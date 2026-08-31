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Samantha Baby Name: సమంత బిడ్డకు పేరు ఫిక్స్.. ఏమిటంటే..?

Samantha Ruth Prabhu: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. తన సినిమాలు, వ్యక్తిగత విషయాలు, ఫిట్‌నెస్, ట్రావెల్‌కు సంబంధించిన విషయాలను ఆమె తరచూ అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు. తాజాగా సమంత చేసిన ఓ సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌ ఆసక్తికరమైన చర్చకు కారణమైంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 31, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:17 PM IST
Samantha Baby Name: సమంత బిడ్డకు పేరు ఫిక్స్.. ఏమిటంటే..?
Image Credit: Samantha Ruth Prabhu(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Samantha Baby Name: సమంత బిడ్డకు పేరు ఫిక్స్.. ఏమిటంటే..?
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