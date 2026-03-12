Sameera Reddy Body Shaming: "అమ్మాయిల షేపులే వాళ్లకి కావాల్సింది!" ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Sameera Reddy Body Shaming News: ఒకప్పుడు టాలీవుడ్, బాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్గా నిలిచిన సమీరా రెడ్డి..ప్రస్తుతం తల్లిగా మారి ఇంటికే పరిమితమైంది. ఒకానొక సమయంలో తన అందం, అభినయంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ భామ ఇప్పడు కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ మరోసారి వార్తల్లో హాట్టాపిక్గా మారింది.
తెలుగు కుటుంబంలో జన్మించిన హీరోయిన్ సమీరా రెడ్డి.. మోడల్గా తన కెరీర్ను ప్రారంభించి బాలీవుడ్లో 'మైనే దిల్ తుజ్ కో దియా' అనే సినిమాతో హీరోయిన్గా అరంగేట్రం చేసింది. ఆ సినిమాలోని నటనతో ఆమెకు వరుస ఆఫర్లు వచ్చాయి. ఆ వెంటనే తెలుగులో కథనాయకుడు నందమూరి తారక రామారావు సరసన 'నరసింహుడు', 'అశోక్'.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'జై చిరంజీవ' వంటి చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. అయితే 2014లో ఒక వ్యాపారవేత్తను వివాహం చేసుకున్న సమీరా.. ఆ తర్వాత సినీఇండస్ట్రీని వదిలిపెట్టింది. ప్రసుత్తం ఆమె తన కుటుంబంతోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతుంది. ఈమెకు ప్రస్తుతం ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.
ఇటీవల జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో హీరోయిన్ సమీరా రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. "నేను సినిమాల్లో హీరోయిన్గా ఉన్నప్పుడు.. నా లుక్స్ గురించి ఎక్కువ చర్చ జరిగేది. ఒక నటిగా నా అభినయం గురించే కాకుండా నా శరీర ఆకృతి, అందం గురించి ఎక్కువ కామెంట్స్ వినాల్సి వచ్చేది. సినీ పరిశ్రమలో ముఖం ఫెయిర్గా, మంచి సౌష్టవం ఉన్న వాళ్లకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండేది. అలాంటి అనుభవాలను నేను అనేకసార్లు ఎదుర్కొన్నాను. ఈ క్రమంలో అందంగా కనిపించేందుకు నా ముఖంతో పాటు నా శరీరానికి కూడా మేకప్ వేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను నిజంగానే అందంగా లేననే భావన నాలో కలిగింది." అని హీరోయిన్
అయితే హీరోయిన్గా కొనసాగుతున్న క్రమంలో చాలాసార్లు తాను పొడవుగా ఉండడం వల్ల అనేక విమర్శలు ఎదుర్కొన్నట్లు హీరోయిన్ సమీరారెడ్డి వెల్లడించారు. తన నటన కంటే శరీర ఆకృతి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడేవారని ఆమె వాపోయారు. కానీ, చివరికి చిత్రపరిశ్రమలో అది చాలా సాధారణమైన విషయం అని గ్రహించినట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
తాను ఇద్దరు బిడ్డల తల్లిగా మారిన తర్వాత తన శరీర ఆకృతి పూర్తిగా మారిపోయినట్లు హీరోయిన్ సమీరా చెప్పారు. ఆ తర్వాత శరీరంలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా తాను మానసికంగా ఎన్నో బాధలను ఎదుర్కొన్నట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
