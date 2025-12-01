Samantha Raj Marriage: సమంత రెండో పెళ్లి! రాజ్‌ నిడమోరు, సమంత మధ్య ఎంత వయసు గ్యాప్‌ ఉందో తెలుసా?

Samantha Raj Nidimoru Age Difference: ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత.. దర్శకుడు రాజ్ నిడమోరుతో రెండో పెళ్లి చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే వీరి పెళ్లి అయిపోయిందనే వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ క్రమంలో వారి ఇద్దరి మధ్య ఉన్న వయసు వ్యత్యాసం గురించి సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ నడుస్తోంది. దక్షిణ భారత చిత్ర పరిశ్రమలో సమంత ఓ స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది. అక్కినేని నాగచైతన్యతో విడాకుల తర్వాత సమంత సినిమాల్లో పెద్దగా కనిపించడం లేదు. 2017లో నాగచైతన్యని ప్రేమించిన పెళ్లాడిన సమంత.. ఆ తర్వాత 2021లో విడాకులు తీసుకొని ఇద్దరూ విడిపోయారు. అప్పటి నుంచి ఆమె ఒంటరిగానే జీవితాన్ని గడుపుతుంది.
విడాకుల తర్వాత ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో మయోసైటిస్ అనే రుగ్మతతో నటి సమంత బాధపడుతున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఆమె నటించిన కొన్ని చిత్రాలు కూడా విఫలమయ్యాయి. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు సినిమాలకు విరామం తీసుకుంటానని సమంత ప్రకటన చేసి.. ఒకటి రెండు సినిమాలకు నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తూ వచ్చింది. ఆ తర్వాత 'ఫ్యామిలీ మ్యాన్' డైరెక్టర్ రాజ్ నిడమోరుతో ప్రేమలో పడినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
నెలల తరబడి వచ్చిన డేటింగ్ రూమర్ల మధ్య వీరిద్దరూ ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నట్లు సమాచారం. కోయంబత్తూరులోని ఇషా ఫౌండేషన్లోని యోగా సెంటర్లో వీరిద్దరూ ఒక్కటవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పెళ్లికి ఇరు కుటుంబాల బంధువులు, స్నేహితులు మాత్రమే హాజరవుతున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన రానప్పటికీ, వారి గురించి కొన్ని గంటల్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
Also Read: Christmas Holidays: క్రిస్మస్ సెలవులు వచ్చేశాయి..ఏకంగా 8 రోజులు సెలవులు..పండగ చేసుకుంటున్న విద్యార్థులు!
వయసు తేడా ఎంత?
హీరోయిన్ సమంత, రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లి గురించి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన చర్చ నడుస్తోంది. వీరిద్దరికి ఇది రెండో పెళ్లి కావడం వల్ల ఇరువురి గురించి అనేక ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. ఇప్పుడీ క్రమంలో వీరిద్దరి వయసు గురించి.. వారిద్దరి మధ్య వయసు వత్యాసం గురించి తెగ చర్చిస్తున్నారు. హీరోయిన్ సమంత 1987 ఏప్రిల్ 28న జన్మించారు. దీంతో ప్రస్తుతం ఆమె వయసు 38 ఏళ్లు. అదే విధంగా డైరెక్టర్ రాజ్ నిడమోరు 1975 ఆగస్టు 4న ఆంధ్రప్రదేశ్లో జన్మించారు. 2025 నాటికి ఇతనికి 46 ఏళ్లు. దీంతో వీరిద్దరి మధ్య వయసు వ్యత్యాసం 8 ఏళ్లు అని సోషల్ మీడియాలో చర్చ నడుస్తోంది.
ప్రేమ ఎలా చిగురించింది?
అమెజాన్ వెబ్సిరీస్ 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2' చిత్రీకరణ సమయంలో డైరెక్టర్ రాజ్ నిడమోరుతో హీరోయిన్ సమంతకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ పరిచయం అక్కినేని నాగచైతన్యతో విడాకుల తర్వాత అదే డైరెక్టర్లో రాజ్ నిడమోరుతో సమంత పరిచయం ప్రేమగా మారింది. ఆ తర్వాత వీరిద్దరూ కలిసి ఎన్నో వెబ్సిరీస్లలో కలిసి పనిచేశారు. దీంతో వీరిద్దరి మధ్య పరిచయం మరింత పెరిగింది. అయితే వీరిద్దరి పరిచయం, ప్రణయం, పరిణయం గురించి ఎలాంటి ప్రకటన బయటకు రాలేదు.
Also Read: Kohli Test Comeback: టెస్టుల్లోకి విరాట్ కోహ్లీ రీఎంట్రీ..రిటైర్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటూ బీసీసీఐ రిక్వెస్ట్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook