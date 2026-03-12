English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Carmeni Selvam Teaser: ధనవంతుడు కావాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా.. ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ‘కార్మేని సెల్వం’ టీజర్

Carmeni Selvam Teaser: ధనవంతుడు కావాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా.. ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ‘కార్మేని సెల్వం’ టీజర్

Carmeni Selvam Teaser: సముద్రఖని ప్రధానపాత్రలో రామ్ చక్రి డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన సినిమా కార్మేని సెల్వం. ఏప్రిల్ 3వ తేదీన ఆడియన్స్ ముందుకు రానుంది. తాజాగా టీజర్‌ వదిలి బజ్ క్రియేట్ చేశారు మేకర్స్. 

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 12, 2026, 09:56 PM IST

Trending Photos

Tax On Data Usage: యూజర్లకు దిమ్మతిరిగే న్యూస్.. మొబైల్ డేటాపై ట్యాక్స్ వేయబోతున్న కేంద్రం..?
5
Tax On Data Usage
Tax On Data Usage: యూజర్లకు దిమ్మతిరిగే న్యూస్.. మొబైల్ డేటాపై ట్యాక్స్ వేయబోతున్న కేంద్రం..?
Aluminium Prices Hike: బంగారం, వెండి కాదు... అందనంత ఎత్తుకు అల్యూమినియం ధరలు..!!
6
aluminium price
Aluminium Prices Hike: బంగారం, వెండి కాదు... అందనంత ఎత్తుకు అల్యూమినియం ధరలు..!!
Hyderabad: జాగ్రత్త.. నేటి నుంచి 3 రోజులపాటు భగభగలు, తీవ్రరూపం దాల్చనున్న ఎండలు..!!
6
Hyderabad heatwave alert
Hyderabad: జాగ్రత్త.. నేటి నుంచి 3 రోజులపాటు భగభగలు, తీవ్రరూపం దాల్చనున్న ఎండలు..!!
Monalisa Bhosle: పెళ్లి చేసుకుని షాకిచ్చిన కుంభమేళా పూసలమ్మే పిల్ల
6
Monalisa Bhosle
Monalisa Bhosle: పెళ్లి చేసుకుని షాకిచ్చిన కుంభమేళా పూసలమ్మే పిల్ల
Carmeni Selvam Teaser: ధనవంతుడు కావాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా.. ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ‘కార్మేని సెల్వం’ టీజర్

Carmeni Selvam Teaser: డబ్బు సంపాదించేందుకు ఈ లోకంలో చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి.. ఆ మార్గాలు ఏంటి..? తెలివితో డబ్బు ఎలా సంపాదించాలనే కాన్సెప్ట్‌తో రూపొందిన చిత్రం కార్మేని సెల్వం. రామ్ చక్రి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాలో సముద్రఖని ప్రధానపాత్రలో నటించారు. గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో కనిపించనుండగా.. లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ, కార్తిక్ కుమార్, బడవ గోపీ, కోతం కరణ్ చక్రవర్తి తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని పాత్‌వే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై  అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మించారు. ఏప్రిల్ 3న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుండగా.. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్‌తో ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేయగా.. తాజాగా టీజర్‌తో మరింత అంచనాలు పెంచేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అధిక ఖర్చులు, ఇన్సురెన్స్, లోన్లు, క్రిప్టో కరెన్సీలో పెట్టుబడులు, త్వరగా ధనవంతులు కావాలనే ఆశతో జీవించే ప్రయత్నాలను టీజర్‌లో చూపించారు. డబ్బు పట్ల ఆలోచనలను వివిధ కోణాల్లో చూపించారు. సముద్రఖని ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉన్న సీన్స్ ఎమోషనల్‌గా తీసినట్లు తెలుస్తోంది. లక్ష్మీ ప్రియా చంద్రమౌళి ఆయన భార్యగా.. చిన్న కుమారుడితో కుటుంబ జీవితం టీజర్‌లో చూపించారు. మరోవైపు విదేశాల్లో భారీ ఎత్తయిన బిల్డింగ్‌లు.. సముద్రఖని ఒంటరిగా కొన్ని షాట్లు ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేశాయి. గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ పాత్ర కూడా ఆసక్తికరంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. "ధనవంతుడు అవ్వాలంటే.. ధనవంతుడిలా బతకడం నేర్చుకోవాలి.. లెక్కలేకుండా ఖర్చు చేయాలి. డబ్బు లేదా.. అప్పు చేసైనా ఖర్చు పెట్టాలి.." అనే డైలాగ్‌తో టీజర్‌ను ముగించారు.  

 

టెక్నికల్ టీమ్:

==> బ్యానర్: పాత్‌వే ప్రొడక్షన్స్
==> ప్రొడ్యూసర్: అరుణ్ రంగరాజులు
==> స్టోరీ, డైరెక్షన్: రామ్ చక్రి
==> క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్: శ్రీ శరవణన్
==> సంగీతం: MAAS (Music as a Service), Musicloud Studio & Technology
==> DOP: యువరాజ్ దక్షన్
==> ఎడిటింగ్: జగన్ ఆర్వీ, దినేష్ ఎస్
==> ప్రొడక్షన్ డిజైనర్: శంకర్
==> లిరిక్స్: మణి అముతవన్, ఉమా దేవి
==> ఆడియోగ్రఫీ: రాఘవ్ రమేష్
==> సౌండ్ డిజైన్: రాఘవ్ రమేష్ – హరి ప్రసాద్ MA

Alos Read: Prem Rakshith Master: మైఖేల్ జాక్సన్ కొరియోగ్రాఫర్ నుంచి ప్రశంసలు.. ప్రేమ్ రక్షిత్ ప్రతిభకు ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు

Also Read: Actor Suicide: సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉలిక్కి పడే ఘటన.. 27 ఏళ్ల చిన్న వయసులో ప్రముఖ నటుడు ఆత్మహత్య.. ఏమైందంటే..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

SamuthirakaniSamuthirakani MoviesCarmeni SelvamCarmeni Selvam TeaserCarmeni Selvam Movie

Trending News