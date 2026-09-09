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Sandeep Reddy Vanga Vs Sekhar Kammula: గంధపు వాసన అందరికీ ఎలా తెలుస్తుంది.. శేఖర్ కమ్ములపై సందీప్ రెడ్డి మాటలకు కౌంటర్..!

Sandeep Reddy Vanga Vs Sekhar Kammula: శేఖర్ కమ్ముల హీరోలు ఫైట్లు, బలప్రదర్శనతో కాకుండా మంచి మనసు, బాధ్యత, ప్రేమ, గౌరవంతో హీరోయిజాన్ని చూపిస్తారు. మ్యాస్క్యులినిటీ అంటే హీరోయిజం కాదని, మంచి మనిషిగా ఉండటమే అసలైన గొప్పతనమని ఆయన సినిమాలు చెబుతాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 09, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:31 AM IST
Sandeep Reddy Vanga Vs Sekhar Kammula: గంధపు వాసన అందరికీ ఎలా తెలుస్తుంది.. శేఖర్ కమ్ములపై సందీప్ రెడ్డి మాటలకు కౌంటర్..!
Image Credit: Sandeep Reddy Vanga Vs Sekhar Kammula(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Sandeep Reddy Vanga Vs Sekhar Kammula: గంధపు వాసన అందరికీ ఎలా తెలుస్తుంది.. శేఖర్ కమ్ములపై సందీప్ రెడ్డి మాటలకు కౌంటర్..!
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