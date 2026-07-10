/అఖిల్ ‘లెనిన్’ మూవీపై సమంత ఊహించని పోస్ట్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

Samantha vs Akkineni Family: అక్కినేని మూడో తరం రెండో నట వారసుడు అఖిల్ ..తాజాగా ‘లెనిన్’ మూవీతో ప్రేక్షకులను పలకరించాడు. ఈ సినిమాలో అఖిల్ తన గత సినిమాలకు భిన్నంగా పూర్తిగా తనను మార్చుకొని నటించిన విధానం బాగుంది. అంతేకాదు ఈ సినిమా కోసం అఖిల్ పడ్డ కష్టం అంతా తెరపై కనబడింది. అంతేకాదు లెనిన్ మూవీతో తొలిసారి తనలో ఇంత మంచి నటుడున్నాడా అనే కోణాన్ని బయటపెట్టాడు. ఓ రకంగా చాక్లెట్ బాయ్ నుంచి అఖిల్ బయటపడ్డాడు. అంతేకాదు ‘లెనిన్’ మూవీతో తాను ఎలాంటి పాత్రలోనైనా ఒదిగిపోయి నటించే సత్తా తనకుందని ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు.ఈ సినిమాలో అఖిల్ నటనకు క్రిటిక్స్ నుంచి ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. తాజాగా అఖిల్ మాజీ వదిన సమంత.. లెనిన్ మూవీకి బెస్ట్ విషెష్ చెప్పింది.
ఒకప్పుడు అక్కినేని ఫ్యామిలీ కోడలిగా ఉన్న సమంత... డైవోర్స్ తర్వాత ఆ కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాలపై స్పందించడం మానేసింది. తాజాగా ‘లెనిన్’ మూవీ టీమ్తో పాటు అఖిల్కు బెస్ట్ విషెస్ చెప్పడం నెట్టిట వైరల్గా మారింది. ఈ పోస్ట్ను అక్కినేని అభిమానులు తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఫ్యాన్స్ కూడా సమంత కూడా కుటుంబంలోని అభిప్రాయ బేధాలు పక్కనపెట్టి పోస్ట్ పెట్టడంపై నెటిజన్స్ కూడా సమంతను పొగుడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా సామ్ పోస్ట్తో ‘లెనిన్’ మూవీ పాజిటివ్ వైబ్స్ ఏర్పడ్డాయి.
సమంత విషయానికొస్తే.. రీసెంట్గా ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమాతో పవర్ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చింది. ఈ మూవీతో సమంత రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఇక లెనిన్ మూవీ కూడా డీసెంట్ టాక్తో మొదలైంది. మరి అఖిల్కు కోరుకున్న సక్సెస్ ఈ మూవీతో దక్కుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. అఖిల్ నటించిన ‘లెనిన్’ మూవీని మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి డైరెక్ట్ చేశారు. నాగ వంశీ, నాగార్జున అక్కినేని భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. తమన్ సంగీతం అందించారు.
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