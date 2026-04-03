Samantha YMC Tattoo: రెండో పెళ్లైనా నాగచైతన్యని మర్చిపోలేని సమంత..తన గుర్తుగా ఇప్పటికీ అలాగే..వీడియో వైరల్!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 3, 2026, 01:24 PM IST

Samantha YMC Tattoo News: చిత్ర పరిశ్రమలో స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగిన సమంత.. సినిమాలతో పాటు తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంటుంది. ఇటీవలే ఆమె తన రెండో వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టగా.. అయితే తన మాజీ భర్త జ్ఞాపకాలను ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తుందని సోషల్ మీడియాలో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. అక్కినేని నాగచైతన్యతో ఉన్న పచ్చబొట్టు జ్ఞాపకాన్ని ఇప్పటకీ తొలగించకపోవడంతో ఇప్పుడు అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. 

తెలుగు, తమిళంతో పాటు హిందీ, కన్నడ, మలయాళ చిత్రపరిశ్రమల్లోనూ హీరోయిన్ సమంత సుపరిచితమే. 'ఏమాయ చేశావే' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా అరంగేట్రం చేసిన సమంత.. ఆ తర్వాత అనేక సినిమాలతో తెలుగుతో పాటు తమిళ ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది. 'ఏమాయ చేశావే' సినిమా హిట్ తర్వాత సమంత వరుసపెట్టి స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా ఛాన్స్ దక్కించుకుంది. 

'ఏమాయ చేశావే', 'బృందావనం', 'దూకుడు', 'ఈగ', 'ఎటో వెళ్లిపోయింది మనసు', 'సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు' వంటి తెలుగు హిట్ చిత్రాలలో నటించిన నటి సమంత.. ఆ తర్వాత తమిళంలో 'కత్తి', 'తేరి', 'మెర్సల్' వంటి అనేక పెద్ద హిట్ చిత్రాలలో నటించింది. 2017లో హీరో నాగచైతన్యని వివాహం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత ఆ పెళ్లి మూడునాళ్ల ముచ్చటగా మారింది. 2021లో వీరిద్దరూ విడాకులు తీసుకొని విడిపోయారు. 

సమంత - నాగ చైతన్యల విడాకుల వార్త వారి ఫ్యాన్స్, చిత్రసీమను షాకింగ్‌కు గురిచేసింది. ఈ విడాకుల తర్వాత సమంత హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు చేస్తూ వచ్చింది. అయితే దాదాపుగా ఆ సినిమాలన్నీ బాక్సాఫీసు వద్ద విఫలం అయ్యాయి. ఆ తర్వాత, ఆమెకు మయోసైటిస్ అనే కండరాల క్షీణత వ్యాధి బారిన పడింది. అందుకు తగిన చికిత్స తీసుకున్న ఇప్పుడు ఆమె ఆరోగ్యంగానే ఉంది.  ఈ చికిత్స తీసుకునే క్రమంలో ఆమె కొన్నిరోజుల పాటు విరామాన్ని తీసుకుంది.  తాజాగా ఆమె 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాలో నటిస్తోంది. 

రెండవ వివాహం..
సమంత గత ఏడాది డిసెంబర్ 1న ప్రముఖ దర్శకుడు, నిర్మాత రాజ్ నిడిమోరును రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. సమంత నటించిన 'సిటాడెల్' అనే వెబ్ సిరీస్‌కు రాజ్ నిడిమోరు దర్శకత్వం వహించారు. అంతకు ముందు వీరిద్దరూ కలిసి 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2' వెబ్ సిరీస్‌లో నటించింది. ఆ సమయంలో వారిద్దరి మధ్య ఏర్పడిన స్నేహం.. ప్రేమకు దారితీసింది. తాజాగా గతేడాది కోయంబత్తూరులోని ఈశా యోగా సెంటర్‌లో కొందరు బంధువుల సమక్షంలో వారి వివాహం జరిగింది. దీనికి ముందు, సమంత మాజీ భర్త, నటుడు నాగ చైతన్య హీరోయిన్ శోభితను రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే అది కూడా ప్రేమ వివాహం కావడం గమనార్హం. 

నాగ చైతన్య జ్ఞాపకం!
సమంత ఒక ప్రేమ సంబంధంలో ఉన్నప్పుడు తన ఛాతీ, నడుముపై నాగ చైతన్య పేరును పచ్చబొట్టుగా వేయించుకుంది. ఆమె దానికి సంబంధించిన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌ను కూడా ఇంకా తొలగించలేదు. అదేవిధంగా ఆమె మెడ వెనుక భాగంలో YMC (ఏమాయ చేశావే) టాటూ ఉంది. గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం తెలుగు రీమేక్‌లో సమంత, నాగ చైతన్య కలిసి నటించారు. అయితే వీరిద్దరికి ఇది తొలి హిట్ చిత్రం కావడం విశేషం. అందుకు గుర్తుగా ఆ సినిమా పేరును ఆమె మెడ భాగంలో టాటూ వేయించుకుంది. కొన్ని వారాల క్రితం.. ఆమె ఈ టాటూను తొలగించుకుందని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, ప్రస్తుతం సమంతకు సంబంధించిన ఒక తాజా వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఆమె మెడ వెనుక భాగంలో 'YMC' టాటూ ఇంకా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. నాగ చైతన్య జ్ఞాపకంగా వేయించుకున్న టాటూను ఆమె ఇంకా తొలగించుకోలేదనే విషయంపై ఇంటర్నెట్‌లో చాలా మంది మాట్లాడుకుంటున్నారు.

నటి సమంత ప్రస్తుతం రాజ్ నిడిమోరును వివాహం చేసుకుంది. అయితే వారిద్దరికీ ఇది రెండో పెళ్లి కావడం గమనార్హం. అతని మాజీ భార్య పేరు శ్యామిలి. వారు కలిసి ఉన్నప్పుడు సమంత అతనికి స్నేహితురాలిగా ఉండేదని చెబుతారు. వారు విడిపోయిన తర్వాతే అతను సమంతకు దగ్గరయ్యాడని సమాచారం. అయితే వారిద్దరూ ఈ విషయంపై బహిరంగంగా మాట్లాడకపోవడం గమనార్హం.

నటి సమంత ఇతర చిత్రాలలో నటించకపోయినా.. తన సొంత చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఇటీవలే ఆమె నటించి, నిర్మించిన తెలుగు చిత్రం 'శుభం' విడుదలైంది. అందులో ఆమె అతిథి పాత్రలో కనిపించింది. ఆ తర్వాత ఆమె ప్రస్తుతం 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రంతో బిజీగా ఉంది. ఇది కూడా లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమా. అంతేకాకుండా ఆమె పాడ్‌కాస్ట్‌లు, జిమ్, వర్కౌట్ వంటి కార్యకలాపాలలో కూడా పాల్గొంటోంది. ఆమెకు సొంతంగా పెర్ఫ్యూమ్ బ్రాండ్ కూడా ఉంది. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

