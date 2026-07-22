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ప్రభాస్ ‘స్పిరిట్’ మూవీపై గూస్ బంప్స్ తెప్పించే అప్‌డేట్ ఇచ్చిన సందీప్ రెడ్డి..

Prabhas Spirit Movie Shooting: ప్రభాస్ ప్రస్తుతం వరుసగా ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నాడు. అందులో మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీల్లో ‘స్పిరిట్’ మూవీ ఒకటి. దాదాపు ఈ సినిమా అనౌన్స్‌మెంట్ జరిగి చాలా రోజుల తర్వాత ఎట్టకేలకు సెట్స్ పైకి వెళ్లింది. తాజాగా ఈ సినిమా పై సందీప్ రెడ్డి బిగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 22, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:35 AM IST
ప్రభాస్ ‘స్పిరిట్’ మూవీపై గూస్ బంప్స్ తెప్పించే అప్‌డేట్ ఇచ్చిన సందీప్ రెడ్డి..
Image Credit: Prabhas Spirit Update (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ప్రభాస్ ‘స్పిరిట్’ మూవీపై గూస్ బంప్స్ తెప్పించే అప్‌డేట్ ఇచ్చిన సందీప్ రెడ్డి..
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