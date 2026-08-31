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చిరు క్లాసిక్ టైటిల్‌తో కమిటీ కుర్రోళ్లు ఫేమ్ సందీప్ సరోజ్ కొత్త మూవీ.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..

Veta Movie Starts With Pooja Ceremony:సందీప్ సరోజ్, సాత్విక జంటగా ఫణి అడపాక, జయలక్ష్మీ అడపాక నిర్మాణంలో అశోక్ కోటిపల్లి డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘వేట’. తాజాగా ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా హైదరాబాద్‌ రామానాయుడులో ప్రారంభమైంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 31, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:30 PM IST
చిరు క్లాసిక్ టైటిల్‌తో కమిటీ కుర్రోళ్లు ఫేమ్ సందీప్ సరోజ్ కొత్త మూవీ.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..
Image Credit: Veta Movie Pooja Ceremony (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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