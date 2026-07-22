Sandeep Reddy Vanga Clarity about Spirit Movie: ‘బాహుబలి’ సినిమా తర్వాత ప్రభాస్ ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ అయ్యాడు. అప్పటి నుంచి ప్యాన్ ఇండియా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రచ్చ చేస్తూనే ఉన్నాడు. హిందీ మార్కెట్లో కంటిన్యూగా మంచి వసూళ్లను రాబడుతున్న హీరో మరెవరు లేరు. మరోవైపు సందీప్ రెడ్డి వంగా కూడా హిందీలో ‘కబీర్ సింగ్’, ‘యానిమల్’ మూవీస్తో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఇలా ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్లో మంచి ఇమేజ్ తెచ్చుకున్న తెలుగు హీరో, తెలుగు దర్శకుడు కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘స్పిరిట్’.
తాజాగా అమెరికా పర్యటనలో సందీప్ రెడ్డి.. అభిమానులు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చాడు. ప్రభాస్తో తెరకెక్కిస్తోన్న ‘స్పిరిట్’ మూవీ షూటింగ్ 40 శాతం పూర్తైయిందని చెప్పాడు.ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా ఈ సినిమా ఉండబోతుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ సినిమాలో తొలిసారి ప్రభాస్.. పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నాడు.నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ పై కుట్రలు పన్ని అతన్ని జైలు పాలు జేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో హీరో తనను అన్యాయం చేసిన వాళ్లపై ఎలాంటి ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడనే కథాంశంతో తెరకెక్కుతుంది. రొటీన్ కథ అయినా.. సందీప్ రెడ్డి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది.
సందీప్ రెడ్డి ట్రీట్మెంట్..
సందీప్ రెడ్డి ఈ సినిమాను ముందుగా అనౌన్స్ చేసినట్టు వచ్చే యేడాది మార్చి 5న ఈ సినిమాను విడుదల చేయడం పక్కా. ఈ సినిమాను సందీప్ రెడ్డి తన భద్రకాళీ ప్రొడక్షన్తో పాటు టీ సిరీస్ భూషణ్ కుమార్తో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ప్రభాస్ సరసన తృప్తి డిమ్రీ కథానాయికగా నటిస్తోంది. మరోవైపు ఈ చిత్రంలో మరో కథానాయికకు ఛాన్స్ ఉందని చెబుతున్నారు. మరోవైపు ప్రభాస్ ఇతర చిత్రాల విషయానికొస్తే.. ఈయన హీరోగా హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ‘ఫౌజీ’ సినిమా చేస్తున్నాడు.ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 3న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. తొలిసారి ఇందులో ఫౌజీ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ నేపథ్యంలో 1930 నుంచి 1940 బ్యాక్ డ్రాప్లో ఈ సినిమా ఉండనుంది. మరోవైపు ప్రభాస్ వరుసగా ‘కల్కి 2’, ‘సలార్ 2’ సినిమాలతో పలకరించనున్నారు. వచ్చే యేడాది ఈ సినిమాలు రిలీజ్ కానున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.