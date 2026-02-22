Maa Inti Bangaram: సమంత మా ఇంటి బంగారం విడుదల తేదీ ఫిక్స్.. ఎప్పుడంటే..!

Maa Inti Bangaram: ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై రూపొందుతున్న మా ఇంటి బంగారం సినిమా మీద మంచి అంచనాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆమెతో పాటు దిగంత్, గుల్షన్ దేవయ్య ముఖ్యమైన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. అలాగే శ్రీముఖి, గౌతమి, ఆనంద్, లక్ష్మి, శ్రీనివాస్ గవిరెడ్డి, మంజుషా వంటి అనుభవం ఉన్న నటీనటులు కూడా ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నారు.
సూపర్ హిట్ మూవీ.. ఓ బేబి తర్వాత మరోసారి సమంత .. నందిని రెడ్డి కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నది రాజ్ నిడిమోరు. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమాను మే 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ‘మా ఇంటి బంగారం’ను యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం చివరి దశకు చేరుకుంది. కుటుంబ భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, ఉత్కంఠ కలిగించే అంశాలను సరైన సమతూకంతో చూపించేందుకు దర్శకుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. అందుకే ఇది ఒక పూర్తి స్థాయి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా నిలవనుందని చిత్ర బృందం చెబుతోంది.
ఇటీవల విడుదల చేసిన సమంత కొత్త పోస్టర్ సినిమాకు ప్రత్యేకమైన విజువల్ లుక్ను తీసుకొచ్చింది. ఆ పోస్టర్లో యాక్షన్ సన్నివేశాల కోసం సమంత ఎంత కష్టపడ్డారో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అలాగే ఇటీవల విడుదలైన టీజర్కు కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. దీంతో ఈ సినిమాలో సమంత ఏ స్థాయిలో మెప్పిస్తుందో అన్న ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
ఈ సినిమాను సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. సంగీతం సంతోష్ నారాయణన్ అందిస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీ ఓం ప్రకాష్, కథ–స్క్రీన్ప్లే రాజ్ నిడిమోరు, వసంత్ మారింగంటి, సీతా మీనన్ కలిసి అందించారు. మే నెలలో విడుదల కావడం వల్ల ‘మా ఇంటి బంగారం’ 2026 వేసవి సినిమాల జాబితాలో ముఖ్యమైన సినిమాగా నిలవడానికి సిద్ధంగా ఉందని చెప్పొచ్చు.
Also Read: TTD Laddu Controversy: ఏపీ శాసనమండలిలో వైసీపీ అపచారం..శ్రీవారి చిత్రపటాలతో వైకాపా సభ్యుల ఆందోళన! బొత్స వివరణ ఇదే!
Also Read: Supreme Court Cuts Tariffs On India: భారత్కు మరో గుడ్న్యూస్..సుప్రీంకోర్టు దెబ్బకి ట్రంప్ సుంకాలు 10 శాతానికి తగ్గింపు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook