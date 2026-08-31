/Samantha Baby Name: సమంత బిడ్డకు పేరు ఫిక్స్.. ఏమిటంటే..?

Samantha Ruth Prabhu:సమంత ఇటీవల కొన్ని ఫొటోలను తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ఈ ఫొటోలు అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాయి. అయితే వాటి కంటే, ఒక అభిమాని చేసిన కామెంట్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతోంది. సమంతకు భవిష్యత్తులో పాప పుడితే ఆమెకు ‘సమ్రాజ్’ అనే పేరు పెట్టాలని ఓ అభిమాని సూచించారు.
సమంత పేరులోని ‘సామ్’తో పాటు మరో అర్థవంతమైన పదాన్ని కలిపి అభిమాని ఈ పేరును సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. సాధారణంగా అభిమానులు తమ అభిమాన హీరో, హీరోయిన్కు సంబంధించిన పోస్టులపై ప్రేమతో రకరకాల కామెంట్లు చేస్తుంటారు. కానీ ఈసారి వచ్చిన ఈ కామెంట్ ప్రత్యేకంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అభిమాని సూచనకు సమంత కూడా స్పందించడం విశేషం. ఆమె ఆ కామెంట్ను చూసి తనదైన శైలిలో రియాక్షన్ ఇచ్చారు. దీంతో ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో మరింత చర్చకు వచ్చింది. సమంత స్పందన చూసిన అభిమానులు కూడా సరదాగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
అయితే ‘సమ్రాజ్’ అనే పేరు గురించి సమంత ఏదైనా అధికారిక ప్రకటన చేసినట్లు మాత్రం చెప్పలేం. ఇది కేవలం ఓ అభిమాని చేసిన సరదా సూచన మాత్రమే. సమంత కూడా ఆ కామెంట్కు స్పందించడంతో ఈ విషయం వార్తల్లో నిలిచింది.
సమంత వ్యక్తిగత జీవితంపై అభిమానుల్లో ఎప్పుడూ ఆసక్తి ఉంటుంది. ఆమెకు సంబంధించిన చిన్న విషయం కూడా సోషల్ మీడియాలో త్వరగా వైరల్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఆమె భవిష్యత్తు, పెళ్లి, కుటుంబం వంటి విషయాలపై అభిమానులు తరచూ తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటుంటారు.
ప్రస్తుతం సమంత తన కెరీర్పై దృష్టి పెడుతూ వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్లు, ఇతర క్రియేటివ్ ప్రాజెక్టుల్లోనూ ఆమె కనిపిస్తున్నారు. తనకు నచ్చిన విషయాలను స్వేచ్ఛగా సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడం సమంతకు అలవాటు. తాజాగా బేబీ పేరుపై అభిమాని చేసిన కామెంట్, దానికి సమంత ఇచ్చిన స్పందన ఇప్పుడు నెటిజన్లలో ఆసక్తిని పెంచింది. అయితే దీనిని సమంత భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనగా భావించకుండా, అభిమానితో జరిగిన సరదా సోషల్ మీడియా సంభాషణగా చూడటం మంచిది.
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