Romanchakam Movie: బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పణలో భద్రకాళీ పిక్చర్స్ బ్యానర్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం "రోమాంచకం". వేణుగోపాల్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమాను సెప్టెంబర్ 3న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనిల్ కుమార్ జంటగా నటిస్తున్నారు. ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా నిర్మిస్తున్నారు. నూతన దర్శకుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఈ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయం కాబోతున్నాుడ. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన "రోమాంచకం" సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, గ్లింప్స్ ఆడియెన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేసి మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది.
ఈ రోజు హీరో సుమంత్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా "రోమాంచకం" సినిమా నుంచి ఆయన బర్త్ డే స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ఏడాది సుమంత్ ప్రభాస్ కు సక్సెస్ ను అందించాలని కోరుకుంటూ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు మేకర్స్. "రోమాంచకం" సినిమా సుమంత్ ప్రభాస్ కు మంచి ల్యాండ్ మార్క్ మూవీ కావడం ఖాయం అనే అంచనాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ సినిమా ప్రేమ, హాస్యం, ఉత్కంఠ కలగలిపి ప్రేక్షకుల్ని ఉర్రూతలూగించేందుకు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. "రోమాంచకం" సినిమా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ యూత్ ఫుల్ ఎంటర్ టైనర్ గా రూపొందుతోంది.
సందీప్ రెడ్డి వంగా విషయానికొస్తే.. ప్రస్తుతం ప్రభాస్ హీరోగా ‘స్పిరిట్’ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ తొలిసారి పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. తృప్తి డిమ్రీ కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఈ సినిమాను వచ్చే యేడాది మార్చ్ 5న విడుదల కాబోతుంది. ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ అనుకోని సంఘటన నేపథ్యంలో ఖైదీగా ఎందుకు మారాడు. అందుకు దోహదం చేసిన రాజకీయ కారణాలు ఏమిటి..? ప్రత్యర్దులు పన్నిన ఉచ్చులో చిక్కుకున్న హీరో ఎలా వాళ్ల పాలిట స్పిరిట్గా ఎలా మారాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. ఈ సినిమా పై ప్యాన్ ఇండియా వ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఇక అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత సందీప్ రెడ్డి వంగా తెలుగు సహా ప్యాన్ ఇండియా భాషల్లో తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి.
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