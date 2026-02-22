Maa Inti Bangaram: సమంత మా ఇంటి బంగారం విడుదల తేదీ ఫిక్స్.. ఎప్పుడంటే..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Maa Inti Bangaram Release Date: సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా మే నెలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకు సిద్ధమైంది. యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌కు మంచి బజ్ ఏర్పడింది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Feb 22, 2026, 09:17 PM IST

Maa Inti Bangaram:  ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందుతున్న మా ఇంటి బంగారం సినిమా మీద మంచి అంచనాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆమెతో పాటు దిగంత్‌, గుల్షన్ దేవయ్య ముఖ్యమైన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. అలాగే శ్రీముఖి, గౌతమి, ఆనంద్‌, లక్ష్మి, శ్రీనివాస్ గవిరెడ్డి, మంజుషా వంటి అనుభవం ఉన్న నటీనటులు కూడా ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నారు.

సూపర్ హిట్ మూవీ.. ఓ బేబి తర్వాత మరోసారి సమంత .. నందిని రెడ్డి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నది రాజ్ నిడిమోరు. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమాను మే 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ‘మా ఇంటి బంగారం’ను యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం చివరి దశకు చేరుకుంది. కుటుంబ భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, ఉత్కంఠ కలిగించే అంశాలను సరైన సమతూకంతో చూపించేందుకు దర్శకుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. అందుకే ఇది ఒక పూర్తి స్థాయి ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా నిలవనుందని చిత్ర బృందం చెబుతోంది.

ఇటీవల విడుదల చేసిన సమంత కొత్త పోస్టర్ సినిమాకు ప్రత్యేకమైన విజువల్ లుక్‌ను తీసుకొచ్చింది. ఆ పోస్టర్‌లో యాక్షన్ సన్నివేశాల కోసం సమంత ఎంత కష్టపడ్డారో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అలాగే ఇటీవల విడుదలైన టీజర్‌కు కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. దీంతో ఈ సినిమాలో సమంత ఏ స్థాయిలో మెప్పిస్తుందో అన్న ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.

ఈ సినిమాను సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. సంగీతం సంతోష్ నారాయణన్ అందిస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీ ఓం ప్రకాష్, కథ–స్క్రీన్‌ప్లే రాజ్ నిడిమోరు, వసంత్ మారింగంటి, సీతా మీనన్ కలిసి అందించారు. మే నెలలో విడుదల కావడం వల్ల ‘మా ఇంటి బంగారం’ 2026 వేసవి సినిమాల జాబితాలో ముఖ్యమైన సినిమాగా నిలవడానికి సిద్ధంగా ఉందని చెప్పొచ్చు.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Samantha Ruth Prabhumaa inti bangaramSamantha New MovieMaa Inti Bangaram Release Datesamantha latest news

