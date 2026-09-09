/Sandeep Reddy Vanga Vs Sekhar Kammula: గంధపు వాసన అందరికీ ఎలా తెలుస్తుంది.. శేఖర్ కమ్ములపై సందీప్ రెడ్డి మాటలకు కౌంటర్..!

Sandeep Reddy Vanga Vs Sekhar Kammula: ఆనంద్ దేవరకొండ నటించిన ఎపిక్ సినిమా ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా యాంకర్ సుమ ఒక ఆసక్తికరమైన వీడియో క్లిప్ను ప్రదర్శించారు. అందులో ఈ సినిమాలో హీరో శేఖర్ కమ్ముల హీరోలా ఉంటారని, అలానే హీరోయిన్..సందీప్ రెడ్డి వంగ సినిమా హీరోలా ఉంటారని చెప్పిన మాటలు వినిపించాయి. దీనిపై సందీప్ రెడ్డి వంగ స్పందిస్తూ.. తనకు శేఖర్ కమ్ముల హీరోలు నచ్చరని, ఆయన సినిమాల్లో హీరోయిన్లు మాత్రం నచ్చుతారని చెప్పారు.
ఈ వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు చర్చ మొదలైంది. ముఖ్యంగా శేఖర్ కమ్ముల సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు ఆయన హీరోల గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతున్నారు.
శేఖర్ కమ్ముల సినిమాల్లో హీరో అంటే కేవలం బలాన్ని చూపించే వ్యక్తి కాదు. పెద్ద పెద్ద ఫైట్లు చేయడం, ఎదుటివారిని కొట్టడం, సిగరెట్ తాగడం, మందు తాగడం లేదా అమ్మాయిలను తన ఆధిపత్యంతో ఆకట్టుకోవడం హీరోయిజం కాదని ఆయన సినిమాలు చాలా కాలంగా చెబుతున్నాయి.
ఆయన హీరోలు చాలా సాధారణంగా కనిపిస్తారు. కానీ వారి ఆలోచనలు, ప్రవర్తన, విలువలు మాత్రం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఒక అమ్మాయిని ఎలా గౌరవించాలి? కుటుంబాన్ని ఎలా చూసుకోవాలి? సమాజం పట్ల మన బాధ్యత ఏమిటి? తప్పు జరిగినప్పుడు ఎలా స్పందించాలి? అనే విషయాలను ఆయన హీరోల ద్వారా చూపిస్తారు.
ఆనంద్, గోదావరి, హ్యాపీ డేస్, లీడర్, ఫిదా, లవ్ స్టోరీ వంటి సినిమాల్లోని హీరోలను చూస్తే ఈ విషయం అర్థమవుతుంది. వాళ్లు పర్ఫెక్ట్ మనుషులు కాకపోయినా, మనకు దగ్గరగా అనిపిస్తారు. వారి బలం కండల్లో కాదు.. వారి మనసులో ఉంటుంది.
ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పుకోవాలి. మ్యాస్క్యులినిటీ అంటే హీరోయిజం కాదు. ఒక పురుషుడు తన కోపాన్ని చూపించడం, తన బలాన్ని నిరూపించుకోవడం, ఇతరులను భయపెట్టడం వల్ల గొప్ప హీరో అవ్వడు. నిజమైన అబ్బాయి అంటే బాధ్యత తీసుకోవడం, ఎదుటివారిని గౌరవించడం, తన భావాలను అర్థం చేసుకోవడం, అవసరమైనప్పుడు తన తప్పును ఒప్పుకోవడం కూడా. అసలు శేఖర్ కమ్ముల సినిమాలు తీస్తే ఎక్కడ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండదు. అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు అని కాకుండా.. ఇద్దరికీ సమాజంలో ఉండేది ఒకటే గౌరవం అని రుజువు చేసేలా ప్రతి సినిమాలో చూపిస్తారు. ఈ విషయాన్ని ఫిదాలో ఎంత అందంగా చూపించారో మనమందరం చూసిన సంగతి తెలిసిందే.
తెలుగు సినిమాలో హీరోయిజానికి కొత్త అర్థం చెప్పిన దర్శకుల్లో శేఖర్ కమ్ముల ఒకరు. ఆయన సినిమాల్లో హీరోలు తెరపై మాత్రమే కాకుండా, ప్రేక్షకుల మనసుల్లో కూడా మంచి మనుషులుగా నిలిచిపోతారు.
శేఖర్ కమ్ముల హీరోలు ఇదే విషయాన్ని చాలా సహజంగా చూపిస్తారు. అందుకే ఆయన హీరోలను చూసినప్పుడు ప్రేక్షకుడికి కేవలం మాస్ అనిపించదు. “ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా” అనే భావన కలుగుతుంది.
సందీప్ రెడ్డి వంగ సినిమాల్లోని హీరోలు ఒక రకమైన మాస్ ఇమేజ్ను చూపిస్తే, శేఖర్ కమ్ముల హీరోలు మరో రకమైన హీరోయిజాన్ని చూపిస్తారు. ఇద్దరి శైలి పూర్తిగా భిన్నమైనది.
అందుకే సోషల్ మీడియాలో కొందరు “గంధపు వాసన అందరికీ తెలియదు” అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొందరు “సందీప్ రెడ్డి వంగ హీరోలు రెండు మూడు గంటలు బాగుంటారు.. శేఖర్ కమ్ముల హీరోలు జీవితాంతం బాగుంటారు” అంటూ తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చివరికి హీరోయిజం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా కనిపించొచ్చు. కానీ ఒక విషయం మాత్రం నిజం. హీరోగా కనిపించడం కంటే, మంచి మనిషిగా కనిపించడం గొప్ప విషయం. శేఖర్ కమ్ముల హీరోలు ఈ విషయాన్ని తెరపై చాలా అందంగా గుర్తు చేస్తుంటారు.
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