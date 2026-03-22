Sandeep Kishan 33: ‘శంబాల’ దర్శకుడితో సందీప్ కిషన్ భారీ ప్యాన్ ఇండియా సోషియో ఫాంటసీ మూవీ..

Sandeep kishan: గతేడాది చివర్లో వచ్చిన ‘శంబాల’ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. దాదాపు ఆది సాయకుమార్ ఈ సినిమాతో హిట్ ట్రాక్ ఎక్కాడు. వరుస ఫ్లాపుల్లో ఉన్న ఆదికి ఇది కమ్ బ్యాక్ మూవీ. తాజాగా ఈ సినిమా సక్సెస్ తో శంబాల డైరెక్టర్ .. సందీప్ కిషన్ తో ఓ భారీ సోషియో ఫాంటసీ ప్యాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కించబోతున్నట్టు అఫీషియల్ గా ప్రకటించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 22, 2026, 10:20 AM IST

Shambhala director New Movie With Sandeep Kishan 33: ‘శంబాల’ బ్లాక్ బస్టర్ తరువాత డైరెక్టర్ యుగంధర్ ముని, నిర్మాతలు మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు  మళ్లీ ఓ అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించడానికి రెడీ అవుతున్నారు.  ‘శంబాల’ తరువాత దర్శక, నిర్మాతలు కలిసి ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్ చేస్తారా  అని అంతా ఎదురుచూస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ టీమ్ సందీప్ కిషన్‌తో ఓ భారీ పాన్ ఇండియా సోషియో ఫాంటసీ మూవీని మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు.  

ఈ చిత్ర ప్రకటన కోసం ఓ క్రేజీ కాన్సెప్ట్ పోస్టర్‌ను వదిలారు. ఈ పోస్టర్‌లో ఒక సింహం, తోడేలు కనిపిస్తున్నాయి. యుద్ధభూమి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో సింహం, తోడేలు మధ్య ఒక పురాతన ఖడ్గం ప్రకాశిస్తూ అలా నిటారుగా నిల్చుని ఉన్న ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ తోనే ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. ‘కొన్ని యుద్ధాలు ఎప్పటికీ ముగియవు. కొంతమంది రాజులు ఎప్పటికీ మరణించరు’ అనే క్యాప్షన్ చూస్తే ఈ చిత్రం ఏ రేంజ్‌లో ఉండబోతోందో  ప్రేక్షకులను అర్థం చేసుకోవచ్చు. 

ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శక, నిర్మాతలు  సందీప్ కిషన్‌తో ఈ సినిమాను అనౌన్స్ చేయడం విశేషం. ఈ సోషియో-ఫాంటసీ థ్రిల్లర్‌తో ఒక సరికొత్త లోకంలోకి ప్రేక్షకుల్ని తీసుకెళ్లేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఇది డైరెక్టర్ యుగంధర్ ముని, నిర్మాతలు మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ కలిసి చేస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. ఈసారి సృజనాత్మక, సాంకేతిక ప్రమాణాలను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు.  ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇది సందీప్ కిషన్ కెరీర్‌లోనే అత్యంత భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు. నిర్మాతలు ప్రొడక్షన్ డిజైన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, కథనం విషయంలో అన్ని విధాలా ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఈ సినిమాను తెరకెక్కించబోతున్నట్టు చెప్పారు. 

దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే లక్ష్యంతో ఓ భారీ స్థాయి సోషియో-ఫాంటసీ డ్రామాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఎక్కువ మందికి చేరువయ్యేలా, విభిన్న భాషా, సాంస్కృతిక నేపథ్యాలకు చెందిన ప్రేక్షకులను లక్ష్యంగా చేసుకుని, ఈ చిత్రాన్ని పాన్-ఇండియా స్థాయిలో  తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషల్లో ఘనంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. 

‘శంబాల’తో షైనింగ్ పిక్చర్స్ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో మంచి గుర్తింపుని సంపాదించుకుంది. ఇక ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్‌తో మరోసారి ప్రేక్షకులను  ఆకట్టుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక బృందం గురించి మరిన్ని విభిన్నమైన విషయాల్ని త్వరలో ప్రకటిస్తామని మేకర్లు తెలిపారు. త్వరలో ఇతర నటీనటులను ప్రకటించనున్నారు.  ప్రస్తుతం ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి.  రెగ్యులర్ షూటింగ్ ఆగస్టు 2026లో ప్రారంభం కానుందని నిర్మాతలు ప్రకటించారు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

