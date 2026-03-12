Carmeni Selvam Teaser: డబ్బు సంపాదించేందుకు ఈ లోకంలో చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి.. ఆ మార్గాలు ఏంటి..? తెలివితో డబ్బు ఎలా సంపాదించాలనే కాన్సెప్ట్తో రూపొందిన చిత్రం కార్మేని సెల్వం. రామ్ చక్రి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాలో సముద్రఖని ప్రధానపాత్రలో నటించారు. గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో కనిపించనుండగా.. లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ, కార్తిక్ కుమార్, బడవ గోపీ, కోతం కరణ్ చక్రవర్తి తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని పాత్వే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మించారు. ఏప్రిల్ 3న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుండగా.. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్తో ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేయగా.. తాజాగా టీజర్తో మరింత అంచనాలు పెంచేశారు.
అధిక ఖర్చులు, ఇన్సురెన్స్, లోన్లు, క్రిప్టో కరెన్సీలో పెట్టుబడులు, త్వరగా ధనవంతులు కావాలనే ఆశతో జీవించే ప్రయత్నాలను టీజర్లో చూపించారు. డబ్బు పట్ల ఆలోచనలను వివిధ కోణాల్లో చూపించారు. సముద్రఖని ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉన్న సీన్స్ ఎమోషనల్గా తీసినట్లు తెలుస్తోంది. లక్ష్మీ ప్రియా చంద్రమౌళి ఆయన భార్యగా.. చిన్న కుమారుడితో కుటుంబ జీవితం టీజర్లో చూపించారు. మరోవైపు విదేశాల్లో భారీ ఎత్తయిన బిల్డింగ్లు.. సముద్రఖని ఒంటరిగా కొన్ని షాట్లు ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేశాయి. గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ పాత్ర కూడా ఆసక్తికరంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. "ధనవంతుడు అవ్వాలంటే.. ధనవంతుడిలా బతకడం నేర్చుకోవాలి.. లెక్కలేకుండా ఖర్చు చేయాలి. డబ్బు లేదా.. అప్పు చేసైనా ఖర్చు పెట్టాలి.." అనే డైలాగ్తో టీజర్ను ముగించారు.
టెక్నికల్ టీమ్:
==> బ్యానర్: పాత్వే ప్రొడక్షన్స్
==> ప్రొడ్యూసర్: అరుణ్ రంగరాజులు
==> స్టోరీ, డైరెక్షన్: రామ్ చక్రి
==> క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్: శ్రీ శరవణన్
==> సంగీతం: MAAS (Music as a Service), Musicloud Studio & Technology
==> DOP: యువరాజ్ దక్షన్
==> ఎడిటింగ్: జగన్ ఆర్వీ, దినేష్ ఎస్
==> ప్రొడక్షన్ డిజైనర్: శంకర్
==> లిరిక్స్: మణి అముతవన్, ఉమా దేవి
==> ఆడియోగ్రఫీ: రాఘవ్ రమేష్
==> సౌండ్ డిజైన్: రాఘవ్ రమేష్ – హరి ప్రసాద్ MA
