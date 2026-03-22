Sandeep Kishan 33: ‘శంబాల’ దర్శకుడితో సందీప్ కిషన్ భారీ ప్యాన్ ఇండియా సోషియో ఫాంటసీ మూవీ..

Shambhala director New Movie With Sandeep Kishan 33: ‘శంబాల’ బ్లాక్ బస్టర్ తరువాత డైరెక్టర్ యుగంధర్ ముని, నిర్మాతలు మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు మళ్లీ ఓ అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించడానికి రెడీ అవుతున్నారు. ‘శంబాల’ తరువాత దర్శక, నిర్మాతలు కలిసి ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్ చేస్తారా అని అంతా ఎదురుచూస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ టీమ్ సందీప్ కిషన్తో ఓ భారీ పాన్ ఇండియా సోషియో ఫాంటసీ మూవీని మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు.
ఈ చిత్ర ప్రకటన కోసం ఓ క్రేజీ కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ను వదిలారు. ఈ పోస్టర్లో ఒక సింహం, తోడేలు కనిపిస్తున్నాయి. యుద్ధభూమి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో సింహం, తోడేలు మధ్య ఒక పురాతన ఖడ్గం ప్రకాశిస్తూ అలా నిటారుగా నిల్చుని ఉన్న ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ తోనే ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. ‘కొన్ని యుద్ధాలు ఎప్పటికీ ముగియవు. కొంతమంది రాజులు ఎప్పటికీ మరణించరు’ అనే క్యాప్షన్ చూస్తే ఈ చిత్రం ఏ రేంజ్లో ఉండబోతోందో ప్రేక్షకులను అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శక, నిర్మాతలు సందీప్ కిషన్తో ఈ సినిమాను అనౌన్స్ చేయడం విశేషం. ఈ సోషియో-ఫాంటసీ థ్రిల్లర్తో ఒక సరికొత్త లోకంలోకి ప్రేక్షకుల్ని తీసుకెళ్లేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఇది డైరెక్టర్ యుగంధర్ ముని, నిర్మాతలు మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ కలిసి చేస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. ఈసారి సృజనాత్మక, సాంకేతిక ప్రమాణాలను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇది సందీప్ కిషన్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు. నిర్మాతలు ప్రొడక్షన్ డిజైన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, కథనం విషయంలో అన్ని విధాలా ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఈ సినిమాను తెరకెక్కించబోతున్నట్టు చెప్పారు.
దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే లక్ష్యంతో ఓ భారీ స్థాయి సోషియో-ఫాంటసీ డ్రామాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఎక్కువ మందికి చేరువయ్యేలా, విభిన్న భాషా, సాంస్కృతిక నేపథ్యాలకు చెందిన ప్రేక్షకులను లక్ష్యంగా చేసుకుని, ఈ చిత్రాన్ని పాన్-ఇండియా స్థాయిలో తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషల్లో ఘనంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
‘శంబాల’తో షైనింగ్ పిక్చర్స్ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో మంచి గుర్తింపుని సంపాదించుకుంది. ఇక ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్తో మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక బృందం గురించి మరిన్ని విభిన్నమైన విషయాల్ని త్వరలో ప్రకటిస్తామని మేకర్లు తెలిపారు. త్వరలో ఇతర నటీనటులను ప్రకటించనున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. రెగ్యులర్ షూటింగ్ ఆగస్టు 2026లో ప్రారంభం కానుందని నిర్మాతలు ప్రకటించారు.
