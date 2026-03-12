English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Sameera Reddy Body Shaming: అమ్మాయిల షేపులే వాళ్లకి కావాల్సింది! ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Sameera Reddy Body Shaming: "అమ్మాయిల షేపులే వాళ్లకి కావాల్సింది!" ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Sameera Reddy Body Shaming News: ఒకప్పుడు టాలీవుడ్, బాలీవుడ్‌లో స్టార్ హీరోయిన్‌గా నిలిచిన సమీరా రెడ్డి..ప్రస్తుతం తల్లిగా మారి ఇంటికే పరిమితమైంది. ఒకానొక సమయంలో తన అందం, అభినయంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ భామ ఇప్పడు కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ మరోసారి వార్తల్లో హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 12, 2026, 04:27 PM IST

Trending Photos

Tamannaah Bhatia: ₹16.6 కోట్ల విలాసవంతమైన ఇంటిలో తమన్నా .. అరేబియా సముద్రం కనిపించే ఈ ఇల్లు సీక్రెట్స్ ఇవే..!
6
Tamannaah Bhatia house
Tamannaah Bhatia: ₹16.6 కోట్ల విలాసవంతమైన ఇంటిలో తమన్నా .. అరేబియా సముద్రం కనిపించే ఈ ఇల్లు సీక్రెట్స్ ఇవే..!
Actress Hema: బంగారం కన్నా బ్లూ డ్రమ్ములపై మోజు ఎక్కువ.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
6
Actress Hema
Actress Hema: బంగారం కన్నా బ్లూ డ్రమ్ములపై మోజు ఎక్కువ.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Half Day Schools: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్చి 15 నుంచి ఒంటి పూట బడులు.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విద్యాశాఖ..!
5
Half Day schools
Half Day Schools: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్చి 15 నుంచి ఒంటి పూట బడులు.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విద్యాశాఖ..!
LPG cylinder price: ఇక్కడ రూ. 118కే LPG సిలిండర్ ..మరీ ఇంత చీపా..?
7
lpg crisis in india
LPG cylinder price: ఇక్కడ రూ. 118కే LPG సిలిండర్ ..మరీ ఇంత చీపా..?
Sameera Reddy Body Shaming: "అమ్మాయిల షేపులే వాళ్లకి కావాల్సింది!" ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Sameera Reddy Body Shaming News: ఒకప్పుడు టాలీవుడ్, బాలీవుడ్‌లో స్టార్ హీరోయిన్‌గా నిలిచిన సమీరా రెడ్డి..ప్రస్తుతం తల్లిగా మారి ఇంటికే పరిమితమైంది. ఒకానొక సమయంలో తన అందం, అభినయంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ భామ ఇప్పడు కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ మరోసారి వార్తల్లో హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

తెలుగు కుటుంబంలో జన్మించిన హీరోయిన్ సమీరా రెడ్డి.. మోడల్‌గా తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించి బాలీవుడ్‌లో 'మైనే దిల్ తుజ్‌ కో దియా' అనే సినిమాతో హీరోయిన్‌గా అరంగేట్రం చేసింది. ఆ సినిమాలోని నటనతో ఆమెకు వరుస ఆఫర్లు వచ్చాయి. ఆ వెంటనే తెలుగులో కథనాయకుడు నందమూరి తారక రామారావు సరసన 'నరసింహుడు', 'అశోక్'.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'జై చిరంజీవ' వంటి చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. అయితే 2014లో ఒక వ్యాపారవేత్తను వివాహం చేసుకున్న సమీరా.. ఆ తర్వాత సినీఇండస్ట్రీని వదిలిపెట్టింది. ప్రసుత్తం ఆమె తన కుటుంబంతోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతుంది. ఈమెకు ప్రస్తుతం ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. 

ఇటీవల జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో హీరోయిన్ సమీరా రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. "నేను సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా ఉన్నప్పుడు.. నా లుక్స్ గురించి ఎక్కువ చర్చ జరిగేది.  ఒక నటిగా నా అభినయం గురించే కాకుండా నా శరీర ఆకృతి, అందం గురించి ఎక్కువ కామెంట్స్ వినాల్సి వచ్చేది. సినీ పరిశ్రమలో ముఖం ఫెయిర్‌గా, మంచి సౌష్టవం ఉన్న వాళ్లకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండేది. అలాంటి అనుభవాలను నేను అనేకసార్లు ఎదుర్కొన్నాను. ఈ క్రమంలో అందంగా కనిపించేందుకు నా ముఖంతో పాటు నా శరీరానికి కూడా మేకప్ వేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను నిజంగానే అందంగా లేననే భావన నాలో కలిగింది." అని హీరోయిన్ 

అయితే హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతున్న క్రమంలో చాలాసార్లు తాను పొడవుగా ఉండడం వల్ల అనేక విమర్శలు ఎదుర్కొన్నట్లు హీరోయిన్ సమీరారెడ్డి వెల్లడించారు. తన నటన కంటే శరీర ఆకృతి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడేవారని ఆమె వాపోయారు. కానీ, చివరికి చిత్రపరిశ్రమలో అది చాలా సాధారణమైన విషయం అని గ్రహించినట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. 

తాను ఇద్దరు బిడ్డల తల్లిగా మారిన తర్వాత తన శరీర ఆకృతి పూర్తిగా మారిపోయినట్లు హీరోయిన్ సమీరా చెప్పారు. ఆ తర్వాత శరీరంలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా తాను మానసికంగా ఎన్నో బాధలను ఎదుర్కొన్నట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.

ALso Read: Hardik Pandya Flag Complaint: హార్దిక్ పాండ్యాకి జైలు శిక్ష తప్పదా? లవర్‌‍తో కలిసి చెండాలంగా..జాతీయ జెండాకు అవమానం!

Also Read: Gas Cylinder Delivery Rules: గ్యాస్ బుక్ చేసుకున్నా సిలిండర్ మీ ఇంటికి డెలివరీ ఇవ్వలేదా? ఇలా చేస్తే గంటలో మీ ఇంటికి గ్యాస్ వచ్చేస్తుంది!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Sameera ReddyBody ShamingActress Sameera Reddysameera reddy babySameera Reddy body shaming

Trending News