Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • / Samantha: మా ఇంటి బంగారం టీమ్‌కు సమంత సర్‌ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్

Samantha: మా ఇంటి బంగారం టీమ్‌కు సమంత సర్‌ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్

Samantha: మా ఇంటి బంగారం సినిమా మరో ముఖ్యమైన విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. ఈ విజయాన్ని ప్రత్యేకంగా సెలబ్రేట్ చేసేందుకు ట్రలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ ఆధ్వర్యంలో సక్సెస్ సెలబ్రేషన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సినిమా నటీనటులు, సాంకేతిక సిబ్బంది, చిత్ర బృందం హాజరయ్యారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 13, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:49 AM IST
Samantha: మా ఇంటి బంగారం టీమ్‌కు సమంత సర్‌ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్
Image Credit: samantha(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Samantha: మా ఇంటి బంగారం టీమ్‌కు సమంత సర్‌ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్
2
3
4
5