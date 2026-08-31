Veta New Movie Starts: SRD ప్రొడక్షన్స్, ఈటీవీ విన్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న సినిమా ‘వేట’. సందీప్ సరోజ్, సాత్విక జంటగా ఫణి అడపాక, జయలక్ష్మీ అడపాక నిర్మాణంలో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘వేట’. అశోక్ కోటిపల్లి తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం సోమరవారం ఘనంగా పూజా కార్యక్రమాలతో రామానాయుడు స్టూడియోలో ప్రారంభమైంది. ఈ పూజా కార్యక్రమానికి కేఎస్ రవి కుమార్, వీఎన్ ఆదిత్య, కొణిదెల నాగబాబు, మెహర్ రమేష్,సాయి రాజేష్, ఎస్కేఎన్ తదితరులు ఛీఫ్ గెస్టులుగా హాజరయ్యారు.
ఈ సినిమా ముహూర్తపు సన్నివేశానికి నాగబాబు స్క్రిప్ట్ అందజేశారు. కేఎస్ రవి కుమార్ క్లాప్ కొట్టారు. సాయి రాజేష్, ఎస్కేఎన్, వీఎన్ ఆదిత్య, ఫణి అడపాక కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేయడం విశేషం. ఈ పూజా కార్యక్రమాల్లో మెహర్ రమేష్, యదు వంశీ, అనుదీప్ దేవ్ పాల్గొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో హీరో సందీప్ సరోజ్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ చిత్రంతో సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ ఇచ్చాను. ఈ రోజు మా కొత్త సినిమా ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా వచ్చిన నాగబాబు సహా ప్రతీ ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. ‘వేట’ అనేది చిరంజీవి గారి టైటిల్. మాఈ కథకి ఈ టైటిల్ పర్ఫెక్ట్. సినిమాని అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
కేఎస్ రవి కుమార్ మాట్లాడుతూ .. ‘డైరెక్టర్ అశోక్ ‘వేట’ కథని నాకు కాల్లో చెప్పారు. కథ నాకు అద్బుతంగా అనిపించింది. అందరూ కొత్త వాళ్లు కలిసి పని చేస్తున్న ఈ మూవీ పెద్ద విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ చిత్రంలో ఊర్లో పెద రాయుడు టైపు పాత్ర నాది. నా కారెక్టర్ నాకు నచ్చింది. జెన్ జీ ఆడియెన్స్కి కూడా ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా నచ్చితీరుతుంది. ఈ సినిమా బిగ్ సక్సెస్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
దర్శకుడు అశోక్ కోటిపల్లి మాట్లాడుతూ.. ‘‘వేట’ మూవీ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన నాగబాబు సహా అతిథులందరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. , ఇదే నా మొదటి సినిమా. కథ చెప్పిన వెంటనే కేఎస్ రవి కుమార్ అంగీకరించడం ఈ సినిమా సక్సెస్ సాధించినట్టే. ఈ సినిమాతో నాకు అవకాశం ఇచ్చిన నిర్మాతలకు, ఈటీవీ విన్ టీంకు ధన్యవాలు.
నిర్మాత ఫణి అడపాక మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఈటీవీ విన్తో కలిసి చేస్తున్న మూడో సినిమా. సందీప్ సరోజ్, సాత్విక జోడిగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. కేఎస్ రవి కుమార్ మా సినిమాలో గొప్ప క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు. మాకు ఈ జర్నీలో సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. ‘కమిటీకుర్రోళ్లు’ చిత్రంలానే ఇది కూడా ఓ గ్రామీణ కథ. అశోక్ చెప్పిన కథ నాకు చాలా ఇన్స్ప్రైర్ చేసింది. సినిమా ఎంతో సహజంగా ఉంటూనే కమర్షియల్ పంథాలో ఉంటుందన్నారు.
సాత్విక మాట్లాడుతూ.. ‘‘మా మూవీ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్కరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. ‘వేట’ సినిమా నా కెరీర్లో గొప్ప ప్రారంభంగా మారుతుందని ఆశిస్తున్నట్టు చెప్పారు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు థాంక్స్’.
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