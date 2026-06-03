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Samantha: రేపే గ్రాండ్‌గా ‘పెద్ది’ రిలీజ్.. రామ్ చరణ్ కోసం స్పెషల్ వీడియో షేర్ చేసిన సమంత

Samantha: రామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది సినిమా రేపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే అనేక మంది సెలబ్రిటీలు పెద్దికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతుండగా.. తాజాగా హీరోయిన్ సమంత ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ స్పెషల్ వీడియోని తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 03, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:29 PM IST
Samantha: రేపే గ్రాండ్‌గా ‘పెద్ది’ రిలీజ్.. రామ్ చరణ్ కోసం స్పెషల్ వీడియో షేర్ చేసిన సమంత
Image Credit: Samantha Shares Special Video On Ram Charan Peddi Movie (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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