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సందీప్ రెడ్డి వంగా ‘రోమాంచకం’.. బర్త్‌డే లుక్‌లో అదరగొట్టిన సుమంత్ ప్రభాస్..!

Romanchakam Movie Sumanth Prabhas First Look: అర్జున్ రెడ్డి, కబీర్  సింగ్,  యానిమల్ సినిమాలతో దేశ వ్యాప్తంగా సెన్సెషన్ క్రియేట్ చేసిన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి. తాజాగా ఈయన నిర్మాతగా మారి వేరే దర్శకుడితో ‘రోమాంచకం’ అనే సినిమా నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా హీరో సుమంత్ ప్రభాస్ ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుదల చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 14, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:00 PM IST
సందీప్ రెడ్డి వంగా ‘రోమాంచకం’.. బర్త్‌డే లుక్‌లో అదరగొట్టిన సుమంత్ ప్రభాస్..!
Image Credit: Sandeep Reddy Vanga (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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