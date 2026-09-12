Samantha Ruth Prabhu Pregnancy:సమంత తాజాగా పిల్లలకు గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి. తన జీవితంలో గర్భం అనేది ఊహించని విషయం అని సమంత చెప్పారు. తల్లి కావడం తన జీవితంలో ఎంతో పెద్ద మార్పును తీసుకురాబోతోందని తెలిపారు. మొదటి బిడ్డ కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానని, ఈ కొత్త అనుభూతిని స్వీకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పారు.
అయితే పిల్లల విషయంలో తాను, తన భర్త రాజ్ నిడిమోరు ముందుగానే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు సమంత వెల్లడించారు. పెళ్లికి ముందే ఇద్దరూ ఈ అంశంపై మాట్లాడుకున్నామని తెలిపారు. ఒక దశలో పిల్లలు లేకపోయినా తమ జీవితానికి ఎలాంటి లోటు ఉండదని భావించామని చెప్పారు. ఆ ఆలోచనకు రాజ్ కూడా అంగీకరించారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
అలాంటి సమయంలో గర్భం రావడం తనకు పెద్ద సర్ప్రైజ్గా అనిపించిందని సమంత తెలిపారు. ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా కోసం ఓ పాట షూటింగ్లో పాల్గొంటున్న సమయంలో తనకు నీరసంగా అనిపించిందని చెప్పారు. ఆ తర్వాత వైద్యులను సంప్రదించగా గర్భం దాల్చిన విషయం తెలిసిందని వివరించారు.
ప్రస్తుతం సినిమాలకు తాత్కాలికంగా విరామం తీసుకున్న సమంత తన ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. అదే సమయంలో రాజ్ నిడిమోరు తనకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటున్నారని ఆమె చెప్పారు. జీవిత భాగస్వామి నుంచి వచ్చే మద్దతు చాలా ముఖ్యమని, రాజ్ తనపై ఎంతో నమ్మకం ఉంచుతారని తెలిపారు.
సమంత చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పెళ్లికి ముందే పిల్లల విషయంలో ఇద్దరూ చర్చించుకున్న విషయం ఇప్పుడు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. తల్లితనాన్ని కొత్త అనుభూతిగా స్వీకరిస్తున్న సమంతకు అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
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