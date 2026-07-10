Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /అఖిల్ ‘లెనిన్’ మూవీపై సమంత ఊహించని పోస్ట్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

అఖిల్ ‘లెనిన్’ మూవీపై సమంత ఊహించని పోస్ట్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

Samantha Post on Lenin: సమంత.. అక్కినేని నాగ చైతన్యతో పెళ్లి, విడాకులు అన్ని సినిమాటిక్‌గా జరిగాయి. అక్కినేని ఫ్యామిలీ నుంచి వేరు పడ్డాకా సమంత.. అక్కినేని హీరోలకు సంబంధించిన విషయాలపై స్పందించడం మానేసింది. ఎవరి బతుకులు వారు బతుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సమంత.. అఖిల్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘లెనిన్’ పై తనదైన శైలిలో స్పందించడం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 10, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:21 PM IST
అఖిల్ ‘లెనిన్’ మూవీపై సమంత ఊహించని పోస్ట్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..
Image Credit: Samantha Post on Lenin(Instagram/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
అఖిల్ ‘లెనిన్’ మూవీపై సమంత ఊహించని పోస్ట్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..
Samantha Wishes to Lenin4 min ago
2
Shadnagar5 min ago
3
Hyderabad13 min ago
4
Zultanite rare gemstone20 min ago
5
Hyderabad25 min ago