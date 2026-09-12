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Samantha Ruth Prabhu Pregnancy:పెళ్లికి ముందే రాజ్‌కు సమంత కండీషన్.. పిల్లల విషయంలో అప్పుడే క్లారిటీ!

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy:టాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి సమంత ప్రస్తుతం వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త దశను ఆస్వాదిస్తున్నారు. తల్లి కాబోతున్న ఆనందంలో ఉన్న ఆమె కొంతకాలం సినిమాలకు విరామం తీసుకున్నారు. ఈ సమయంలో తన ఆరోగ్యం, రోజువారీ జీవితం గురించి సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో కొన్ని విషయాలను పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో సమంత తన వ్యక్తిగత జీవితం, తల్లితనం, పిల్లల గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 12, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:31 AM IST
Samantha Ruth Prabhu Pregnancy:పెళ్లికి ముందే రాజ్‌కు సమంత కండీషన్.. పిల్లల విషయంలో అప్పుడే క్లారిటీ!
Image Credit: Samantha Ruth Prabhu(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Samantha Ruth Prabhu Pregnancy:పెళ్లికి ముందే రాజ్‌కు సమంత కండీషన్.. పిల్లల విషయంలో అప్పుడే క్లారిటీ!
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