకు పెళ్లి అయిందా లేకపోతే ఇది కేవలం నిశ్చితార్థమేనా అనేది ఇంకా కూడా తెలియాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో అందరూ మాత్రం వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి అయిపోయింది అన్నట్లే ఫోటోలు షేర్ చేస్తున్నారు.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.