Sandeep Reddy Vanga: నిర్మాతను ఫోన్లోనే తిట్టేసిన సందీప్ రెడ్డి వంగా.. కారణమేమిటంటే..

Sandeep Reddy Vanga Scolds Producer  అర్జున్ రెడ్డి సినిమాతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగ. ఆ తర్వాత యానిమల్ చిత్రంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్నారు. అయితే ఈ దర్శకులు ఒక నిర్మాతని ఫోన్ లోనే తిప్పేసారంట.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

Written by - Vishnupriya Chowdhary | Last Updated : Aug 13, 2025, 05:53 PM IST

Sandeep Reddy Vanga Viral Interview: తెలుగు సినిమాలలో సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్‌గా పేరుగాంచిన సందీప్ రెడ్డి వంగా..తాజాగా జిగ్రీస్ టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో జరిగిన ఒక ఆసక్తికరమైన ఘటనను పంచుకున్నారు. ఈ ఈవెంట్‌లో ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రొడ్యూసర్ కృష్ణ వోడపల్లి తన LKG నుండి స్నేహితుడిగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. అయితే, సినిమా ప్రొడ్యూసర్ తన మాటలు పట్టించుకోకుండా.. ప్రాజెక్ట్‌ని ప్రారంభించారని ఆయన వివరిస్తూ..షూటింగ్ సమయంలో ఫోన్ చేసినప్పుడు గోవాలో షెడ్యూల్ పూర్తయిందని చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు.

అదే సమయంలో, సందీప్ రెడ్డి వంగా తన ప్రొడ్యూసర్‌ను ఫోన్‌లోనే విరుచుకుపడ్డారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆనిమల్ సినిమాలో షూటింగ్ చేసే సమయంలో, ఆయన హైదరాబాద్ వచ్చినపుడు, కృష్ణ వోడపల్లి కొంతమంది విజువల్స్ చూపించగా, అవి చాలా బాగున్నాయని, కొన్ని సీన్లు మంచి కామెడీతో ఉంటాయని అన్నారు. ఆయన ప్రకటన ప్రకారం, ఈ రోజుల్లో..సూత్రీకృత కామెడీతో కూడిన ఈ సినిమా ప్రతీ ఒక్కరికీ నచ్చేలా ఉంటుందని చెప్పారు.

ఇతర అంశాలలో, జిగ్రీస్ సినిమా మ్యూజిక్‌ను కమ్రాన్ సయ్యద్ అందించగా, ఈ సంగీతం సినిమా విజువల్స్‌కు చాలా బాగా సరిపోతున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. సినిమా టీజర్‌లో కనిపించిన కాంటెంట్ కంటే, నిజమైన సినిమాలో మరింత కామెడీ ఉంటుందని సందీప్ రెడ్డి.. పేర్కొన్నారు.

తరువాత, జిగ్రీస్ సినిమా మాకు తెలుగు ఆడియన్స్‌కి ముద్ర వేసేలా ఉంటుందని, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో పెద్ద విజయాన్ని సాధిస్తుందని చెప్పారు. ఈ సినిమా చిన్నగా మొదలైనప్పటికీ, చాలా కష్టపడి తీసిన సినిమా అని అన్నారు.

ఈ చిత్రంలో కృష్ణ బురుగుల, ధీరజ్ ఆత్రేయ, మణి వక్కా, రామ్ నితిన్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. హరిష్ రెడ్డి ఉప్పుల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాను మౌంట్ మెరు పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కృష్ణ వోడపల్లి నిర్మిస్తున్నారు. జిగ్రీస్ సినిమా, ప్రేక్షకులను ఎంతో ఆకట్టుకుంటుందని సందీప్ రెడ్డి వంగా ఆశాభావంతో తెలిపారు.

